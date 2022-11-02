Đồng hồ điểm 20h hôm nay 2/11/2022: TOP 3 con giáp lọt mắt xanh THẦN TÀI, bản mệnh được tận tay trao vàng bạc, tình - tiền lên hương, tin vui ồ ạt kéo đến, cát khí vây quanh, gia đạo thập phần ấm êm, hạnh phúc

Tử vi hàng ngày 12 con giáp nói rằng Tỷ Kiên nhập mệnh mang đến những quyết định khá bất ngờ cho người tuổi Sửu. Tuy nhiên, con giáp này hiểu mình cần gì, muốn gì, nên đó thật sự là những quyết định đúng đắn, táo bạo. Tam hợp quý nhân soi đường, bản mệnh khá thoải mái khi không phải đối mặt với nhiều áp lực.

Thổ sinh Kim, mối quan hệ của bạn với gia đình rất hòa hợp. Bạn luôn là một người biết chăm lo cho mái ấm của mình. Bạn trân trọng tình thân và hiểu rằng đó là thứ tình cảm mà tiền tài, địa vị cũng chẳng thể nào đánh đổi được.

Công việc tiến hành trôi chảy, con giáp này không cần lo lắng quá nhiều, chỉ làm theo kế hoạch đã đề ra là có được kết quả như mong đợi. Đường tài lộc tăng tiến ầm ầm, nhất là những người làm nghề kinh doanh có một ngày buôn may bán đắt, tiền bạc ào ạt đổ về nhà, tuổi Sửu chẳng phải lo phiền chuyện cơm áo gạo tiền.

Thổ sinh Kim, mối quan hệ của bạn với gia đình rất hòa hợp - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thân

Tiếp nối tử vi hàng ngày 2/11/2022, Tam Hội nâng bước người tuổi Thân, để bạn có thể dễ dàng xây dựng được các mối quan hệ xã giao tốt đẹp. Thậm chí, bản mệnh có thể gây ấn tượng mạnh mẽ với cả những người lần đầu gặp gỡ.

Sự nghiệp của bạn dần có những bước phát triển thuận lợi hơn khoảng thời gian trước đó. Bạn có cơ hội được cấp trên trọng dụng và phân công giải quyết những nhiệm vụ quan trọng giúp phát huy năng lực, khẳng định vị thế.

Về tình cảm, đây là lúc bạn và người ấy cần phải tìm hiểu hơn về mối quan hệ của mình để có thể cải thiện nó theo chiều hướng tích cực hơn cho cả hai.

Sự nghiệp của bạn dần có những bước phát triển thuận lợi hơn - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thân

Một điều gì đó vô cùng ngọt ngào sắp xảy đến với tuổi Thân. Hãy chuẩn bị tinh thần để đón chờ điều đó. Công việc và tình hình tài chính của bạn có nhiều tiến triển, đây là dấu hiệu tốt cho việc phát triển sự nghiệp của bạn trong tương lai.

Về mặt tình cảm, bạn cảm thấy mình và người ấy như hai mà là một vậy. Hai bạn dường như có thần giao cách cảm, không cần nói cũng hiểu nhau tường tận.

Về tài vận, cơ hội kiếm tiền nhiều hơn, có thể nói là “Ngư Ông Đắc Lợi”. Hôm nay bạn cũng sẽ có nhiều lời mời về gặp mặt, ăn uống, tiệc rượu nhiều.

Về mặt tình cảm, bạn cảm thấy mình và người ấy như hai mà là một vậy - Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất chiêm nghiệm, tham khảo