Chỉ đích danh 3 con giáp tài vận bùng nổ, chuẩn bị đón mưa tài lộc trong tháng 3/2019

Tâm linh - Tử vi 14/02/2019 17:34

Tháng 3/2019 mưa tài lộc sẽ ập xuống nhà 3 con giáp này tới tấp khiến họ giàu sang vô đối, tiền tài dư dả, tha hồ tận hưởng phú quý an nhàn.

Làm một hưởng mười, chỉ việc ngồi chơi cũng hốt bạc chính là phúc phần mà 3 con giáp này có được trong tháng 3/2019.

Chỉ đích danh 3 con giáp tài vận bùng nổ, chuẩn bị đón mưa tài lộc trong tháng 3/2019 - Ảnh 1
Số dư trong tài khoản tăng nhanh đến chóng mặt, mua sắm không cần xem giá, tha hồ du lịch nước ngoài chính là món quà trời ban cho Tỵ - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tỵ

Người tuổi Tỵ dù là đàn ông hay phụ nữ đều khôn ngoan, giỏi giang và rất chịu khó. Chỉ cần kiếm được tiền, dù cực khổ đến mấy Tỵ cũng có thể vượt qua. Thất bại không thể làm cho con giáp này chùn bước mà còn là bàn đạp để họ nhanh chóng chạm tay vào thành công.

Sau những vất vả, cơ cực thì tháng 3/2019 trời sẽ ban cho Tỵ vô số lộc lá. Nếu làm ăn kinh doanh, Tỵ sẽ một vốn bốn lời, thu về lợi nhuận cực cao. Số dư trong tài khoản tăng nhanh đến chóng mặt, mua sắm không cần xem giá, tha hồ du lịch nước ngoài chính là món quà trời ban cho Tỵ.

Chỉ đích danh 3 con giáp tài vận bùng nổ, chuẩn bị đón mưa tài lộc trong tháng 3/2019 - Ảnh 2
Dần cứ thế mà giàu, sau tuổi 35 sẽ gia nhập hội đại gia nghìn tỷ - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dần

Dần là con giáp lí trí, kiên định và cực khôn ngoan. Họ biết mình cần gì, muốn gì, phải có đường đi nước bước như thế nào để gầy dựng sự nghiệp. Thế nên, chẳng cần cậy nhờ mẹ cha, cũng không bám víu vào bất cứ ai. Dần cứ thế mà giàu, sau tuổi 35 sẽ gia nhập hội đại gia nghìn tỷ.

Đặc biệt, tháng 3/2019 vận số của Dần sáng rực như son. Họ sẽ tìm ra cơ hội cực lớn để có bước đột phá ngoạn mục trong sự nghiệp. Tiền ào ào đổ vào ví, mua biệt thự, sắm siêu xe triệu đô chỉ là chuyện nhỏ.

Chỉ đích danh 3 con giáp tài vận bùng nổ, chuẩn bị đón mưa tài lộc trong tháng 3/2019 - Ảnh 3
Tháng 3 năm nay Mão sẽ đạp trúng hũ vàng, rước thần tài vào nhà - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mão

Trời sinh người tuổi Mão dù là nam hay nữ đều thông minh, nhanh nhẹn và có chí làm giàu. Nhờ kiên trì đeo đuổi, nỗ lực không ngừng nên Mão sẽ nhanh chóng có được thành công trong năm 2019. Cụ thể, tháng 3 năm nay Mão sẽ đạp trúng hũ vàng, rước thần tài vào nhà.

Không chỉ vận tài lộc, tình duyên của Mão cũng đỏ rực như son. Họ và một nửa sẽ xóa tan mọi nghi ngờ, khúc mắc để cùng nắm tay nhau tận hưởng cuộc sống ấm êm, viên mãn.

*Thông tin chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm.

3 con giáp ‘khổ trước sướng sau’, nửa đầu năm xui xẻo đủ đường, nửa cuối năm vạn sự như ý

3 con giáp ‘khổ trước sướng sau’, nửa đầu năm xui xẻo đủ đường, nửa cuối năm vạn sự như ý

Thuyết tử vi tướng số đã chỉ rõ, nửa đầu năm 2019 top con giáp này sẽ gặp vô số trở ngại trong cuộc sống nhưng nửa cuối năm vận số sẽ thăng hoa, tiền tài dư dả.

Xem thêm
Từ khóa:   top con giáp tháng 3/2019 tử vi 12 con giáp năm 2019

TIN MỚI NHẤT

Sự thật đằng sau tiếng nói qua điện thoại khiến người phụ nữ bật khóc khi đang trên giường bệnh

Sự thật đằng sau tiếng nói qua điện thoại khiến người phụ nữ bật khóc khi đang trên giường bệnh

Tâm sự gia đình 43 phút trước
Loại hạt nhỏ tưởng ăn cho vui miệng là bí quyết sống khỏe mỗi ngày

Loại hạt nhỏ tưởng ăn cho vui miệng là bí quyết sống khỏe mỗi ngày

Dinh dưỡng 1 giờ 13 phút trước
Thông tin mới vụ nam shipper và khách nhận hàng xô xát ở Sầm Sơn

Thông tin mới vụ nam shipper và khách nhận hàng xô xát ở Sầm Sơn

Đời sống 1 giờ 49 phút trước
Ngô Thanh Vân: Từng suy sụp vì IVF, tìm lại niềm tin để đón “quả ngọt”

Ngô Thanh Vân: Từng suy sụp vì IVF, tìm lại niềm tin để đón “quả ngọt”

Hậu trường 2 giờ 14 phút trước
Vì sao nhiều cặp vợ chồng trẻ ly hôn chỉ sau vài năm kết hôn?

