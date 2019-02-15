Đây là top con giáp lấy chữ hiếu làm đầu, luôn khiến cha mẹ tự hào, hãnh diện khi nhắc đến

Thay vì chỉ biết suy nghĩ cho riêng mình, sống ích kỷ thì 3 con giáp này lại vô cùng biết điều, hiểu chuyện và hiếu thảo với mẹ cha.

Càng trưởng thành, càng thành công trong sự nghiệp Sửu càng chăm sóc cho gia đình chu đáo hơn. Họ ân cần quan tâm, dịu dàng chăm sóc và san sẻ tất cả những vui buồn trong cuộc sống với mẹ cha. Thế nên, Sửu luôn là niềm tự hào cả đời của mẹ cha, là tấm gương sáng để những đứa trẻ khác noi theo.

Trời sinh người tuổi Sửu dù là đàn ông hay phụ nữ đều hiền lành, lương thiện và chính trực. Họ không chỉ trách nhiệm trong công việc, bao dung với người đời mà còn cực kỳ hiếu thảo với mẹ cha. Ngay từ thuở nhỏ Sửu đã biết phụ giúp cha mẹ việc nhà để sẻ chia bớt những nhọc nhằn, để mẹ cha có nhiều thời gian được nghỉ ngơi hơn.

Tỵ nỗ lực làm giàu không chỉ để bản thân được hưởng cuộc sống đủ đầy, sung túc mà còn để cha mẹ được an hưởng tuổi già, nhàn nhã vui vầy bên con cháu - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tỵ

Tỵ là con giáp cá tính, mạnh mẽ và ít khi thể hiện cảm xúc ra bên ngoài. Dẫu rất thương yêu cha mẹ nhưng họ lại ngại ngùng khi nói những lời tình cảm, cũng không dám bộc lộ bất cứ cử chỉ thân mật nào. Vậy nhưng, tấm lòng hiếu thuận, trách nhiệm với gia đình luôn là ưu tiên hàng đầu trong đời họ.

Người tuổi Tỵ nỗ lực hết mình để kiếm thật nhiều tiền, để khẳng định vị thế của bản thân trong sự nghiệp. Họ làm thế không chỉ để bản thân được hưởng cuộc sống đủ đầy, sung túc mà còn để cha mẹ được an hưởng tuổi già, nhàn nhã vui vầy bên con cháu.

Dẫu giàu sang, phú quý là thế nhưng Hợi luôn lễ phép, ngoan ngoãn và hiếu thuận với mẹ cha - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Hợi

Thật thà, thông minh nên người tuổi Hợi thường học giỏi, dễ dàng thăng tiến trên đường công danh. Ngay từ thuở độc thân Hợi đã gầy dựng được sự nghiệp đáng ngưỡng mộ, cha mẹ nở mày nở mặt với họ hàng, láng giềng. Hợi cũng chưa bao giờ tiếc tiền với mẹ cha, luôn mong muốn làm những điều tốt nhất cho gia đình của mình.

Càng về hậu vận Hợi càng làm rạng danh dòng tộc, là niềm tự hào của cả gia đình. Dẫu giàu sang, phú quý là thế nhưng Hợi luôn lễ phép, ngoan ngoãn và hiếu thuận. Thế nên, gia đình họ luôn hạnh phúc, ấm êm.

*Thông tin chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm.