Trúng số độc đắc vào 6 giờ sáng mai (12/10), thuyền ‘tiền tài’ chở 3 con giáp cập bến giàu có, núi vàng trùng trùng, đất bạc bồi đắp, vận may phấp phới xung quanh

Tâm linh - Tử vi 11/10/2022 14:29

Tham khảo bài viết dưới đây để biết 3 con giáp nào may mắn, giàu có vào sáng mai (12/10) nhé!

Trúng số độc đắc vào 6 giờ sáng mai (12/10), thuyền ‘tiền tài’ chở 3 con giáp cập bến giàu có, núi vàng trùng trùng, đất bạc bồi đắp, vận may phấp phới xung quanh - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Hợi

Người tuổi Hợi làm việc gì cũng chuyên nghiệp, chỉn chu, ít khi gặp sai sót. Con giáp này kiên trì, không dễ bị lay chuyển. Đây cũng là bí quyết để tuổi Hợi vượt qua khó khăn, từng bước đạt đến thành công như mong đợi.

Ngày mai, tuổi Hợi gặp nhiều may mắn, tài lộc. Con giáp này có Thần Tài hỗ trợ, có thể nhanh chóng gặt hái tiền tài. Trong công việc, tuổi Hợi có thể đón nhận thêm nhiều cơ hội gia tăng của cải. Không chỉ may mắn trong công việc, đường tình duyên của tuổi Hợi cũng khá suôn sẻ. Người độc thân có thể sớm tìm được một nửa khiến trái tim rung động.

Tuổi Sửu

Người tuổi Sửu luôn chăm chỉ, cần cù trong công việc. Con giáp này vốn thẳng thắn, nói được làm được. Tuổi Sửu có ưu điểm là kiên trì, đã muốn làm gì thì sẽ làm cho bằng được.

Ngày mai, con giáp này đón nhận tài lộc dồi dào. Bản mệnh đạt được những thành công như mong đợi. Dù làm ăn lớn hay nhỏ, tuổi Sửu cũng nhận về khoản tiền lời kha khá. Người làm công ăn lương có vận trình thăng tiến, tích tiểu thành đại.

Về tình duyên, người tuổi Sửu độc thân có cơ hội gặp người khác phái. Trong khi đó, những người có gia đình tiếp tục tận hưởng những ngày tháng hạnh phúc, tình cảm bền chặt.

Tuổi Mão

Tuổi Mão có tính cách hiền lành, luôn bao dung và quan tâm người khác. Trong công việc, con giáp này luôn cố gắng, kiên trì từng chút để đạt đến thành công.

Ngày mai, con giáp này gặp nhiều may mắn, làm ăn thuận lợi. Người buôn bán nhỏ cũng có thể chốt được nhiều đơn hàng.

Về tình duyên, tuổi Mão có vận đào hoa nên tình cảm tăng lên. Người độc thân có thể sớm thoát cảnh cô đơn. Người có gia đình thì hạnh phúc, vui vẻ.

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo!

Từ khóa:   3 con giáp giàu có con giáp may mắn tử vi may mắn

TIN MỚI NHẤT

Sự thật đằng sau chiếc nhẫn kim cương trăm triệu và câu nói đi kèm của người chồng

Sự thật đằng sau chiếc nhẫn kim cương trăm triệu và câu nói đi kèm của người chồng

Tâm sự gia đình 1 giờ 32 phút trước
Trúng số độc đắc vào đúng ngày 2/10/2026, 3 con giáp thu nhập tăng vọt, phúc lộc viên mãn, không cần bon chen của nả vẫn đầy tay

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 2/10/2026, 3 con giáp thu nhập tăng vọt, phúc lộc viên mãn, không cần bon chen của nả vẫn đầy tay

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 47 phút trước
Sự thật đằng sau quyết định kết hôn vội vã và nỗi cay đắng của người chồng khi nhận ra sai lầm

Sự thật đằng sau quyết định kết hôn vội vã và nỗi cay đắng của người chồng khi nhận ra sai lầm

Tâm sự gia đình 2 giờ 2 phút trước
Sự thật đằng sau tiếng động lạ dưới bếp khiến dâu trẻ vác gậy đi bắt trộm

Sự thật đằng sau tiếng động lạ dưới bếp khiến dâu trẻ vác gậy đi bắt trộm

Tâm sự gia đình 2 giờ 32 phút trước
Người phụ nữ đã cố gắng xuống tàu nhưng mất thăng bằng và ngã xuống sân ga, bị mắc kẹt bên dưới

Người phụ nữ đã cố gắng xuống tàu nhưng mất thăng bằng và ngã xuống sân ga, bị mắc kẹt bên dưới

Video 3 giờ 2 phút trước
Thiên thời - địa lợi - nhân hòa, 3 con giáp thu hái tài lộc, công việc thăng tiến, ví tiền căng đầy, giàu to thấy rõ trong tháng 10

