Đồng hồ điểm 12h trưa mai 10/7: THỰC THẦN nâng đỡ, 3 con giáp này công danh thành toại, tiền đổ về như thác, bản mệnh được ngợi khen, ngày có nhiều niềm vui, hỷ sự ồ ạt đến, tình duyên thêm bền chặt

Tâm linh - Tử vi 09/07/2022 08:22

Tử vi dự đoán vào đúng 12h ngày mai 10/7, thực thần nâng đỡ, 3 con giáp này vận trình lên hương, bản mệnh nhiều niềm vui, hỷ sự trước ngõ, tình duyên bền chặt.

Tuổi Thân

Tử vi ngày CN 10/7/2022 cho thấy công việc làm ăn của Tuổi Thân đang rất trôi chảy và thuận buồm xuôi gió. Tuy nhiên, bạn cũng nên có sự thay đổi về phương hướng, hoặc kế hoạch làm ăn để phù hợp với hoàn cảnh mới, tình thế mới. Bạn cũng cần có nhiều sáng kiến mới, tính toán nhanh nhẹn, nhiều ý tưởng sáng tạo thì mới đắc dụng cho bạn. Ngoài ra, làm việc gì bạn cũng nên đi trước một bước, nếu chậm trễ sẽ không có lợi, bị mất cơ hội tốt đẹp lại còn bị thiệt hại.

Có tài lộc, hoặc Tuổi Thân có tin tức tốt đẹp về tiền bạc, hoặc có tin tức giúp đỡ của quý nhân. Mọi vấn đề liên quan đến tiền tài bạn nên giải quyết một cách nhanh nhẹn, thẳng thắn và sòng phẳng, nhưng không nên nóng nảy, dùng tình cảm sẽ có lợi hơn cho bạn. Nếu có lời đề nghị hợp tác về công việc, thấy có lợi thì bạn nên chấp thuận ngay không nên chần chừ.

Vận trình tình cảm vui vẻ ngọt ngào. Tuổi Thân độc thân đừng quá nóng vội hay vì sợ cô đơn mà chọn đại một người để yêu. Hãy cho mình thời gian để quan sát, tìm hiểu kỹ lưỡng đối phương để không hối hận sau này.

Đồng hồ điểm 12h trưa mai 10/7: THỰC THẦN nâng đỡ, 3 con giáp này công danh thành toại, tiền đổ về như thác, bản mệnh được ngợi khen, ngày có nhiều niềm vui, hỷ sự ồ ạt đến, tình duyên thêm bền chặt - Ảnh 1
Công việc làm ăn của Tuổi Thân đang rất trôi chảy và thuận buồm xuôi gió - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu

Tuổi Dậu là người giỏi ngoại giao và tối mai thì không nên từ chối cuộc hẹn quan trọng nhé. Đây sẽ là cơ hội để bạn gặp được những đối tác lớn trong công việc kinh doanh làm ăn tương lai.

Đây là thời điểm Tuổi Dậu nên hết mình cho sự nghiệp cá nhân. Muốn thành công đều phải trải qua khó khăn và cả cô đơn nữa. Tình duyên không thuận lợi cũng không sao cả, một khi công việc của Tuổi Dậu ổn định, mọi thứ sẽ tốt đẹp hơn thôi.

Vận trình tình cảm ngọt ngào sẻ chia. Hỏa sinh Thổ đem đến nhiều may mắn cho người tuổi này trong khía cạnh tình cảm. Bản mệnh chẳng những tìm được một người hết lòng thương yêu mình mà còn nhận được sự quan tâm vô điều kiện.

Đồng hồ điểm 12h trưa mai 10/7: THỰC THẦN nâng đỡ, 3 con giáp này công danh thành toại, tiền đổ về như thác, bản mệnh được ngợi khen, ngày có nhiều niềm vui, hỷ sự ồ ạt đến, tình duyên thêm bền chặt - Ảnh 2
Tuổi Dậu là người giỏi ngoại giao và tối mai thì không nên từ chối cuộc hẹn quan trọng nhé - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ

Vận trình tình cảm vô cùng vượng sắc. Thổ sinh Kim báo hiệu người độc thân nên chuẩn bị tâm lý vững vàng để đón nhận tình yêu mới. Nhờ tính cách cởi mở, hài hước mà bạn dễ dàng tạo được cảm tình ở nhiều người.

Công việc của tuổi Ngọ trong ngày mai diễn ra thuận lợi vô cùng. Tinh thần trách nhiệm cao và khả năng ứng biến linh hoạt giúp con giáp này vượt qua nhiều thách thức đặt ra trong công việc. Khi đã có được sự tín nhiệm của cấp trên thì làm việc gì cũng dễ dàng hơn hẳn.

Vận trình tài lộc rực rỡ. Bản mệnh không còn phải lo áp lực tài chính đè nặng lên vai.

Đồng hồ điểm 12h trưa mai 10/7: THỰC THẦN nâng đỡ, 3 con giáp này công danh thành toại, tiền đổ về như thác, bản mệnh được ngợi khen, ngày có nhiều niềm vui, hỷ sự ồ ạt đến, tình duyên thêm bền chặt - Ảnh 3
Công việc của tuổi Ngọ trong ngày mai diễn ra thuận lợi vô cùng - Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất chiêm nghiệm, tham khảo

Đúng giờ Tý ngày mai 9/7: QUÝ NHÂN bám gót, 3 con giáp sự nghiệp vụt sáng, thu nhập ùn ùn tăng, tài khoản nhảy số, tài lộc bùng nổ, tiền chất như núi, bản mệnh sớm mua nhà sắm xe, nửa cuối năm vinh hoa phú quý

Đúng giờ Tý ngày mai 9/7: QUÝ NHÂN bám gót, 3 con giáp sự nghiệp vụt sáng, thu nhập ùn ùn tăng, tài khoản nhảy số, tài lộc bùng nổ, tiền chất như núi, bản mệnh sớm mua nhà sắm xe, nửa cuối năm vinh hoa phú quý

Tử vi dự đoán đúng giờ Tý ngày mai 9/7, quý nhân dẫn đường, 3 con giáp sự nghiệp vụt sáng, thu nhập khởi sắc, tiền như thác đổ, mua nhà sắm xe.

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