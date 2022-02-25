Dịp cuối tuần này, sổ vàng Thần Tài ghi danh, 3 con giáp này vận trình biến chuyển tốt đẹp, khả năng làm giàu trong tầm tay

Vận trình dịp cuối tuần này của người tuổi Tỵ thăng tiến ầm ầm. Chủ chốt là về mặt sự nghiệp, nhất là người đang làm ăn kinh doanh hoặc làm về ngân hàng, tài chính… tài lộc thăng hoa rực rỡ, trên cung mệnh cũng xuất hiện rất nhiều cơ hội sinh sôi tiền bạc hoặc đem tới những cơ duyên về lộc vận.

Công việc của người tuổi Tỵ vào dịp cuối tuần này có thể vấp phải một số khó khăn nhưng được sự hỗ trợ của nhiều tinh tú nên không hề đáng kể. Tuy vậy, tuổi Tỵ cũng cần lưu ý rằng có thể chính sự cẩn thận quá mức của bạn có thể diễn biến theo chiều hướng tính toán chi li mà bỏ lỡ nhiều cơ hội tốt.

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Ngọ tươi cười rạng rỡ, trời sinh đã gặp nhiều may mắn, dù làm gì cũng dễ dàng. Là một trong những con giáp được thượng đế ưu ái nhưng hầu hết người tuổi Ngọ đều không thích cạnh tranh, luôn bằng lòng và vui vẻ và chấp nhận hiện trạng.

Chính vì vậy, vào dịp cuối tuần này, khi ngôi sao may mắn về đường tài lộc đến, họ có thể trở mình và chỉ một dự án cũng có thể thay đổi số phận cuộc đời họ. Trong thời điểm này, tuổi Ngọ hãy chú ý kỹ những cơ hội làm giàu xung quanh, tránh bỏ lỡ mà tiếc nuối.

Vào dịp cuối tuần này, khi ngôi sao may mắn về đường tài lộc đến, tuổi Ngọ có thể trở mình thành công - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thân

Tuổi Thân vốn nhanh nhẹn, hiền từ nên đi đâu cũng được nhiều người quý mến, giúp đỡ. Trong cuộc sống, tuổi Thân thường đủ đầy về vật chất lẫn tinh thần nhưng họ vẫn không ngừng nỗ lực và cố gắng để tìm kiếm được nhiều cơ hội thăng tiến.

Vào dịp cuối tuần này, tuổi Thân sẽ cảm nhận được vận may đang lội ngược dòng, càng chăm chỉ càng thăng tiến, từ giai đoạn này trở đi những người tuổi Thân sẽ tìm được cơ hội tốt để đổi đời, đặc biệt sẽ ngày càng giàu có và thăng hoa hơn.

Vào dịp cuối tuần này, tuổi Thân sẽ cảm nhận được vận may đang lội ngược dòng, càng chăm chỉ càng thăng tiến - Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.