Định mệnh dẫn lối vào cuối tháng 9 âm lịch, Thần Tài hợp tần số 3 con giáp, tiền tỷ chuyển nóng vào tài khoản, lộc phát thành công, gia đạo êm ấm, hạnh phúc mỹ mãn

Tâm linh - Tử vi 12/10/2022 09:29

Tham khảo bài viết dưới đây để biết 3 con giáp nào giàu có, hạnh phúc vào cuối tháng 9 âm lịch nhé!

Định mệnh dẫn lối vào cuối tháng 9 âm lịch, Thần Tài hợp tần số 3 con giáp, tiền tỷ chuyển nóng vào tài khoản, lộc phát thành công, gia đạo êm ấm, hạnh phúc mỹ mãn - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Sửu

Người tuổi Sửu mang tính cách điềm đạm, hiền hòa. Họ là người cuồng công việc ổn định và luôn cố gắng hết sức để hoàn thành công việc được giao. Dù không thực sự tài giỏi, xuất sắc nhưng con giáp này lại ham học hỏi, cần cù chịu khó. Họ luôn cố gắng làm việc chăm chỉ để đạt được thành quả tốt nhất. Thành công đến với người tuổi Sửu thường chậm nhưng bền.

Cuối tháng 9 âm lịch, người tuổi Sửu được sao tốt chiếu mệnh. Vận trình tài lộc của họ dần đi lên. Con giáp này chuẩn bị đón tin vui trong sự nghiệp. Có thể họ được nhận thêm công việc, dự án mới. Thậm chí, con giáp này còn được cấp trên cất nhắc, nắm giữ vị trí cao hơn.

Trong khi đó, người làm kinh doanh thì công việc buôn bán của họ có nhiều khởi sắc. Lượng đơn hàng về nhiều khiến con giáp này phải làm việc vất vả, đổi lại thành quả đủ để họ hài lòng.

Tuổi Tý

Người tuổi Tý được biết đến với tính cách kỷ luật và mạnh mẽ. Con giáp này luôn lạc quan, luôn kiên định với sự lựa chọn của chính mình. Người tuổi này dám nghĩ, dám làm, luôn kiên định theo đuổi mục tiêu của bản thân. Họ rất dám nghĩ dám làm, có năng lực trong lĩnh vực mà mình theo đuổi.

Cuối tháng 9 âm lịch, con giáp tuổi Tý được sao may mắn chiếu mệnh. Vận trình tài lộc của họ tăng lên. Con giáp này tập trung và nghiêm túc trong công việc. Bởi vậy nên năng lực của họ cũng được cấp trên ghi nhận.

Người tuổi này làm kinh doanh cũng gặp gỡ đối tác, ký được hợp đồng lớn. Trong khi đó, những người muốn chuyển việc thì trong tuần này họ cũng nhận được những lời mời phỏng vấn. Những khoản đầu tư của họ cũng sẽ sinh lời.

Tuổi Hợi

Người tuổi Hợi dù bề ngoài khá hiền lành nhưng bên trong họ là người mạnh mẽ, giàu nghị lực. Con giáp này có khát vọng làm giàu và luôn cố gắng vươn lên trong sự nghiệp. Người tuổi này luôn cầu tiến, cầu toàn. Dù xuất thân trong hoàn cảnh khá khó khăn nhưng họ vẫn không ngừng.

Cuối tháng 9 âm lịch, vận trình của con giáp tuổi Hợi ngày càng khởi sắc. Thời cơ đến giúp họ ngày càng thăng hoa trong sự nghiệp. Họ có cơ hội chứng tỏ thực lực của bản thân vượt xa sức tưởng tượng của mọi người.

Người làm công ăn lương có thể hoàn thành nhiệm vụ trước thời hạn, vượt chỉ tiêu, được cấp trên đánh giá cao, khen thưởng. Trong khi người làm trồng trọt chăn nuôi cũng có mùa vụ bội thu, túi tiền rủng rỉnh.

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo!

Từ khóa:   3 con giáp giàu có con giáp may mắn tử vi may mắn

TIN MỚI NHẤT

Sự thật đằng sau quyết định kết hôn vội vã và nỗi cay đắng của người chồng khi nhận ra sai lầm

Sự thật đằng sau quyết định kết hôn vội vã và nỗi cay đắng của người chồng khi nhận ra sai lầm

Tâm sự gia đình 1 giờ 7 phút trước
Sự thật đằng sau tiếng động lạ dưới bếp khiến dâu trẻ vác gậy đi bắt trộm

Sự thật đằng sau tiếng động lạ dưới bếp khiến dâu trẻ vác gậy đi bắt trộm

Tâm sự gia đình 1 giờ 37 phút trước
Người phụ nữ đã cố gắng xuống tàu nhưng mất thăng bằng và ngã xuống sân ga, bị mắc kẹt bên dưới

Người phụ nữ đã cố gắng xuống tàu nhưng mất thăng bằng và ngã xuống sân ga, bị mắc kẹt bên dưới

Video 2 giờ 7 phút trước
Thiên thời - địa lợi - nhân hòa, 3 con giáp thu hái tài lộc, công việc thăng tiến, ví tiền căng đầy, giàu to thấy rõ trong tháng 10

Thiên thời - địa lợi - nhân hòa, 3 con giáp thu hái tài lộc, công việc thăng tiến, ví tiền căng đầy, giàu to thấy rõ trong tháng 10

