Đồng hồ điểm 12h trưa 30/8: THẦN TÀI gõ cửa, 3 con giáp này chuẩn bị tài lộc tràn vào nhà, của cải chất đầy két, bản mệnh rung đùi đếm tiền, nửa đời sau chẳng lo cơm áo gạo tiền, tình duyên có nhiều biến chuyển

Tử vi ngày mới của 12 con giáp dự báo Thứ Ba 30/08/2022, Tuổi Týgặp nhiều may mắn trong ngày hôm nay. Con giáp này giải quyết những vấn đề trục trặc trong công việc một cách suôn sẻ và triệt để. Hơn thế nữa, có nhiều cơ hội xây dựng những mối quan hệ xã giao mới tốt đẹp, giúp ích cho con đường sự nghiệp hiện tại cũng như tương lai sau này.

May mắn hơn là Thủy sinh Mộc giúp chuyện tình cảm của Tý khá êm đẹp. Sau những mâu thuẫn, tranh cãi, con giáp này và người ấy đã biết lắng nghe đối phương nhiều hơn, hạ cái tôi của mình xuống để cả hai giải quyết vấn đề một cách nhanh chóng.

Tài lộc của Tuổi Tý trong ngày Thứ Ba này cũng tiến triển nhanh chóng, ngay cả con đường công danh sự nghiệp cũng thuận lợi hơn nhờ có sự giúp đỡ của bạn bè hay đồng nghiệp xung quanh. Tiền bạc rủng rỉnh, con giáp này có thể chi tiêu, mua sắm thoải mái mà không cần phải cân đo đong đếm quá nhiều. Nhưng bạn cũng nên trích ra một khoản để tiết kiệm, phòng những khi hữu sự.

May mắn hơn là Thủy sinh Mộc giúp chuyện tình cảm của Tý khá êm đẹp - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dần

Tử vi hôm nay ngày 30/8/2022 của 12 con giáp cho thấy người tuổi Dần vận thế bình thường, các hoạt động tiến hành trong ngày đều mang tính chất nhẹ nhàng.

Thứ Ba này, vấn đề tiền bạc của Tuổi Dần cũng khá thuận lợi. Bạn không nên chê các món lợi nhỏ, nhiều việc nhỏ gộp lại hóa ra lớn. Bạn chỉ cần số lượng nhiều thì việc thu hoạch tiền bạc cũng rất khả quan. Ngoài ra, muốn thành công về tiền bạc, bạn cần phải có quý nhân giúp đỡ mới thực hiện được ý định. Nói khác đi, trong việc làm ăn của bạn, cần phải có sự hùn hạp đông người, nhờ vào sức của nhiều người mới thâu đoạt được tài lộc như ý muốn.

Tình duyên: Vận trình tình cảm hôm nay rất tốt, người độc thân sẽ gặp được người tri kỉ và bắt đầu mối quan hệ, đôi lứa tôn trọng lẫn nhau, yêu thương nhau, tình cảm ngọt ngào.

Thứ Ba này, vấn đề tiền bạc của Tuổi Dần cũng khá thuận lợi - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thìn

Theo tử vi hàng ngày của 12 con giáp, Thứ Ba 30/08/2022, vận may tài lộc sẽ ghé thăm Tuổi Thìn, chuyện làm ăn buôn bán vô cùng hanh thông và thuận lợi. Bản thân Tuổi Thìn sẽ tìm được hướng đi mới cho mình sau bao lâu tìm kiếm, hứa hẹn với những thị trường tiềm năng và thành công vững chắc sẽ tới trong tương lai gần.

Tài lộc: Tài lộc hôm nay tương đối tốt, thích hợp để đầu tư và quản lý tài chính, mọi hoạt động liên quan đến tiền bạc đều có thể sinh lời.

Vận tình duyên của Tuổi Thìn có những chuyển biến tích cực, đào hoa vượng khí, giúp cho những người còn độc thân sớm tìm được nửa kia ưng ý. Thứ Ba này Tuổi Thìn sẽ khá bận rộn với lịch trình hẹn hò, gặp gỡ bạn bè. Con giáp này cũng là người có nhiều mối quan hệ khác giới vì thế mà việc tìm kiếm tình yêu cũng không phải là khó khăn.

Vận tình duyên của Tuổi Thìn có những chuyển biến tích cực, đào hoa vượng khí - Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất chiêm nghiệm, tham khảo