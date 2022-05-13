Đón chào ngày mới, vận trình rực sáng, cát khí vây quanh, 3 con giáp đón nhận nhiều điều tốt lành, hanh thông sự nghiệp, khai mở tài lộc, tiền vàng của cải đếm mãi không hết

Tâm linh - Tử vi 13/05/2022 23:48

Đón chào ngày mới, 3 con giáp may mắn làm ăn thuận lợi, tiền của đầy nhà, muốn gì được nấy. Bản mệnh tận hưởng vinh hoa, phú quý.

Tuổi Tỵ

Người tuổi Tỵ đón chờ ngày mới với nhiều điều may mắn bất ngờ. Những công việc được tiến hành trong thời gian này của con giáp dự báo sẽ suôn sẻ và gặp nhiều thuận lợi. Bản mệnh dễ dàng hoàn thành các nhiệm vụ được giao, các mối quan hệ xã giao cũng khá hài hòa tốt đẹp. Sự nhanh nhạy của bản mệnh sẽ nhận được không ít lời tán thưởng của mọi người. Hãy tiếp tục phát huy sức mạnh của bản thân để tiến từng bước đến đỉnh vinh quang phía trước. 

Tình cảm như ý, con giáp may mắn đặt nhiều hạnh phúc trong chuyện tình cảm. Đây cũng chính là nguồn động lực lớn giúp Tuổi Thân thêm nỗ lực và hết mình trong cuộc sống. 

con giap may man 1
Người tuổi Tỵ đón chờ ngày mới với nhiều điều may mắn bất ngờ - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mão

Người tuổi Mão trong ngày mới vận trình thông thuận, tài lộc lên hương. Nếu là người kinh doanh, con giáp có thể là ký được hợp đồng mới, có tin khách mua hàng, trả tiền...chuyện vui kéo đến liên miên. Còn nếu là người làm công ăn lương, con giáp được cấp trên nâng đỡ, cất nhắc lên những vị trí cao hơn trong công việc. Lương tưởng từ đây cũng trở nên dồi dào, chuyển mua nhà sắm xe sẽ chẳng còn xa.

Những mối quan hệ xã giao của bản mệnh trở nên hài hòa tốt đẹp hơn rất nhiều. Đây có thể là tính hiểu tốt bởi một vài người mà Mão gặp trong giai đoạn này có thể là quý nhân trợ lực cho bạn ở tương lai.

con giap may man 2
Người tuổi Mão trong ngày mới vận trình thông thuận, tài lộc lên hương - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thìn

Đón chào ngày mới, người tuổi Thìn sẽ đạt được nhiều thành tích đáng kể trong công việc. Bạn phát huy được mặt tốt của bản thân, thuận lợi tìm ra hướng đi phù hợp với mình. Vận tiền bạc từ đây cũng hanh thông, bạn có thể thoải mái chi tiêu không cần quá tiết kiệm. Con giáp còn có thể nhận được một khoản tiền không nhỏ nhờ vào các trò chơi may rủi hay được ai đó biếu tặng những vật phẩm có gì trị. Tuy nhiên, con giáp chỉ nên vui là chính thôi nhé.

 Các cặp vợ chồng tình cảm hài hòa, có nhiều điểm chung để cùng nhau khám phá, tận hưởng cuộc sống. Con giáp này hiểu được đó là điều may mắn không phải ai cũng có thể có được và trân trọng điều đó.

con giap may man 3
Đón chào ngày mới, người tuổi Thìn sẽ đạt được nhiều thành tích đáng kể trong công việc - Ảnh minh họa: Internet

* Bài viết chỉ mang tính tham khảo.

Từ khóa:   12 con giáp tử vi tử vi ngày mới Tử vi con giáp may mắn tử vi ngày mai

TIN MỚI NHẤT

Đúng ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, Thần Tài báo mộng giàu sang, 3 con giáp hứng trọn lộc trời, tiền vào như nước, sung sướng hơn người

Đúng ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, Thần Tài báo mộng giàu sang, 3 con giáp hứng trọn lộc trời, tiền vào như nước, sung sướng hơn người

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 6 phút trước
Tiêu Chiến từng có dự định kết hôn khi bước sang tuổi 35

Tiêu Chiến từng có dự định kết hôn khi bước sang tuổi 35

Sao quốc tế 1 giờ 19 phút trước
Nhạc phim “Tây du ký” 1986 bị cải biên, khán giả đồng loạt lên tiếng

Nhạc phim “Tây du ký” 1986 bị cải biên, khán giả đồng loạt lên tiếng

Sao quốc tế 1 giờ 32 phút trước
Nỗi bàng hoàng của người vợ khi đi theo tọa độ định vị điện thoại của chồng

Nỗi bàng hoàng của người vợ khi đi theo tọa độ định vị điện thoại của chồng

Tâm sự gia đình 1 giờ 32 phút trước
Tử vi tuần mới 5/10 đến 11/10, 3 con giáp NGỒI IM MAY MẮN cũng kéo đến, tiền bạc như thác đổ về, muốn nghèo cũng khó

