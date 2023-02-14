Đâu là những con giáp cuối cùng cũng hết khổ, phúc khí đầy nhà, nghèo mấy cũng phất lên thành đại gia, đếm tiền mỏi tay khi bước sang tháng 2 Âm Lịch?

Đặc biệt cuối tháng 2 âm lịch này, tuổi Mão sẽ gặp được nhiều may mắn, thần tài chiếu cố nồng hậu giúp họ tìm được cơ hội tăng thêm thu nhập. Trong thời gian tới, cuộc sống và công việc có những bước cải tiến và đột phá vượt bậc. Chỉ cần tuổi Mão tiếp tục phát huy hết tài năng và năng lực của họ, một khi thiên thời địa lợi nhân hòa thì việc xây dựng cuộc sống viên mãn tình tiền chỉ trong tầm tay.

Năm 2023 vốn là một năm hoàng kim đối với những người tuổi Mão, bất kể là họ đang có kế hoạch gì, hay đang làm gì, mọi thứ cũng đều diễn ra rất trơn tru và thuận lợi. Trong cuộc sống sẽ không tránh khỏi những trắc trở, khó khăn, nhưng tất cả đều là cơ hội để tuổi Mão nắm bắt, nếu thành công thì trong năm nay đổi đời.

Bước sang tháng 2 Âm Lịch, người tuổi Mùi sẽ có vận may về tài lộc, nguồn thu nhập ổn định nhờ được Thần Tài phù trợ. Năm nay, họ tình cờ có được thông tin kinh doanh hữu ích từ người thân và bạn bè xung quanh. Người tuổi Mùi không cần phải phân tích và suy nghĩ cẩn thận, chỉ cần theo sau quý nhân đầu tư, chẳng hạn như mua vàng, chứng khoán, dầu thô,... đều có thể mang lại lợi ích tài chính.

Thời điểm này, lộc lá đổ về tay, nếu mạnh dạn kinh doanh, đầu tư buôn bán thì tiền tài của người tuổi Mùi sẽ càng đầy ắp hơn nữa. Nhờ vào vận khí tốt, dù không cần dựa dẫm vào người khác thì những người này cũng có thể làm nên đại nghiệp.

Vốn dĩ những người cầm tinh Dê không thuộc kiểu "liều ăn nhiều" hay "đánh nhanh thắng nhanh" mà là người kỹ tính trong tất cả mọi việc.

Tuy nhiên, trong công việc lẫn làm ăn kinh doanh, tuổi Mùi cũng có nhược điểm lớn là tác phong kinh doanh tương đối độc đoán chuyên quyền, không thích tiếp thu ý kiến người khác, cực kỳ bảo thủ. Cần phải sớm khắc phục khuyết điểm này nếu không muốn việc làm ăn dễ đổ bể vì rạn nứt nội bộ hoặc chỉ kiếm tiền được số tiền nhỏ, không thể phát triển lớn mạnh.

Chúng ta có trở nên giàu có hay không chủ yếu phụ thuộc vào bản thân mình, chỉ cần chúng ta cố gắng tìm kiếm cơ hội làm giàu, không ngừng nỗ lực, chắc chắn chúng ta sẽ nhận lại được những phần thưởng xứng đáng.

Tuổi Dậu

Theo tử vi 12 con giáp vào tháng 2 Âm Lịch, người tuổi Dậu thường thâm trầm, ít nói và khiêm nhường. Dù có thành đạt, giỏi giang hơn người thì con giáp này vẫn cứ giấu kín.

Khi thành công, họ không tự mãn. Khi thất bại, con giáp này không nản lòng. Người sinh vào năm Dậu có tinh thần thép, bền gan vững chí hơn người. Đây cũng là bí quyết để giúp họ thành công.

Sang tháng 2 Âm Lịch, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, tiền đếm không xuể. Ảnh minh họa: Internet

Trong năm 2022 vừa qua,con giáp tuổi này luôn chờ đợi cơ hội để thành công. Sang tháng 2 Âm, họ may mắn được sao tốt chiếu mệnh, tài lộc rực rỡ. Con giáp này dựa vào trí tuệ để kiếm tiền.

Không những thế, họ vừa khôn ngoan, vừa dũng cảm nên có thể dành chiến thắng trong các cuộc cạnh tranh. Người làm kinh doanh thường bội thu tài lộc, có nhiều khách hàng đến ủng hộ. Trong khi đó, người làm trồng trọt chăn nuôi cũng bội thu mùa màng, tiền về nhiều không đếm xuể.

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chiêm nghiệm, tham khảo!