Độ dài các đốt ngón tay cái nói gì về tính cách của bạn?

Có thể bạn đã nghe nói về nghệ thuật đọc chỉ tay. Theo một số người, có thể biết nhiều điều về một người bằng cách xem xét đường sinh mệnh và đường vận mệnh của họ. Nhưng điều gì sẽ xảy ra nếu tôi nói với bạn rằng có một cách dễ dàng hơn nhiều để hiểu về bản thân?

Tất cả những gì bạn cần làm là nhìn vào ngón tay cái của mình.

Có ba kiểu khác nhau

Có thể được chia thành ba nhóm khác nhau. Có những người mà nửa trên của ngón tay cái lớn hơn nửa dưới. Tiếp theo, là nhóm người có đốt ngón tay ở trên và ở dưới có cùng kích thước. Cuối cùng, là những người có đốt ngón tay ở dưới lớn hơn. Ở đây tôi sẽ đánh dấu từng nhóm theo thứ tự A, B, C như trong hình. Cùng xem bạn thuộc nhóm nào nhé?

A Những người có kiểu ngón tay này được cho là rất chung thủy. Sự nghiệp, sở thích cũng không quan trọng bằng nửa kia.Họ luôn trân trọng các mối quan hệ của họ và cũng là những người biết yêu thương bản thân.

B Hai nửa ngón tay cái của bạn có cùng kích thước? Bạn là người rất bình tĩnh và trầm ổn trong một mối quan hệ. Bạn không phụ thuộc vào cảm xúc, luôn đặt mục tiêu và lập ra kế hoạch để hoàn thành nó. Bạn là người thực tế và không khuất phục trước những cám dỗ. Điều này cũng đồng nghĩa với việc bạn khó yêu hơn.

C Nếu nửa dưới ngón tay cái của bạn lớn hơn nửa trên, bạn là người rất đáng tin cậy, luôn suy nghĩ trước khi hành động. Cuối cùng khi bạn tập trung vào một ai đó thì khả năng cao người đó sẽ thuộc về bạn. Một khi tìm thấy một người đặc biệt, bạn có thể trở nên rất say mê họ và luôn là người cho đi nhiều hơn.

* Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

Cực chuẩn xác: Nhìn rốn 3 giây biết ngay số phận sang hèn, cần gì tốn tiền đi xem bói! Đừng dại tốn tiền đi xem bói, chỉ cần tự xem bói rốn bạn đã có thể biết được số phận của mình nghèo khó hay giàu nứt đố đổ vách.

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