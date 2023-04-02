Dịp lễ 30/4 đến 1/5 con giáp nào dư giả tiêu xài tài vận ĐỎ RỰC, con giáp nào nên cẩn trọng tiền nông kẻo 'CẠN NGÂN KHỐ'

Tâm linh - Tử vi 02/04/2023 23:11

Một kì nghỉ lớn sắp diễn ra, các con giáp đang chuẩn bị tiinh thần cho một kì nghỉ lớn trong năm, tử vi 12 con giáp cho thấy 2 con giáp không lo về tài lộc, thoải máy tiêu pha trong kì nghỉ này. Ngược lại cũng có 2 con giáp nên cẩn trọng kẻo ngân khố cạn kiệt sau lễ này.

2 CON GIÁP TÀI VẬN NỞ HOA

Tuổi Sửu từ ngày 30/4/2023 đến 1/5/2023

Dịp lễ 30/4 đến 1/5 con giáp nào dư giả tiêu xài tài vận ĐỎ RỰC, con giáp nào nên cẩn trọng tiền nông kẻo 'CẠN NGÂN KHỐ' - Ảnh 1

Phương diện tài lộc khá sáng sủa khi có cả Chính Tài và Thiên Tài chiếu mệnh

Ảnh minh họa: Internet

 

Tử vi cuối tháng 4 và đầu tháng 5 của tuổi Hợi khá thuận lợi trên con đường thăng quan tiến chức của người tuổi Sửu. Chính Ấn và Thiên Ấn xuất hiện ngay từ đầu tháng 4 cho thấy bạn nhanh chóng tìm được cơ hội để bứt phá vươn lên, khiến nhiều người kính nể. Tuy nhiên, bạn chớ nên huênh hoang, mâu thuẫn với người làm lãnh đạo.

Phương diện tài lộc khá sáng sủa khi có cả Chính Tài và Thiên Tài chiếu mệnh. Như vậy có nghĩa là bên ngoài khoản thu nhập ổn định do công việc mang lại, bạn còn dư dả nhờ các công việc tay trái hoặc các khoản đầu tư. Hãy tiếp tục tìm ra định hướng đầu tư phù hợp để tiền đẻ ra tiền.

Tuổi Thân từ ngày 30/4/2023 đến 1/5/2023

 

Dịp lễ 30/4 đến 1/5 con giáp nào dư giả tiêu xài tài vận ĐỎ RỰC, con giáp nào nên cẩn trọng tiền nông kẻo 'CẠN NGÂN KHỐ' - Ảnh 2
 Tuổi Thân sẽ có một kì nghỉ lễ khá thoải mái và không lo về tài vận- Ảnh minh họa: Internet

 

Người tuổi Thân thường rất kiên trì, cùng với sự chăm chỉ và siêng năng, hết lòng với mọi công việc. Do đó, họ có thể sẽ cảm thấy quãng thời gian đầu đời khá vất vả, việc gì cũng đến tay, thời gian không đủ mà nghỉ ngơi hay vui chơi.

Tuy nhiên, chỉ cần họ không ngừng nỗ lực, không bỏ cuộc thì cuộc sống hậu vận thăng hoa hơn rất nhiều người. Sự chăm chỉ, cầu tiến giúp họ phát triển thêm mỗi ngày, tích lũy cho mình năng lực và các mối quan hệ trong xã hội.

Trong cuộc sống, tuổi Thân cũng là người giỏi giao tiếp, dễ dàng gặp được nhiều quý nhân. Tính cách thật thà, siêng năng của họ cũng khiến người khác có thiện cảm, muốn giúp đỡ họ hơn trong sự nghiệp. May mắn đến liên tục trong tháng 4 và đương nhiên tiền bạc không thiếu sẽ giúp hậu vận của con giáp này ngày một thênh thang, cơ hội kiếm tiền ngày càng nhiều lên, tuổi Thân sẽ có một kì nghỉ lễ khá thoải mái và không lo về tài vận. Trong cuộc sống, tuổi Thân cũng là người giỏi giao tiếp, dễ dàng gặp được nhiều quý nhân.

Thông thường, sau 40 tuổi, những người tuổi Thân đã đến “độ chín” nhất định sẽ bắt đầu có những quyết định khôn ngoan, giúp họ rủng rỉnh tiền bạc, tuổi già sống an nhàn, tự do tự tại.

