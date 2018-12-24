Đàn bà hơn nhau ở khả năng làm chủ được cuộc đời của mình. Và đàn bà thuộc 3 con giáp này luôn trong phong thái kiêu hãnh độc lập và hạnh phúc!
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Phụ nữ tuổi Tỵ mạnh mẽ, giỏi giang
Phụ nữ tuổi Tỵ thẳng tính, sống biết trước sau và thường tỏ rõ bản lĩnh khi đối mặt khó khăn. Dù trong sự nghiệp hay cuộc sống, nàng giáp này đều mạnh mẽ, giỏi giang, không để bản thân rơi vào đường cùng. Sự chủ động chính là thế mạnh lớn nhất ở người phụ nữ này.
Phụ nữ tuổi Tỵ thông minh, nhanh nhạy, ứng biến tình huống may lẹ, không để mình vào thế yếu. Chính tính cách này dễ giúp họ từ bại thành thắng, kiên nhẫn độc lập làm chủ tình huống. Đây rõ ràng là cốt cách của người phụ nữ hiện đại, chẳng bao giờ phải khổ đau vì đàn ông.
Phụ nữ tuổi Dần quyết đoán, mạnh mẽ
Nét tính cách đặc trưng nhất ở phụ nữ tuổi Dần là độc lập và kiên cường. Mọi hành động của nàng giáp này có khi còn áp đảo cả cánh mày râu.
Phụ nữ tuổi Dần không sợ điều gì, thậm chí còn tự tin khi làm bất cứ chuyện gì. Nhưng cũng vì sự mạnh mẽ này mà có khi họ lấn át cả chồng. Tuy nhiên, phụ nữ tuổi Dần cũng sống rất tình cảm, luôn biết nhịn nhường bạn đời để hôn nhân viên mãn.
Phụ nữ tuổi Tuất thẳng tính, luôn trong tư thế sẵn sàng
Phụ nữ tuổi Tuất thẳng tính. Đây là một cá tính riêng biệt mà không phải nàng giáp nào cũng có được. Từ đó, họ luôn trong tư thế độc lập, tự quyết định cuộc sống của mình. Họ có nguyên tắc riêng và không cậy dựa bất kì ai, dù là chồng.
Với tính cách này, phụ nữ tuổi Tuất luôn có thể làm dịu mọi cuộc tranh chấp bằng sự thẳng thắn của mình, khiến ai cũng nể trọng về sự tự chủ của họ.
*Thông tin trong bài chỉ mang tính tham khảo.