Thiên thời - địa lợi - nhân hòa, 3 con giáp thu hái tài lộc, công việc thăng tiến, ví tiền căng đầy, giàu to thấy rõ trong tháng 10

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 32 phút trước
Khinh thông gia quê nhà lên chơi, mẹ chồng nhận cái kết sốc sau câu nói của mẹ tôi

Khinh thông gia quê nhà lên chơi, mẹ chồng nhận cái kết sốc sau câu nói của mẹ tôi

Tâm sự gia đình 3 giờ 32 phút trước
Ô tô lao xuống sông khiến 3 thiếu niên tử vong, tài xế may mắn sống sót

Ô tô lao xuống sông khiến 3 thiếu niên tử vong, tài xế may mắn sống sót

Video 4 giờ 2 phút trước
Nửa đầu tháng 10 dương lịch, 3 con giáp Thiên Tuế chọn mặt gửi vàng, kiếm tiền cực đỉnh, làm ít hưởng nhiều, an nhàn hưởng Lộc

Nửa đầu tháng 10 dương lịch, 3 con giáp Thiên Tuế chọn mặt gửi vàng, kiếm tiền cực đỉnh, làm ít hưởng nhiều, an nhàn hưởng Lộc

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 32 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp Thần Tài nổ lộc, trúng số độc đắc, Tài Lộc chạm 'đỉnh của chóp', sự nghiệp bước sang chương mới

Qua đêm nay, 3 con giáp Thần Tài nổ lộc, trúng số độc đắc, Tài Lộc chạm 'đỉnh của chóp', sự nghiệp bước sang chương mới

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 32 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Sáu 2/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất tiền bạc rủng rỉnh, sự nghiệp suôn sẻ trăm bề, Mão - Tỵ nợ như chúa chổm, xui xẻo liên tiếp ập đến

Tử vi thứ Sáu 2/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất tiền bạc rủng rỉnh, sự nghiệp suôn sẻ trăm bề, Mão - Tỵ nợ như chúa chổm, xui xẻo liên tiếp ập đến

Top 4 trái cây giàu omega-3 tốt cho sức khỏe không nên bỏ qua

Top 4 trái cây giàu omega-3 tốt cho sức khỏe không nên bỏ qua

Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 1/10/2026, 3 con giáp chạm tay trúng rương vàng, Phúc Lộc nhân đôi, túi tiền nặng trĩu, Phát Lộc Phát Tài

Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 1/10/2026, 3 con giáp chạm tay trúng rương vàng, Phúc Lộc nhân đôi, túi tiền nặng trĩu, Phát Lộc Phát Tài

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 2/10/2026, 3 con giáp thu nhập tăng vọt, phúc lộc viên mãn, không cần bon chen của nả vẫn đầy tay

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 2/10/2026, 3 con giáp thu nhập tăng vọt, phúc lộc viên mãn, không cần bon chen của nả vẫn đầy tay

Thiên thời - địa lợi - nhân hòa, 3 con giáp thu hái tài lộc, công việc thăng tiến, ví tiền căng đầy, giàu to thấy rõ trong tháng 10

Thiên thời - địa lợi - nhân hòa, 3 con giáp thu hái tài lộc, công việc thăng tiến, ví tiền căng đầy, giàu to thấy rõ trong tháng 10

Nửa đầu tháng 10 dương lịch, 3 con giáp Thiên Tuế chọn mặt gửi vàng, kiếm tiền cực đỉnh, làm ít hưởng nhiều, an nhàn hưởng Lộc

Nửa đầu tháng 10 dương lịch, 3 con giáp Thiên Tuế chọn mặt gửi vàng, kiếm tiền cực đỉnh, làm ít hưởng nhiều, an nhàn hưởng Lộc

Qua đêm nay, 3 con giáp Thần Tài nổ lộc, trúng số độc đắc, Tài Lộc chạm 'đỉnh của chóp', sự nghiệp bước sang chương mới

Qua đêm nay, 3 con giáp Thần Tài nổ lộc, trúng số độc đắc, Tài Lộc chạm 'đỉnh của chóp', sự nghiệp bước sang chương mới

Từ ngày 21 đến cuối tháng 8 âm lịch, 3 con giáp hoan hỷ được Phật thương trời độ, liên tiếp đón tin vui, đại phú đại quý

Từ ngày 21 đến cuối tháng 8 âm lịch, 3 con giáp hoan hỷ được Phật thương trời độ, liên tiếp đón tin vui, đại phú đại quý

Đúng 2 tháng tới, 3 con giáp được Thần Tài báo mộng dù nghèo đến mấy cũng giàu, tiền bạc dư dả, của ăn của để chất đống trong nhà

Đúng 2 tháng tới, 3 con giáp được Thần Tài báo mộng dù nghèo đến mấy cũng giàu, tiền bạc dư dả, của ăn của để chất đống trong nhà