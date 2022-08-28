Điểm danh 3 con giáp được 'trời độ', 'đạp trúng hũ vàng', tiền vào như nước, tài lộc tới tấp, giàu sang khó ai sánh bằng trong 3 ngày đầu tuần (29/8 - 31/8)

Vận thế trong những ngày này tương đối tốt, công việc ổn định, có nhiều cơ hội. Nhờ có quý nhân giúp đỡ mà con đường công danh sự nghiệp ổn thỏa, tiền bạc vượt bậc, tài lộc tăng theo.

Tử vi cho thấy trong 3 ngày đầu tuần tới đây, người tuổi Tý sẽ có quý nhân đến giúp đỡ thế nên mọi khó khăn đều có thể giải quyết ổn thoa.

Trong thời gian trước, người tuổi Dậu phải chịu áp lực công việc khá nặng nề, thậm chí bạn còn cảm thấy khá căng thẳng vì cho rằng công việc vượt quá khả năng của mình.

Đặc biệt, nếu bạn cầu tài, cầu lộc trong những ngày này thì đều được trọn vẹn, như ý. Cần có kế hoạch chi tiết cho những chi tiêu của mình trong sinh hoạt cũng như công việc. Cần tránh cho vay mượn tiền cẩn thận thất thoát và những rắc rối không đáng có.

Hãy cố gắng biến áp lực trở thành động lực, không đầu hàng trước khó khăn mà phải luôn tự động viên bản thân mình. Bạn có thể thư giãn bằng cách tham gia các hoạt động tập thể hoặc đến những nơi thanh bình giúp thư giãn đầu óc.

Xem tử vi, tuổi Dậu trong 3 ngày đầu tuần sẽ có được nhiều cơ hội để tăng tiến trên con đường tài lộc. Bản mệnh đừng quá lo lắng về chuyện tiền bạc, những xui xẻo của thời gian trước sẽ bị xua tan, có thể bạn còn bất ngờ khi may mắn liên tục tới với mình nữa ấy chứ.

Tuổi Dậu trong 3 ngày đầu tuần sẽ có được nhiều cơ hội để tăng tiến trên con đường tài lộc. Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tỵ

Với con giáp này, công việc là tiền bạc không phải là thứ mà họ quan tâm nhất. Trong mắt họ, có rất nhiều thứ quan trọng hơn vật chất, song họ cũng rất hiểu tầm quan trọng của tiền bạc trong cuộc sống hiện thực này. Họ biết tuy tiền bạc không phải là tất cả, nhưng nếu không có tiền thì sẽ gặp phải rất nhiều khó khăn, cũng có những việc bắt buộc phải dùng đến tiền mới có thể giải quyết được.

Chính vì thế, người tuổi Tị sẽ cố gắng hết sức mình để giành được những thứ cần thiết trong cuộc sống. Như những chú ong chăm chỉ, những chú kiến cần cù, năng nhặt chặt bị, trong 3 ngày đầu tuần, Tỵ nhận ra mình đã tích lũy được một khoản tiền khổng lồ.

Tình hình tài chính của người tuổi Tỵ có dấu hiệu tăng lên đáng kể, nhất là với những ai làm trong lĩnh vực tài chính, kinh doanh bất động sản, bảo hiểm. Tuy nhiên, để có thể đạt được thành tích như ý muốn, bản mệnh cũng cần phải bỏ công sức lao động tương đương.

Trong 3 ngày đầu tuần, Tỵ nhận ra mình đã tích lũy được một khoản tiền khổng lồ. Ảnh minh họa: Internet

* Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo