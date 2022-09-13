Đọ vận xui xẻo với các con giáp Tý, Dậu, Thân trong năm 2023 sắp tới

Bước sang năm mới, các con giáp này vẫn khó thoát khỏi hạn tam tai.

Tuổi Tý

Năm 2023 là năm Tam tai thứ 2 tuổi Tý bước vào hạn xấu. Đây được dự báo là năm hạn nặng nhất trong 3 năm. Tuổi Tý có thể sẽ phải đối mặt với rất nhiều khó khăn trong mọi lĩnh vực từ công việc, tình cảm cho đến sức khỏe.

Năm Quý Mão 2023, tuổi Tý gặp khó khăn bủa vây vì vừa gặp hạn Tam tai vừa xung Thái Tuế. Tuổi Tý bước sang năm 2023 cần cẩn thận trong đầu tư, làm ăn, đề phòng tiểu nhân hãm hại, tiền bạc 'rơi rớt', dễ gặp thị phi. Bản mệnh cần cẩn trọng trong đi lại, hạn chế xuất hành, kỵ sông kỵ biển để tránh rủi ro.

Tuổi Dậu

Tuổi Dậu có địa chi xung với địa chi của năm 2023 nên cuộc sống sẽ rơi vào tình cảnh khó khăn.

Người tuổi Dậu đã kết hôn cần lưu ý, sang năm 2023, quan hệ vợ chồng có thể gặp nhiều trục trặc, tranh cãi liên miên. Vì thế, cuộc sống kém đi nhiều. Không chỉ có gia đình không yên mà chuyện làm ăn cũng bị ảnh hưởng.

Tử vi dự báo rằng tuổi Dậu khó cảm thấy hài lòng với cuộc sống hiện tại. Bản mệnh luôn mong muốn nhận được những điều tốt đẹp hơn. Cũng chính vì vậy, tuổi Dậu cũng đặt mình vào áp lực, tự làm khổ mình.

Ngoài ra, trong năm 2023 tới đây, tuổi Dậu có thể gặp nhiều vấn đề trong công việc. Bản mệnh lại không chịu nghe lời khuyên của người khác mà tự mình giải quyết mọi thứ. Vì vậy, vận đề có thể ngày càng trở nên rắc rối, khó tìm thấy lối ra hơn.

Tuổi Thân

Tuổi Thân sẽ gặp phải hạn lớn vào năm Mão. Năm 2023 này, gặp Thiên Hình Tinh Quân, cho nên cực kỳ trắc trở. Bạn nên đề phòng tai nạn giao thông. Ngoài ra, nạn Tam Tai sẽ khiến bạn gặp trắc trở về tài lộc, làm ăn. Bạn không nên làm lớn và cũng đừng tin người quá mức.

Với việc tiêu pha, dù trong tài khoản bạn có nhiều tiền rủng rỉnh thì cũng nên tiết kiệm. Nếu tiêu quá đà, bạn có thể phải đối mặt vớ việc tay trắng và nghề nghiệp cũng chẳng còn.

Thông tin trong bài chỉ mang tính tham khảo!

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/do-van-xui-xeo-voi-cac-con-giap-ty-dau-than-trong-nam-2023-sap-toi-500450.html