Đồng hồ điểm 12h02 hôm nay 1/10: Đầu tháng nhiều hỷ sự, 3 con giáp này có điềm báo may mắn, tài lộc bùng nổ, tiền tài về tay, vận trình thập phần vượng sắc

Tâm linh - Tử vi 01/10/2022 01:25

Đúng 12h02p hôm nay 1/10, 3 con giáp này có điềm báo may mắn, tài lộc bùng nổ, tiền tài về tay, vận trình vượng sắc, tình duyên nở rộ.

Tuổi Sửu

Xem tử vi cá nhân hàng ngày của hôm nay Thứ Bảy 01/10/2022 để thấy được rằng, Tuổi Sửu khá may mắn trong chuyện tình cảm. Tình yêu đôi lứa tâm đầu ý hợp, không cần phải nói cũng vẫn hiểu đối phương đang nghĩ gì, muốn gì. Tuổi Sửu và nửa kia của mình luôn thông cảm và thấu hiểu cho nhau, cả hai luôn tôn trọng và lắng nghe đối phương nên sẽ không có bất kỳ một mâu thuẫn nào có thể chen vào giữa hai người.

Với người độc thân, hãy tích cực tham gia các hoạt động tập thể hay gặp gỡ bạn bè, biết đâu sẽ gặp nửa kia của mình trong những người trò chuyện cùng. Đừng ngại ngần theo đuổi vì nếu đã là hạnh phúc của mình thì phải theo đuổi để giữ lấy cho riêng mình.

Vận trình của tuổi Sửu tươi sáng vô cùng, đường công danh sự nghiệp trong ngày thăng tiến rõ rệt. Nhờ có tinh thần trách nhiệm cao và năng lực xuất sắc trong thời gian vừa qua nên con giáp này có thêm cơ hội để phát triển, nâng cao vị trí bản thân lên hàng ngũ lãnh đạo.

Đồng hồ điểm 12h02 hôm nay 1/10: Đầu tháng nhiều hỷ sự, 3 con giáp này có điềm báo may mắn, tài lộc bùng nổ, tiền tài về tay, vận trình thập phần vượng sắc - Ảnh 1
Vận trình của tuổi Sửu tươi sáng vô cùng, đường công danh sự nghiệp trong ngày thăng tiến rõ rệt - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thìn

Tuổi Thìn làm việc chính trực và có trách nhiệm, đây là một đức tính đáng khen kể cả trong công việc hay cuộc sống. Ngoài ra con giáp này hãy cố gắng cải thiện tính cách cố chấp, bảo thủ của mình để không ảnh hưởng đến con đường thăng tiến trong tương lai.

Ngày hôm nay không phải dấu hiệu tốt lành cho tình cảm đôi lứa. Khi có vấn đề còn khúc mắc, thay vì để trong lòng thì người tuổi Thìn và nửa kia hãy nói ra để bàn bạc, chia sẻ với nhau sẽ tốt hơn rất nhiều. Đừng nghĩ rằng yêu nhau thì sẽ hiểu hết được mọi điều của đối phương.

Tài lộc của Tuổi Thìn trong ngày Thứ Bảy này cũng tiến triển nhanh chóng, ngay cả con đường công danh sự nghiệp cũng thuận lợi hơn nhờ có sự giúp đỡ của bạn bè hay đồng nghiệp xung quanh. Tiền bạc rủng rỉnh, con giáp này có thể chi tiêu, mua sắm thoải mái mà không cần phải cân đo đong đếm quá nhiều. Nhưng bạn cũng nên trích ra một khoản để tiết kiệm, phòng những khi hữu sự.

Đồng hồ điểm 12h02 hôm nay 1/10: Đầu tháng nhiều hỷ sự, 3 con giáp này có điềm báo may mắn, tài lộc bùng nổ, tiền tài về tay, vận trình thập phần vượng sắc - Ảnh 2
Tài lộc của Tuổi Thìn trong ngày Thứ Bảy này cũng tiến triển nhanh chóng - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mão

Thứ 7 này, Thiên Ấn nâng đỡ giúp người tuổi Mão có tinh thần thoải mái, thăng hoa hơn rất nhiều. Nhờ vậy mà bản mệnh thêm phần tự tin hơn trong các quyết định, tận dụng thời cơ kịp thời.

Bạn không ngừng phấn đấu để đạt được kết quả tốt nhất nên mọi chuyện đều sẽ trở nên thuận lợi hơn bao giờ hết. Nhờ vậy mà con giáp này sẽ được trao cho thêm nhiều cơ hội để thể hiện năng lực của mình và bạn chắc chắn không bỏ lỡ thời cơ để gây ấn tượng với cấp trên, giành được những thành công thuộc về mình.

Vận trình tình duyên của Tuổi Mão trong ngày mới này khá êm đẹp. Con giáp này và đối phương có được sự hòa hợp khiến hai người cảm thấy vui vẻ và hạnh phúc. Hãy tận hưởng những khoảng thời gian hài hòa này nhưng cũng nên chuẩn bị tinh thần cho những điều mâu thuẫn sắp đến trong tương lai gần, Tuổi Mão nên biết rằng chính những sự hờn dỗi vu vơ mới là gia vị, chất xúc tác khiến tình yêu của hai người trở nên nhiều màu sắc hơn.

Đồng hồ điểm 12h02 hôm nay 1/10: Đầu tháng nhiều hỷ sự, 3 con giáp này có điềm báo may mắn, tài lộc bùng nổ, tiền tài về tay, vận trình thập phần vượng sắc - Ảnh 3
Vận trình tình duyên của Tuổi Mão trong ngày mới này khá êm đẹp - Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất chiêm nghiệm, tham khảo

Đúng giờ Sửu ngày mai 1/10: Đầu tháng khởi vượng, 3 con giáp này may mắn bám gót, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió', suôn sẻ đủ đường, bản mệnh phúc khí an khang, tình - tiền viên mãn

Đúng giờ Sửu ngày mai 1/10: Đầu tháng khởi vượng, 3 con giáp này may mắn bám gót, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió', suôn sẻ đủ đường, bản mệnh phúc khí an khang, tình - tiền viên mãn

Đúng giờ Sửu ngày mai, 3 con giáp này vận trình vượng sắc, may mắn bám gót, hanh thông đủ đường, phúc khí vây quanh, tình - tiền viên mãn.

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