2 CON GIÁP CẨN TRỌNG KẺO 'VIÊM MÀNG TÚI'

Tuổi Mùi  từ ngày 30/4/2023 đến 1/5/2023

Dịp lễ 30/4 đến 1/5 con giáp nào dư giả tiêu xài tài vận ĐỎ RỰC, con giáp nào nên cẩn trọng tiền nông kẻo 'CẠN NGÂN KHỐ' - Ảnh 3
 Vận trình tài lộc của tuổi Mùi không thực sự lý tưởng -Ảnh minh họa: Internet

Tử vi của 12 con giáp dự báo rằng tuổi Mùi có vận trình tổng thể khá ổn định và suôn sẻ. Vào thời điểm giữa tháng 4, nguồn thu nhập của bạn tăng cao nhưng nếu tiêu xài hoang phí thì có thể sớm “không còn một xu dính túi” sau kì nghỉ lễ. 

Công việc: Người tuổi Mùi không được suôn sẻ vào tuần cuối cùng của tháng 4, thậm chí là bản mệnh sẽ phải khắc phục khá nhiều vấn đề tồn tại từ trước đó. Ngoài ra, sự xuất hiện của Kiếp Tài và Tỷ Khiên chính là điềm báo trước nhiều rắc rối mà người tuổi này buộc phải vượt qua nếu muốn có được thành tựu nổi bật. 

Tài lộc: Vận trình tài lộc không thực sự lý tưởng. Mọi kế hoạch mà con giáp này đang thực hiện tưởng chừng như đã đi vào đúng quỹ đạo nhưng trên thực thế thì vẫn còn nhiều vấn đề phải giải quyết. Đó là lý do mà bạn chẳng thể thu được thành quả gì vào thời điểm này.

Tình cảm: Vận trình tình cảm lúc thăng khi trầm. Nếu đã kết hôn, bạn tốt nhất cần tin tưởng với đối phương của mình hơn cũng như không nên đưa ra phán đoán khi mọi việc còn chưa rõ ràng. Khi có khúc mắc nào thì hãy bình tĩnh, thẳng thắn trò chuyện để cùng nhau giải quyết vấn đề. 

 

Tuổi Hợi từ ngày 30/4/2023 đến 1/5/2023

Dịp lễ 30/4 đến 1/5 con giáp nào dư giả tiêu xài tài vận ĐỎ RỰC, con giáp nào nên cẩn trọng tiền nông kẻo 'CẠN NGÂN KHỐ' - Ảnh 4
Phương diện tài lộc tháng 4 của tuổi Hợi lại không mấy lạc quan vì chỉ có Thực Thần chiếu mệnh vào ngày lễ - Ảnh minh họa: Internet

 

Tử vi hằng tháng dự báo, khó khăn và cơ hội sẽ song hành với người tuổi Hợi trong cuối tháng 4 này, vì thế bạn cần nhắc nhở mình cố gắng hết sức, chớ bỏ cuộc giữa chừng. Cấp trên gây khó dễ cho bạn nhưng cũng tạo cơ hội cho bạn phát hiện ra điểm mạnh của bản thân, không còn đi theo lối mòn trước đó.

Tiếc rằng phương diện tài lộc tháng 4 của bạn lại không mấy lạc quan vì chỉ có Thực Thần chiếu mệnh vào ngày lễ. Có lẽ bạn cần phải nhắc nhở bản thân tiếp tục cố gắng, không nên dễ dàng hài lòng với thực tại. Nếu bây giờ bạn không bứt phá vươn lên thì rất có thể, đối thủ sẽ nhân cơ hội vượt qua đấy. 

Sao xấu Ngũ Quỷ khuyên bạn cần phải chú ý đến kẻ tiểu nhân rình rập tìm cách ném đã giấu tay, khiến công việc tiến triển khó khăn hơn. Bên cạnh đó, hãy luôn giữ gìn sức khỏe đặc biệt là trong thời điểm thời tiết thay đổi và dịch bệnh hoành hành như hiện tại. 

Chuyện tình cảm cũng là một dấu trầm buồn khi quan hệ giữa bạn và nửa kia ngày một xa cách hơn. Hãy chú ý đến điềm báo kẻ thứ ba xuất hiện trong ngày đầu tháng 5. Có lẽ hai người thực sự cần ngồi lại để trò chuyện thẳng thắn, chân thành với nhau, không để sai lầm có cơ hội xảy ra.

 

***Bài viết chỉ mang tính chất chiêm nghiệm & tham khảo

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