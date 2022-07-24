Đồng hồ điểm 12h trưa nay 24/7: CHÍNH TÀI nâng đỡ, 3 con giáp này tắm trong biển vàng, bơi trong biển vàng, vận trình thăng hoa, tài chính tăng tiến, tình duyên ngày càng bền chặt

Tâm linh - Tử vi 24/07/2022 00:35

Tử vi dự đoán vào 12h trưa nay 24/7, 3 con giáp này tài lộc bùng nổ, vận trình thăng hoa, tài lộc đỏ thắm, tình duyên bền chặt.

Tuổi Tý

Tiếp bước tử vi ngày 23/7/2022, ngày mới tuổi Tý có Chính Tài nâng đỡ nên công việc suôn sẻ hơn mọi ngày. Đặc biệt là những bạn làm trong ngân hàng, kế toán, thủ quỹ hoặc có doanh nghiệp, cửa hàng riêng do mình quản lý. Tuy nhiên đừng cẩu thả kẻo vướng vào sai sót đáng tiếc.

Đường tài lộc cũng thu về nhiều thắng lợi, tiền lương hoặc tiền trợ cấp sẽ được thanh toán đầy đủ. Con giáp này chỉ cần làm tốt việc của mình là đủ, đừng dòm ngó tới chuyện của người khác thì tiền tài mới phát triển tốt.

Trên phương diện tình cảm, tuổi Tý cũng đón nhận nhiều niềm vui, hạnh phúc. Nếu ai đang yêu sẽ có ngày trọn vẹn cùng người thương, thậm chí đây cũng là ngày thuận lợi để bàn tính chuyện ra mắt gia đình. Người độc thân không vội vã trong việc tìm kiếm một nửa yêu thương mà để mọi chuyện tùy duyên.

Đồng hồ điểm 12h trưa nay 24/7: CHÍNH TÀI nâng đỡ, 3 con giáp này tắm trong biển vàng, bơi trong biển vàng, vận trình thăng hoa, tài chính tăng tiến, tình duyên ngày càng bền chặt - Ảnh 1
Đường tài lộc cũng thu về nhiều thắng lợi, tiền lương hoặc tiền trợ cấp sẽ được thanh toán đầy đủ - Ảnh minh họa: Internet

 

Tuổi Mão

Chủ nhật công việc của Mão may mắn được Chính Quan tương trợ nên cực kỳ khởi sắc. Những bạn làm công chức, làm quản lý, đang chờ kết quả thi cử hoặc xin việc sắp có tin vui. Lúc gặp nguy nan có người ra tay giúp đỡ, nên cảm ơn họ càng sớm càng tốt.

Đường tài lộc may mắn được Tam Hội cục trợ lực nên cũng bớt được phần nào xui xẻo. Công việc, sự nghiệp, tiền bạc thuận lợi, có quý nhân giúp đỡ. Nay dù là bạn bè tốt hay người quen thì tiền tài vẫn tính toán rõ ràng, người ta rất thích sự sòng phẳng ở bạn.

Vận trình tình duyên cũng thắm sắc, bản mệnh gặp thuận lợi trên con đường tìm kiếm một nửa cho mình, dễ dàng được người yêu kẻ mến. Bản mệnh không quá tin vào duyên phận nhưng cũng phải ngỡ ngàng khi mới chỉ lần đầu gặp gỡ đã mang lại nhiều cảm xúc.

Đồng hồ điểm 12h trưa nay 24/7: CHÍNH TÀI nâng đỡ, 3 con giáp này tắm trong biển vàng, bơi trong biển vàng, vận trình thăng hoa, tài chính tăng tiến, tình duyên ngày càng bền chặt - Ảnh 2
Vận trình tình duyên cũng thắm sắc, bản mệnh gặp thuận lợi trên con đường tìm kiếm một nửa cho mình - Ảnh minh họa: Internet

 

Tuổi Tỵ

May mắn công việc hôm nay được Thiên Ấn chiếu cố nên Tị vẫn là người đóng vai trò quan trọng ở cơ quan. Những bạn làm y dược, kỹ thuật hoặc làm nghề tự do cũng có chút lộc từ khách hàng, xởi lởi thì được trời thương quả không oan nhưng đừng kiêu ngạo nhé.

Trong ngày mới này, tuổi Tỵ cũng có khả năng cao ký kết hợp đồng đã theo đuổi bấy lâu nay. Thành công con giáp này có được là nhờ vào thói quen sắp xếp công việc theo một kế hoạch cụ thể. Nhờ đó bản mệnh luôn tập trung vào những việc nên làm ngay trước mắt với hiệu suất cao nhất.

Chuyện tình cảm là điểm sáng trong ngày nhờ Mộc sinh Hỏa. Buông bỏ quá khứ khiến bạn có thể sống trọn vẹn và ý nghĩa hơn cho ngày hôm nay. Hợp tan là do duyên số, bạn đã hiểu được chân lý này nên nếu có bị ai đó lừa dối cũng không bất ngờ cho lắm.

Đồng hồ điểm 12h trưa nay 24/7: CHÍNH TÀI nâng đỡ, 3 con giáp này tắm trong biển vàng, bơi trong biển vàng, vận trình thăng hoa, tài chính tăng tiến, tình duyên ngày càng bền chặt - Ảnh 3
May mắn công việc hôm nay được Thiên Ấn chiếu cố nên Tị vẫn là người đóng vai trò quan trọng ở cơ quan - Ảnh minh họa: Internet

 

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất chiêm nghiệm, tham khảo

 

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