Vì sao nhiều cặp vợ chồng trẻ ly hôn chỉ sau vài năm kết hôn?

Xã hội 2 giờ 27 phút trước
Danh tính đôi vợ chồng tử vong bất thường tại nhà riêng ở Phú Thọ

Danh tính đôi vợ chồng tử vong bất thường tại nhà riêng ở Phú Thọ

Đời sống 2 giờ 56 phút trước
Giá vàng hôm nay, ngày 13/10/2026: SJC giảm tới 800 nghìn/lượng, cao hơn thế giới 13 triệu đồng

Giá vàng hôm nay, ngày 13/10/2026: SJC giảm tới 800 nghìn/lượng, cao hơn thế giới 13 triệu đồng

Đời sống 3 giờ 19 phút trước
Tài Lộc vượng phát, 3 con giáp chăm chỉ được trời thương, TIỀN TÀI tìm đến tận cửa, tha hồ gánh BẠC TỶ về nhà trong 1 tháng tới

Tài Lộc vượng phát, 3 con giáp chăm chỉ được trời thương, TIỀN TÀI tìm đến tận cửa, tha hồ gánh BẠC TỶ về nhà trong 1 tháng tới

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 43 phút trước
Đúng 20h hôm nay, ngày 13/10/2026, 3 con giáp Thần Tài chiếu cố nồng hậu không thăng chức cũng TRÚNG SỐ ĐỘC ĐẮC, nằm trên két vàng

Đúng 20h hôm nay, ngày 13/10/2026, 3 con giáp Thần Tài chiếu cố nồng hậu không thăng chức cũng TRÚNG SỐ ĐỘC ĐẮC, nằm trên két vàng

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 43 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp được Quý Nhân dẫn đường, phất lên chóng mặt, TIỀN CỦA tề tựu đầy nhà chật két

Đúng ngày mai, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp được Quý Nhân dẫn đường, phất lên chóng mặt, TIỀN CỦA tề tựu đầy nhà chật két

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 43 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 13/10/2026, 3 con giáp may mắn đổi đời ngoạn mục nhờ gặp Quý Nhân, làm 1 được 10, tiền rủng rỉnh đầy tay

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 13/10/2026, 3 con giáp may mắn đổi đời ngoạn mục nhờ gặp Quý Nhân, làm 1 được 10, tiền rủng rỉnh đầy tay

Từ ngày 13/10 đến 23/10/2026, 3 con giáp công việc thuận lợi, lương thưởng ‘bùng nổ’ ai cũng phát hờn, tiêu tiền sướng tay

Từ ngày 13/10 đến 23/10/2026, 3 con giáp công việc thuận lợi, lương thưởng ‘bùng nổ’ ai cũng phát hờn, tiêu tiền sướng tay

Đúng ngày mai, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp được Quý Nhân dẫn đường, phất lên chóng mặt, TIỀN CỦA tề tựu đầy nhà chật két

Đúng ngày mai, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp được Quý Nhân dẫn đường, phất lên chóng mặt, TIỀN CỦA tề tựu đầy nhà chật két

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Tài Lộc vượng phát, 3 con giáp chăm chỉ được trời thương, TIỀN TÀI tìm đến tận cửa, tha hồ gánh BẠC TỶ về nhà trong 1 tháng tới

Tài Lộc vượng phát, 3 con giáp chăm chỉ được trời thương, TIỀN TÀI tìm đến tận cửa, tha hồ gánh BẠC TỶ về nhà trong 1 tháng tới

Đúng 20h hôm nay, ngày 13/10/2026, 3 con giáp Thần Tài chiếu cố nồng hậu không thăng chức cũng TRÚNG SỐ ĐỘC ĐẮC, nằm trên két vàng

Đúng 20h hôm nay, ngày 13/10/2026, 3 con giáp Thần Tài chiếu cố nồng hậu không thăng chức cũng TRÚNG SỐ ĐỘC ĐẮC, nằm trên két vàng

Đúng ngày mai, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp được Quý Nhân dẫn đường, phất lên chóng mặt, TIỀN CỦA tề tựu đầy nhà chật két

Đúng ngày mai, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp được Quý Nhân dẫn đường, phất lên chóng mặt, TIỀN CỦA tề tựu đầy nhà chật két

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 13/10/2026, 3 con giáp may mắn đổi đời ngoạn mục nhờ gặp Quý Nhân, làm 1 được 10, tiền rủng rỉnh đầy tay

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 13/10/2026, 3 con giáp may mắn đổi đời ngoạn mục nhờ gặp Quý Nhân, làm 1 được 10, tiền rủng rỉnh đầy tay

Qua đêm nay, 3 con giáp xòe tay hứng hồng phúc, tiền vô đầy túi, sự nghiệp như 'ngựa phi nước đại'

Qua đêm nay, 3 con giáp xòe tay hứng hồng phúc, tiền vô đầy túi, sự nghiệp như 'ngựa phi nước đại'

3 con giáp thiện lương được ƠN TRÊN ĐỀN ĐÁP trong 2 tháng tới, tài lộc đỏ như son, tiền tài cứ thế mà rủng rỉnh túi

3 con giáp thiện lương được ƠN TRÊN ĐỀN ĐÁP trong 2 tháng tới, tài lộc đỏ như son, tiền tài cứ thế mà rủng rỉnh túi