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 37 phút trước
Khinh thông gia quê nhà lên chơi, mẹ chồng nhận cái kết sốc sau câu nói của mẹ tôi

Khinh thông gia quê nhà lên chơi, mẹ chồng nhận cái kết sốc sau câu nói của mẹ tôi

Tâm sự gia đình 2 giờ 37 phút trước
Ô tô lao xuống sông khiến 3 thiếu niên tử vong, tài xế may mắn sống sót

Ô tô lao xuống sông khiến 3 thiếu niên tử vong, tài xế may mắn sống sót

Video 3 giờ 7 phút trước
Nửa đầu tháng 10 dương lịch, 3 con giáp Thiên Tuế chọn mặt gửi vàng, kiếm tiền cực đỉnh, làm ít hưởng nhiều, an nhàn hưởng Lộc

Nửa đầu tháng 10 dương lịch, 3 con giáp Thiên Tuế chọn mặt gửi vàng, kiếm tiền cực đỉnh, làm ít hưởng nhiều, an nhàn hưởng Lộc

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 37 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp Thần Tài nổ lộc, trúng số độc đắc, Tài Lộc chạm 'đỉnh của chóp', sự nghiệp bước sang chương mới

Qua đêm nay, 3 con giáp Thần Tài nổ lộc, trúng số độc đắc, Tài Lộc chạm 'đỉnh của chóp', sự nghiệp bước sang chương mới

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 37 phút trước
Chú khỉ bất ngờ đột nhập cửa hàng rượu, tự mở chai vodka uống rồi lăn ra ngủ gục

Chú khỉ bất ngờ đột nhập cửa hàng rượu, tự mở chai vodka uống rồi lăn ra ngủ gục

Video 4 giờ 7 phút trước
15 giờ ngày 1/10 hôm nay, giá xăng E10 lên gần 27.189 đồng một lít

15 giờ ngày 1/10 hôm nay, giá xăng E10 lên gần 27.189 đồng một lít

Đời sống 4 giờ 33 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Sáu 2/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất tiền bạc rủng rỉnh, sự nghiệp suôn sẻ trăm bề, Mão - Tỵ nợ như chúa chổm, xui xẻo liên tiếp ập đến

Tử vi thứ Sáu 2/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất tiền bạc rủng rỉnh, sự nghiệp suôn sẻ trăm bề, Mão - Tỵ nợ như chúa chổm, xui xẻo liên tiếp ập đến

Top 4 trái cây giàu omega-3 tốt cho sức khỏe không nên bỏ qua

Top 4 trái cây giàu omega-3 tốt cho sức khỏe không nên bỏ qua

Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 1/10/2026, 3 con giáp chạm tay trúng rương vàng, Phúc Lộc nhân đôi, túi tiền nặng trĩu, Phát Lộc Phát Tài

Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 1/10/2026, 3 con giáp chạm tay trúng rương vàng, Phúc Lộc nhân đôi, túi tiền nặng trĩu, Phát Lộc Phát Tài

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 2/10/2026, 3 con giáp thu nhập tăng vọt, phúc lộc viên mãn, không cần bon chen của nả vẫn đầy tay

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 2/10/2026, 3 con giáp thu nhập tăng vọt, phúc lộc viên mãn, không cần bon chen của nả vẫn đầy tay

Thiên thời - địa lợi - nhân hòa, 3 con giáp thu hái tài lộc, công việc thăng tiến, ví tiền căng đầy, giàu to thấy rõ trong tháng 10

Thiên thời - địa lợi - nhân hòa, 3 con giáp thu hái tài lộc, công việc thăng tiến, ví tiền căng đầy, giàu to thấy rõ trong tháng 10

Nửa đầu tháng 10 dương lịch, 3 con giáp Thiên Tuế chọn mặt gửi vàng, kiếm tiền cực đỉnh, làm ít hưởng nhiều, an nhàn hưởng Lộc

Nửa đầu tháng 10 dương lịch, 3 con giáp Thiên Tuế chọn mặt gửi vàng, kiếm tiền cực đỉnh, làm ít hưởng nhiều, an nhàn hưởng Lộc

Qua đêm nay, 3 con giáp Thần Tài nổ lộc, trúng số độc đắc, Tài Lộc chạm 'đỉnh của chóp', sự nghiệp bước sang chương mới

Qua đêm nay, 3 con giáp Thần Tài nổ lộc, trúng số độc đắc, Tài Lộc chạm 'đỉnh của chóp', sự nghiệp bước sang chương mới

Từ ngày 21 đến cuối tháng 8 âm lịch, 3 con giáp hoan hỷ được Phật thương trời độ, liên tiếp đón tin vui, đại phú đại quý

Từ ngày 21 đến cuối tháng 8 âm lịch, 3 con giáp hoan hỷ được Phật thương trời độ, liên tiếp đón tin vui, đại phú đại quý

Đúng 2 tháng tới, 3 con giáp được Thần Tài báo mộng dù nghèo đến mấy cũng giàu, tiền bạc dư dả, của ăn của để chất đống trong nhà

Đúng 2 tháng tới, 3 con giáp được Thần Tài báo mộng dù nghèo đến mấy cũng giàu, tiền bạc dư dả, của ăn của để chất đống trong nhà