Tử vi tuần mới 5/10 đến 11/10, 3 con giáp NGỒI IM MAY MẮN cũng kéo đến, tiền bạc như thác đổ về, muốn nghèo cũng khó

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 47 phút trước
Chỉ sau tiếng nổ lớn rồi gây ra hỏa hoạn, 5 người tử vong, 10 người bị thương nặng

Chỉ sau tiếng nổ lớn rồi gây ra hỏa hoạn, 5 người tử vong, 10 người bị thương nặng

Video 2 giờ 2 phút trước
Nhìn lại 5 chiếc cúp cho thấy Triệu Lệ Dĩnh đã thay đổi thế nào

Nhìn lại 5 chiếc cúp cho thấy Triệu Lệ Dĩnh đã thay đổi thế nào

Sao quốc tế 2 giờ 4 phút trước
Lâm Tâm Như và Thư Kỳ tận hưởng chuyến đi Italy cùng nhau

Lâm Tâm Như và Thư Kỳ tận hưởng chuyến đi Italy cùng nhau

Sao quốc tế 2 giờ 7 phút trước
Đúng 16h30 ngày mai, thứ Ba 6/10/2026, quan lộ rộng mở, 3 con giáp sự nghiệp chạm đỉnh vinh quang, tiền tài rủng rỉnh, vận đào hoa ghé thăm

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Ba 6/10/2026, quan lộ rộng mở, 3 con giáp sự nghiệp chạm đỉnh vinh quang, tiền tài rủng rỉnh, vận đào hoa ghé thăm

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 9 phút trước
Đàm Tùng Vận chọn lối đi riêng giữa showbiz Trung Quốc khắc nghiệt

Đàm Tùng Vận chọn lối đi riêng giữa showbiz Trung Quốc khắc nghiệt

Sao quốc tế 2 giờ 11 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 5/10/2026, 3 con giáp được Thần Tài 'mở kho báu', vượt mọi khó khăn, tài lộc vụt sáng, NGẬP TRONG BIỂN TIỀN

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 5/10/2026, 3 con giáp được Thần Tài 'mở kho báu', vượt mọi khó khăn, tài lộc vụt sáng, NGẬP TRONG BIỂN TIỀN

Trúng số độc đắc đúng ngày 5/10/2026, 3 con giáp kiếm tiền mệt nghỉ, vận may liên tiếp về nhà, sự nghiệp nhảy vọt đầy ngoạn mục

Trúng số độc đắc đúng ngày 5/10/2026, 3 con giáp kiếm tiền mệt nghỉ, vận may liên tiếp về nhà, sự nghiệp nhảy vọt đầy ngoạn mục

Tử vi thứ Ba 6/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất phúc khí dồi dào, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Thân đối mặt với họa phá tài, tài lộc ảm đạm

Tử vi thứ Ba 6/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất phúc khí dồi dào, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Thân đối mặt với họa phá tài, tài lộc ảm đạm

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'bứt tốc như Rồng', chỉ việc ngồi quơ tay ra tiền, phúc mệnh đỏ rực rỡ

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'bứt tốc như Rồng', chỉ việc ngồi quơ tay ra tiền, phúc mệnh đỏ rực rỡ

Đúng ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, Thần Tài báo mộng giàu sang, 3 con giáp hứng trọn lộc trời, tiền vào như nước, sung sướng hơn người

Đúng ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, Thần Tài báo mộng giàu sang, 3 con giáp hứng trọn lộc trời, tiền vào như nước, sung sướng hơn người

Tử vi tuần mới 5/10 đến 11/10, 3 con giáp NGỒI IM MAY MẮN cũng kéo đến, tiền bạc như thác đổ về, muốn nghèo cũng khó

Tử vi tuần mới 5/10 đến 11/10, 3 con giáp NGỒI IM MAY MẮN cũng kéo đến, tiền bạc như thác đổ về, muốn nghèo cũng khó

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Ba 6/10/2026, quan lộ rộng mở, 3 con giáp sự nghiệp chạm đỉnh vinh quang, tiền tài rủng rỉnh, vận đào hoa ghé thăm

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Ba 6/10/2026, quan lộ rộng mở, 3 con giáp sự nghiệp chạm đỉnh vinh quang, tiền tài rủng rỉnh, vận đào hoa ghé thăm

Qua đêm nay, 3 con giáp làm 1 được 10, giàu có khó ai sánh bằng, tiền rủng rỉnh túi, Lộc Lá đầy tay, tương lai tươi sáng

Qua đêm nay, 3 con giáp làm 1 được 10, giàu có khó ai sánh bằng, tiền rủng rỉnh túi, Lộc Lá đầy tay, tương lai tươi sáng

Đúng ngày mai, thứ Ba 6/10/2026, 3 con giáp được Ngọc Hoàng 'cưng như trứng mỏng', Phúc Khí hơn người, tiền bạc đổ về túi nhiều không xuể

Đúng ngày mai, thứ Ba 6/10/2026, 3 con giáp được Ngọc Hoàng 'cưng như trứng mỏng', Phúc Khí hơn người, tiền bạc đổ về túi nhiều không xuể