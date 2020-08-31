Cần gì đi xem bói tốn tiền, bỏ ra 5 giây nhìn ngón tay đeo nhẫn là biết ngay tài vận, tình duyên, tính cách của một người

Tâm linh - Tử vi 31/08/2020 05:18

Theo nhân tướng học, ngón tay áp út không chỉ tượng trưng cho đường tình duyên, hôn nhân mà còn mang nhiều ý nghĩa khác.

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Chỉ cần nhìn ngón tay áp út là biết ngay tài vận, tình duyên hay tính cách của một người - Ảnh minh họa: Internet

Theo nhân tướng học, chỉ cần nhìn ngón tay áp út là biết ngay tài vận, tình duyên hay tính cách của một người.

Ngón đeo nhẫn dài hơn ngón trỏ

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Người có ngón tay đeo nhẫn dài hơn ngón trỏ thường có hôn nhân gian nan - Ảnh minh họa: Internet

Người có ngón tay đeo nhẫn dài hơn ngón trỏ thường có hôn nhân gian nan. Nếu là đàn ông thì dễ lấy phải vợ vụng về, khó chung sống. Nếu là phụ nữ thì dễ lấy chồng vô tâm, ích kỷ. Vì thế ai có ngón tay áp út thế này nên kết hôn trễ để không gặp trắc trở trong hôn nhân.

Ngón đeo nhẫn cong

Theo bói tướng số, người có ngón tay đeo nhẫn cong là người kiên cường, cứng rắn và nhiều tham vọng. Đây là người giàu ý chí vươn lên trong cuộc sống nên dễ thành công khi còn trẻ. Nhưng tính họ hơi nóng, dễ gây tranh cãi trong tình cảm. Họ nên tiết chế lại nếu không muốn tình yêu đổ vỡ. Sau khi kết hôn, họ và bạn đời nên bao dung với nhau hơn.

Phụ nữ có ngón tay đeo nhẫn thế này là người quyết đoán, mạnh mẽ, luôn giữ vai trò có tiếng nói sau cùng trong gia đình. Đây còn là kiểu phụ nữ thường kết hôn với đàn ông kém tuổi mình.

Ngón đeo nhẫn ngắn hơn ngón trỏ

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Người có ngón áp út ngắn hơn ngón trỏ là người cầu tiến, kiên trì - Ảnh minh họa: Internet

Người có ngón áp út ngắn hơn ngón trỏ là người cầu tiến, kiên trì. Dù có trải qua bao lần thất vọng, họ vẫn không nản lòng và luôn giữ suy nghĩ tích cực. Trong tình yêu và hôn nhân, họ dễ cãi vã vì chuyện nhỏ. Hôn nhân ban đầu có chút trắc trở.

Theo nhân tướng học, người này khá bị động trong tình cảm, thường lập gia đình trễ. Dù không lãng mạn nhưng họ rất chân thành.

Ngón áp út và ngón trỏ bằng nhau

Người có ngón áp út và ngón trỏ bằng nhau thường là người hạnh phúc trong hôn nhân. Họ có tính tình hiền lành, bao dung. Họ dễ tìm được người bạn đời cũng có tính cách như thế. Chuyện tình yêu của họ lúc nào cũng nhẹ nhàng, hòa hợp.

*Thông tin trong bài chỉ mang tính tham khảo.

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Từ khóa:   bói bàn tay bói tướng số ngón áp út

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