Đầu tuần sau là thời điểm may mắn, vạn sự suôn sẻ, trăm sự hanh thông, làm đâu thắng đó đối với những con giáp sau đây

Tâm linh - Tử vi 17/09/2022 13:15

3 con giáp này được quý nhân phù trợ, tài lộc như nước, làm đâu thắng đó, phát tài trong nháy mắt

Tuổi Ngọ

Ngọ là những người sống tình cảm, dĩ hòa vi quý và luôn thấu hiểu cho những người xung quanh. Người tuổi Ngọ không quá tham vọng, nhưng họ lại được hưởng nhiều phúc đức trời ban, làm gì cũng có quý nhân bên cạnh phù trợ, chẳng may gặp phải trắc trở thì cũng chỉ là trong giai đoạn nhất thời.

Đầu tuần sau là thời điểm may mắn, vạn sự suôn sẻ, trăm sự hanh thông, làm đâu thắng đó đối với những con giáp sau đây - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Theo tử vi, trong đầu tuần tới đây, những người tuổi Ngọ sẽ được Thần Tài soi đường chỉ lối, vì thế mà vận tài lộc cũng được khai mở. Trong thời gian này người tuổi Ngọ sẽ có quý nhân phù trợ nên con giáp này sẽ kiếm bộn tiền, cuộc sống giàu sang phú quý đang ở ngay trước mắt. Vận trình đang lên, con giáp hãy tận dụng triệt để cơ hội để đạt được những thành tích cao trong sự nghiệp.

Tuổi Tuất

Những ai thuộc tuổi Tuất cũng được trời sinh có số sướng, tiền bạc dồi dào. Với tính tình thẳng thắn, chịu thương chịu khó của tuổi Tuất cũng chiếm được không ít tình cảm của mọi người. Khi gặp khó khăn hoạn nạn, tuổi Tuất luôn có quý nhân phù trợ nên ít khi nào lâm vào cảnh đường cùng.

Đầu tuần sau là thời điểm may mắn, vạn sự suôn sẻ, trăm sự hanh thông, làm đâu thắng đó đối với những con giáp sau đây - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Đầu tuần, tài vận của người tuổi Tuất vượng hơn thấy rõ. Nếu làm kinh doanh, con giáp này sẽ liên tiếp gặp may mắn, nhận được nhiều cơ hội làm ăn hái ra tài lộc. Người chưa có việc làm thì đến thời điểm này cũng sẽ tìm được công việc phù hợp. Người làm công ăn lương cũng có cơ hội kiếm thêm thu nhập nhờ nghề tay trái. Thu nhập tăng cao giúp con giáp này có thể cải thiện cuộc sống của bản thân và gia đình.

Tuổi Thìn

Thìn thường có tính cách mạnh mẽ, can đảm. Con giáp này năng động, nhiệt tình, thân thiện và có trách nhiệm trong công việc. Nhờ vậy mà Thìn có nhiều bạn bè, được quý nhân giúp đỡ trong công việc cũng như trong cuộc sống.

Đầu tuần sau là thời điểm may mắn, vạn sự suôn sẻ, trăm sự hanh thông, làm đâu thắng đó đối với những con giáp sau đây - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Tử vi đầu tuần này cho biết, con đường tài vận của Thìn sẽ ngày càng vượng phát. Ngay cả khi người tuổi Thìn đã trải qua một số thăng trầm và khó khăn, con giáp này đều có thể bù đắp cho những mất mát của mình trong thời gian này. Do người tuổi Thìn nhận được ngôi sao may mắn, nên tiền bạc của cải trong hai ngày cuối tuần này cũng tăng lên đáng kể. Lúc này, tuổi Thìn không cần lo lắng việc thiếu tiền bạc bởi Thần Tài gõ cửa, của cải tự tìm đến nhà.

Không chỉ vậy, những người tuổi Thìn cũng có cơ hội thực hiện được lý tưởng của mình. Những điều may mắn và giàu có đến trong thời gian này có lẽ người tuổi Thìn cũng chưa từng nghĩ đến.

*Bài viết mang tính chất tham khảo và chiêm nghiệm

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