Điểm danh 3 con giáp ĐẮC TÀI ĐẮC LỘC từ giờ đến hết tháng 10, tiền vào như nước, tài khí ngút tận trời xanh, niềm vui nối tiếp

Tâm linh - Tử vi 09/08/2023 19:52

Từ giờ đến hết tháng 10, 3 con giáp này sẽ giàu có bất ngờ, tài vận nở hoa, cuộc sống an nhàn viên mãn.

Tuổi Thân

Tuổi Thân có vận phú quý vô cùng thịnh vượng, giàu sang không tưởng từ giờ đến hết tháng 10. Dẫu hiện tại đang khổ cực, nghèo hèn bao nhiêu họ vẫn có cơ hội đổi đời ngoạn mục, giàu bất ngờ chỉ sau một đêm.

Vận may trời cho giúp mọi kế hoạch đầu tư, mọi quyết định kinh doanh đều mang về cho con giáp này nguồn lợi nhuận khổng lồ, tiền chất chật nhà. Thân may mắn đến mức có thể trúng thưởng ở những trò may mắn, thậm chí trúng số độc đắc.

Điểm danh 3 con giáp ĐẮC TÀI ĐẮC LỘC từ giờ đến hết tháng 10, tiền vào như nước, tài khí ngút tận trời xanh, niềm vui nối tiếp - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Hợi

Người tuổi Hợi bẩm sinh đã mang nhiều “Phúc Khí”, nhưng thời gian trước đây vận thế của con giáp này này không tốt nên cuộc sống gặp nhiều áp lực. Từ giờ đến hết tháng 10, Hợi hãy tận dụng triệt để phúc phần của mình để kiếm được càng nhiều tiền càng tốt.

Từ thời gian này, cung mệnh xuất hiện cục diện “Hợi Thủy Nhập Thủy Khố” mà thủy khố tức là Tài khố nên thu nhập không ngừng gia tăng. Người tuổi Hợi có làm việc gì cũng kiếm ra tiền. Thu nhập kiếm được có thể bằng mấy tháng cố gắng làm việc.

Điểm danh 3 con giáp ĐẮC TÀI ĐẮC LỘC từ giờ đến hết tháng 10, tiền vào như nước, tài khí ngút tận trời xanh, niềm vui nối tiếp - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tỵ

Theo nhận định của tử vi, người tuổi Tị luôn giữ được phong thái và phẩm chất hơn người. Con giáp này may mắn được vượng vận quý nhân nên luôn được hỗ trợ khi cần thiết. Những ngày tháng đầu năm gian nan vất vả nhưng từ giờ đến hết tháng 10, Tỵ phất lên về tài vận và sự nghiệp.

Nhờ nhãn quang độc đáo, trực giác tinh tế, họ luôn lựa chọn được đúng những mặt hàng, sản phẩm, dự án cần thiết và phát huy đúng thế mạnh của bản thân. Tử vi khen ngợi người tuổi Tị về khả năng quản lý tài chính. Họ chứng tỏ bản lĩnh hơn người khiến cho cộng sự, cấp trên nể phục.

Điểm danh 3 con giáp ĐẮC TÀI ĐẮC LỘC từ giờ đến hết tháng 10, tiền vào như nước, tài khí ngút tận trời xanh, niềm vui nối tiếp - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài viết mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

 

 

CẢNH BÁO: Tuần cuối tháng 7/2023, 3 con giáp này GIÀU Ú Ụ, cứ ra cửa tiền rơi trúng đầu, công danh viên mãn, tiêu mãi không hết

CẢNH BÁO: Tuần cuối tháng 7/2023, 3 con giáp này GIÀU Ú Ụ, cứ ra cửa tiền rơi trúng đầu, công danh viên mãn, tiêu mãi không hết

Dự đoán tuần cuối tháng 7/2023, ngoài tuổi Dậu thì 2 con giáp này sẽ có quý nhân phù trợ, giàu ú ụ, cứ ra cửa là có tiền, tiêu mỏi tay không hết.

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