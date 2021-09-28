Điểm danh 3 con giáp được TINH TÚ chiếu mệnh đầu tháng 10, lộc bay đầy nhà, vượng phát 'ĐẾM TIỀN SÁI TAY'

Tâm linh - Tử vi 28/09/2021 14:45

Sau cơn bĩ cực đến hồi thái lai, đầu tháng 10, những con giáp may mắn sau đây sẽ có tài lộc vụt sáng chói lọi.

Tuổi Hợi

con giap 1
Ảnh minh họa: Internet

Hợi là con giáp thông minh, nhanh nhẹn và cực nhạy bén với chuyện tiền bạc. Vậy nên, dù làm công ăn lương hay làm chủ thì Hợi cũng có bạc tiền phủ phê, nhà xe có sẵn khiến ai cũng thầm ngưỡng mộ.

Đầu tháng 10 tới đây, nhờ có sao Hồng Loan chiếu mệnh nên Hợi sẽ song hỷ lâm môn, làm ăn suôn sẻ. Chẳng những làm một hưởng mười, làm chơi hưởng thật con giáp giàu có này còn bước chân ra cửa là tiền ập xuống đầu, thức trắng đêm để đếm cũng không xuể.

Tuổi Tuất

con giap 2
Ảnh minh họa: Internet

Là người hiền lành, thiện lương và sẵn lòng giúp đỡ người khác mà chẳng hề suy tính thiệt hơn nên Tuất được trời Phật thương yêu, quý nhân chiếu cố. Những tháng đầu năm khá chật vật, thế nhưng thời gian sắp tới đây, Tuất sẽ thăng tiến ầm ầm. 

Được đề bạt lên vị trí mà bấy lâu nay ước ao, kiếm tiền dễ như trở bàn tay nên càng về cuối năm, đặc biệt là từ tháng 10 trở đi, Tuất càng vượng lộc vượng tài, làm ăn đại phát. Không chỉ tài vận thăng hoa, tình duyên của Tuất cũng mặn nồng viên mãn khiến ai cũng hờn.

Tuổi Thìn

con giap 3
Ảnh minh họa: Internet

Trời sinh tuổi Thìn là người thông minh, bản lĩnh và dám thử thách bản thân. Nếu người khác chỉ chọn việc nhẹ nhàng thì Thìn lại chẳng nề hà gian khổ, nhờ thế họ khôn ngoan, tài giỏi hơn người. Từ đồng nghiệp, đối tác đến cấp trên ai cũng phải công nhận tài năng của Thìn.

Sách tử vi 12 con giáp có nói, đầu tháng 10 trở đi, tuổi Thìn sẽ giải quyết trơn tru mọi khúc mắc trong công việc. Không chỉ vậy, tuổi Thìn sẽ có “số hưởng” làm một lần tiêu cả năm cũng không hết.

(*) Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm

Cuối tháng 8 ÂL, 3 con giáp tài lộc vụt sáng như pháo hoa, tiền về 're re' như nước chảy, nằm mát ăn bát vàng

Cuối tháng 8 ÂL, 3 con giáp tài lộc vụt sáng như pháo hoa, tiền về 're re' như nước chảy, nằm mát ăn bát vàng

Theo tử vi học, những ngày cuối tháng 8 âm lịch, 3 con giáp sau đây không gặp bất lợi gì trong các kế hoạch kiếm tiền làm giàu của mình. Còn công việc nhờ Chính Quan hỗ trợ nên có nhiều khởi sắc đáng kể.

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