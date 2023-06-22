Để nửa năm còn lại luôn gặp may mắn, vạn sự an yên, Tết Đoan Ngọ gia chủ cần kiêng kỵ những điều sau

Sau Tết nguyên đán, Tết Đoan Ngọ là một trong những ngày lễ đặc biệt quan trọng đối với người Việt.

Theo phong tục dân gian, vào Tết Đoan Ngọ, mọi người sẽ tụ họp, trở về nhà cùng nhau cúng bái, quây quần ăn uống, giết sâu bọ để cầu mong cho vụ mùa mới tươi tốt và xua đuổi đi bệnh tật. Nhờ đó, mang lại sự tươi tốt cho vụ mùa tiếp theo. Vì vậy, Tết Đoan Ngọ còn có tên là Tết diệt sâu bọ hay Tết sâu bọ.

Tết Đoan Ngọ được diễn ra vào giai đoạn giao mùa. Vào thời điểm này, sâu bọ gây bệnh, phá hoại mùa màng sinh sôi, nên người ta thường có các biện pháp để diệt trừ sâu bọ.

Dù Tết Đoan Ngọ diễn ra chỉ đúng vào ngày 5/5 âm lịch nhưng theo quan niệm xưa, vào ngày này các gia đình cũng nên có những kiêng cử để tránh gặp vận xui.

Ảnh minh họa: Internet

Những việc không nên làm trong Tết Đoan ngọ

Không để giày dép lộn xộn

Theo văn hóa người Hoa, giày dép đồng âm với từ "tà", nghĩa là tà khí. Do vậy để giày dép không đúng chỗ, vứt lộn xộn thường mang đến những điều chẳng lành.

Việc bạn cần làm là để mũi giày dép quay ra phía ngoài. Người Việt xưa quan niệm, việc để mũi giày dép quay vào trong nhà không khác nào dẫn dụ tà ma vào nhà.

Ảnh minh họa: Internet

Không nên để rơi hay mất tiền

Người xưa cho rằng, mất tiền vào ngày này sẽ khiến bạn rơi mất tài lộc nên dù đi đâu cũng nên cẩn thận, bảo vệ tài sản, tiền bạc của mình.

Tránh làm rơi hay mất tiền

Theo quan niệm xưa, mất tiền trong ngày Tết Đoan ngọ sẽ khiến bạn rơi mất tài lộc, vì vậy ngày này dù đi đâu cũng nên cẩn thận bảo vệ tài sản và tiền bạc.

Ảnh minh họa: Internet

Tránh dừng chân nơi âm u

Trong ngày này, các cụ thường dặn nếu đi ra khỏi nhà thì không nên dừng chân ở những nơi âm u, những nơi được cho là nhiều tà khí như bệnh viện, nghĩa trang hay nhà tang lễ… vì sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe. Trên thực tế, những nơi này có thể chứa mầm bệnh, tuy nhiên tình trạng này không chỉ xảy ra trong ngày 5/5.

Không soi gương sau nửa đêm

Dân gian cho rằng không nên soi gương sau 24h vì khoảng thời gian này âm khí hoạt động mạnh, nếu soi gương hay chụp ảnh rất dễ chiêu âm khí, không tốt cho sức khỏe cũng như xảy ra những hiện tượng khó lý giải.

Ảnh minh họa: Internet

Những việc nên làm trong Tết Đoan ngọ

Theo truyền thống, trong ngày Tết Đoan ngọ 5/5 âm lịch, mọi người thường thực hiện các nghi thức sau.

Giết sâu bọ

Tổ tiên chúng ta quan niệm, trong ngày Tết Đoan ngọ, có thể giết sâu bọ bằng cách ăn một số thực phẩm. Buổi sáng sớm, người ta ăn bánh tro, chè hạt sen, trái cây và rượu nếp để giết sâu bọ, bệnh tật trong người. Thường mọi người ăn rượu nếp ngay sau khi ngủ dậy.

Trẻ em vừa thức giấc đã được cho dùng các món ăn trên và cả trứng luộc, được bôi hùng hoàng vào thóp đầu, ngực, rốn để diệt sâu bọ, sau đó mới đi rửa mặt mũi, chân tay. Còn người lớn không được đặt chân xuống đất ngay mà phải súc miệng 3 lần cho sạch sâu bọ rồi ăn một quả trứng vịt luộc. Sau đó, họ mới ra khỏi giường, uống một ít rượu hoặc ăn bát cơm rượu nếp cho sâu bọ say, tiếp đến ăn trái cây cho sâu bọ chết.

Tắm nước lá

Vào ngày mùng 5 tháng 5, sau khi ăn cơm rượu nếp để giết sâu bọ, nhiều gia đình chuẩn bị nước tắm từ các loại thảo dược như lá mùi, lá tía tô, kinh giới, lá sả, lá tre… Người xưa cho rằng, việc tắm lá thuốc giúp cơ thể thơm tho, khoan khoái dễ chịu, trị được cảm mạo và xua mầm bệnh.

Cúng Tết Đoan ngọ

Dù các tập tụ cổ xưa đã dần biến mất nhưng truyền thống làm mâm cúng Tết Đoan ngọ vẫn luôn được duy trì ở các gia đình Việt. Tết Đoan ngọ thường đến sau vụ mùa, vì thế mà mâm lễ cúng tương đối phong phú với nhiều loại nông sản. Đồ cúng Tết Đoan ngọ cần có: Hương, hoa, vàng mã; nước; rượu nếp; các loại hoa quả như mận, vải, chuối, dưa hấu; xôi, chè, bánh ú tro. Tùy theo phong tục, tập quán của từng vùng miền và điều kiện của mỗi gia đình mà có thể thêm bớt các món khác nhau.