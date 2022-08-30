Đồng hồ điểm 0h đêm nay (31/8), Thần Phật xuất hiện, xua đuổi âm khí: 3 con giáp nhanh chóng thoát nghèo, tiền bạc trúng số tiêu hoài không hết

Tâm linh - Tử vi 30/08/2022 11:35

Kể từ ngày cuối cùng của tháng 8 âm lịch này (31/8), có 3 con giáp dưới đây được Thần Phật nâng đỡ, quý nhân giúp đỡ sẽ có cơ hội trúng số phát tài.

Tuổi Hợi

Những người tuổi Hợi thường có tính cách hiền lành, thành thật với mọi người. Họ luôn tích cực, nỗ lực phấn đấu. Họ có thể vì gia đình mà đánh đổi tất cả mọi thứ. Trong cuộc sống mỗi khi làm điều gì Hợi đều đứng trên góc độ của mọi người để suy nghĩ chứ không chỉ quan tâm đến lợi ích của riêng mình.

Đồng hồ điểm 0h đêm nay (31/8), Thần Phật xuất hiện, xua đuổi âm khí: 3 con giáp nhanh chóng thoát nghèo, tiền bạc trúng số tiêu hoài không hết - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Hợi sống tử tế, thích làm việc thiện và sẵn lòng giúp đỡ người khác. Theo tử vi cho biết, trong ngày cuối cùng của tháng 8 dương lịch này (31/8), Hợi được Thần Phật che chở, phù hộ, có “Phúc tinh” soi chiếu. Nhờ vậy mà nguồn lực tài chính phát triển. Cuộc sống từ nay đến cuối năm sẽ không còn phải lo lắng về tiền bạc.

Dưới sự chiếu cố của quý nhân, cuộc sống của Hợi sắp tới gặp nhiều điều may mắn, công thành danh toại, làm việc gì cũng mang lại sự rực rỡ. Bước vào thời kỳ hưng thịnh, chỉ cần bản mệnh tập trung vào công việc chính thì thu nhập sẽ ngày càng sinh sôi nảy nở hơn. Đây là nguồn thu bền vững và ít rủi ro.

Tuổi Mùi

Trời sinh Mùi tính tình lương thiện, tử tế, có đức tin chân thành. Trong cuộc sống, họ không phải là người hoạt bát vì tính cách đa phần không thích tranh giành, thường khiêm nhường, mức độ hợp tác cao.

Đồng hồ điểm 0h đêm nay (31/8), Thần Phật xuất hiện, xua đuổi âm khí: 3 con giáp nhanh chóng thoát nghèo, tiền bạc trúng số tiêu hoài không hết - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Trong ngày cuối cùng của tháng 8/2022 này, Mùi được Đức Phật che chở, phù hộ nên cuộc sống bình an, hiếm khi gặp tai ương, hoạn nạn. Người làm kinh doanh thời gian tới có thể mở rộng quy mô, tìm kiếm thêm khách hàng cũng sẽ nhanh chóng tăng thêm lợi nhuận, chẳng mấy mà tích lũy được nguồn tài sản phong phú.

Đây là cơ hội để bạn gỡ gạc lại những tổn thất trong thời gian trước và tích cóp một khoản đáng kể cho tương lai. Trên phương diện tình cảm, bản mệnh hãy dành thời gian ở bên người thân và bạn bè nhiều hơn, chia sẻ với họ những suy nghĩ của mình. Biết đâu, nhờ những cuộc nói chuyện ấy mà bạn sẽ tìm ra những con đường phát triển cực kì triển vọng.

Tuổi Dậu

Người tuổi Dậu thường có khí chất phú quý và năng lực phi thường. Họ thường thông minh, có óc kinh doanh hơn nữa đường quan lại cũng khá tốt. Con giáp này được định sẵn là có cuộc sống không tầm thường, nhất định trở thành người tài. Vận thế tốt, sức khỏe tốt nên Dậu có thể làm những việc mà bản thân mong muốn.

Đồng hồ điểm 0h đêm nay (31/8), Thần Phật xuất hiện, xua đuổi âm khí: 3 con giáp nhanh chóng thoát nghèo, tiền bạc trúng số tiêu hoài không hết - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Người tuổi Dậu đa phần đều tràn đầy năng lượng, sức sống. Trong ngày cuối cùng của tháng 8/2022 này (31/8) được sự che chở của Thần Phật nên Dậu dù làm ở ngành nghề nào cũng có thể đạt được thành tích tốt, một bước lên mây, sự nghiệp có được thành tựu đáng kể.

Không chỉ vậy người tuổi Dậu sẽ có hỷ sự về chuyện tình cảm. Con giáp tuổi Dậu độc thân sẽ sớm gặp được người như ý trong thời gian ngắn, còn những ai đã có người thương/gia đình sẽ rất dễ thăng hoa và biết đâu sớm có thêm thành viên mới.

* Thông tin trong bài mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

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