Đồng hồ điểm 12h trưa nay 2/11/2022: TOP 3 con giáp công danh thành toại, bản mệnh chạm đỉnh vinh quang, cấp trên trọng dụng, cuối năm thăng quan tiến chức, thu nhập từ đó khả quan hơn trước

Tâm linh - Tử vi 02/11/2022 00:20

Đúng 12h trưa nay, 3 con giáp này công danh xán lạn, bản mệnh chạm đỉnh vinh quang, cấp trên trọng dụng, cuối năm thăng quan tiến chức, vận trình một bước lên hương.

Tuổi Tỵ

Theo tử vi hàng ngày của 12 con giáp, thứ Tư ngày 2/11/2022, tuổi Tỵ được quý nhân tam hợp dẫn đường giúp cho vận trình công danh sự nghiệp có phần thuận lợi hơn, mọi chuyện đều nằm trong tầm kiểm soát. Những kế hoạch bản mệnh đề ra đều được thông qua và thực hiện đúng tiến độ.

Nhờ thế mà kết quả cuối cùng vô cùng khả quan, con giáp này không tốn quá nhiều thời gian và công sức. Tuổi Tỵ lại còn rất nhiệt tình, hào phóng giúp đỡ mọi người xung quanh, thậm chí sẵn sàng hy sinh lợi ích của bản thân vì người khác. Tấm lòng hào sảng ấy rất đáng để học tập.

Vận đào hoa nở rộ, những người đã có đôi có cặp có thể đón nhận niềm vui bất ngờ từ nửa kia khiến bạn vô cùng hạnh phúc và trân trọng tình cảm của đối phương. Người tuổi Tý vẫn còn độc thân, hãy mạnh dạn hơn trong các mối quan hệ mà mình mới tiếp xúc gần đây vì biết đâu nửa kia mà mình đang tìm kiếm là một trong số họ.4

Đồng hồ điểm 12h trưa nay 2/11/2022: TOP 3 con giáp công danh thành toại, bản mệnh chạm đỉnh vinh quang, cấp trên trọng dụng, cuối năm thăng quan tiến chức, thu nhập từ đó khả quan hơn trước - Ảnh 1
Vận đào hoa nở rộ, những người đã có đôi có cặp có thể đón nhận niềm vui bất ngờ - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ

Tuổi Ngọ gặp nhiều may mắn trên con đường công danh sự nghiệp. Con giáp này có thể được cất nhắc tới vị trí mà mình hằng mong muốn bấy lâu. Bản mệnh là người không bao giờ lùi bước trước khó khăn, thậm chí thách thức còn là cách để bạn chứng minh thực lực của mình.

Con giáp này cũng rất nhanh nhẹn, nhiệt tình giúp đỡ đồng nghiệp mỗi khi họ cần. Chính những đức tính ấy giúp người tuổi ngọ nhận được sự nể phục và tin tưởng của mọi người. Cấp trên rất hài lòng với các ưu điểm này của bản mệnh và đó là lý do chặng đường thăng tiến suôn sẻ hơn rất nhiều.

Gia đạo hạnh phúc, vui vẻ, bình an. Nhận được tin tốt đẹp về công việc làm ăn của bạn bè hoặc của người thân ở xa. Nhà có tiệc tùng, ăn uống, quà tặng hoặc gặp gỡ quý nhân. Nếu bạn là người chưa lập gia đình, hôm nay cũng là một ngày hứa hẹn vận đỏ trong tình duyên sẽ đến với bạn.

Đồng hồ điểm 12h trưa nay 2/11/2022: TOP 3 con giáp công danh thành toại, bản mệnh chạm đỉnh vinh quang, cấp trên trọng dụng, cuối năm thăng quan tiến chức, thu nhập từ đó khả quan hơn trước - Ảnh 2
Gia đạo hạnh phúc, vui vẻ, bình an - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thân

Theo tử vi hằng ngày của 12 con giáp, thứ Tư ngày 2/11/2022, cát tinh chỉ đường dẫn lối, tuổi Hợi gặp nhiều may mắn trong vận trình sự nghiệp, điềm báo thăng quan tiến chức đã đến rất gần. Nhờ có tinh thần trách nhiệm trong công việc cùng với năng lực làm việc tốt, con giáp này giành được mục tiêu mình mong muốn.

Tử vi ngày mới của 12 con giáp nói rằng thứ Tư ngày 2/11/2022, nhờ quý nhân giúp đỡ, đường tài lộc của tuổi Thân có nhiều dấu hiệu khởi sắc. Tiền bạc tích cóp nhiều hơn khi thu nhập tăng lên, con giáp này biết khéo léo chi tiêu và hoạch định tài chính nên không phải lo lắng nhiều về vấn đề này, hiếm khi rơi vào cảnh túng thiếu.

Cục diện Thân Dậu tương hội cũng mang đến cho tuổi Thân một ngày tình cảm hài hòa, tốt đẹp khi đôi lứa luôn quan tâm, yêu thương, tôn trọng lẫn nhau. Những cặp đôi nào có ý định tiến tới hôn nhân có thể đưa nhau về ra mắt họ hàng và lập kế hoạch cho tương lai.

Đồng hồ điểm 12h trưa nay 2/11/2022: TOP 3 con giáp công danh thành toại, bản mệnh chạm đỉnh vinh quang, cấp trên trọng dụng, cuối năm thăng quan tiến chức, thu nhập từ đó khả quan hơn trước - Ảnh 3
Cục diện Thân Dậu tương hội cũng mang đến cho tuổi Thân một ngày tình cảm hài hòa, tốt đẹp - Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất chiêm nghiệm, tham khảo

Cuối ngày mai 2/11: CHÚC MỪNG 3 con giáp này trúng số độc đắc, thay thời đổi vận, xoay chuyển càn khôn, bản mệnh không còn đói khổ, vận trình khởi sắc hơn trước, ai nấy cũng đều đỏ mắt ghen tỵ

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