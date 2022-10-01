Đón lộc từ 9h ngày 1/10/2022, 3 con giáp may mắn thăng hoa, tiền vào túi ầm ầm, tay trái ôm vàng tay phải gom bạc, phú quý hơn người

Tử vi từ 9h ngày 1/10/2022 của 12 con giáp cho thấy người tuổi Thìn vận thế sáng sủa, nếu kiểm soát được cảm xúc thì sẽ lại càng tốt hơn.

Tài lộc thăng hoa, làm ăn kết hợp với bạn bè sẽ tạo ra lợi nhuận rất cao, kiếm tiền mỗi ngày.

Biết nắm bắt tâm lý khách hàng, biết khách hàng thực sự muốn gì nên dễ dàng đàm phán làm ăn, mang về khoản lợi nhuận kếch xù cho công ty.

Tuổi Dậu

Ảnh minh họa: Internet

Tử vi từ 9h ngày 1/10/2022 của 12 con giáp cho thấy người tuổi Dậu vận thế ổn, nỗ lực hơn nữa thì địa vị ngày càng cao.

Công việc ổn định, chỉ cần bạn có thể hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, bạn hoàn toàn có thể biến những người xung quanh thành cộng sự của mình.

Vận may thể hiện ở những công việc kinh doanh bên lề, nên tin vào khả năng của bản thân hơn là tin vào miếng bánh từ trên trời rơi xuống.

Tuổi Tuất

Theo tử vi, tuổi Tuất chính là 1 trong những con giáp may mắn tháng 10/2022 dương lịch. Sự nghiệp của bản mệnh có những bước tiến rõ rệt trong thời điểm này, đặc biệt là từ 9h ngày 1/10/2022.

Ảnh minh họa: Internet

Bản mệnh dần dần chinh phục được những đích đến đã đặt ra từ trước đó, đồng thời có nhiều cơ hội mở rộng mối quan hệ của mình, thậm chí còn được gặp gỡ được quý nhân. Trong thời gian tới, công việc làm ăn cũng tiến triển khá thuận lợi. Tháng này, bạn rất thích hợp làm những công việc như kí kết hợp đồng, mở rộng mối quan hệ với các đối tác.

Với người tuổi Tuất làm công ăn lương, bạn cũng sẽ có cơ hội nhận được tiền thưởng nóng do hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Đây chính là động lực để bạn tiếp tục cố gắng ghi điểm trong mắt cấp trên, để tương lai được tăng lương, thăng chức.

Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.