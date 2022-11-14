ĐẠI PHÚ ĐẠI QUÝ, đúng 7 ngày nữa ( 15/11 - 21/11/2022), 3 con giáp lộc lá chạm nóc, Qúy Nhân theo gót, cầu tài đắc tài, cầu lộc đắc lộc, tiền đổ về nặng trĩu túi, phú quý trong tầm tay, làm gì cũng thuận

Tâm linh - Tử vi 14/11/2022 14:14

3 con giáp may mắn chạm nóc, tài lộc dồi dào, phúc lộc song toàn, tiền chất như núi, làm gì cũng thành công viên mãn.

Tuổi Thân

Người cầm tinh con Khỉ thường có tính cách thân thiện, thích giúp đỡ cho mọi người xung quanh nên được nhiều người yêu thích. Thân cũng là người dám nghĩ dám làm, có tham vọng và không muốn an phận với sự tầm thường. Tử vi cho biết, Thân sẽ gặp nhiều may mắn hơn về tài chính, khả năng kiếm tiền được kích thích hơn, làm ăn phát đạt, tiền bạc rủng rỉnh, không còn khó khăn gì nữa.

Đúng 7 ngày tới, cuộc sống của tuổi Thân sẽ thay đổi, bất kể mọi thứ đang khó khăn thế nào thì cũng sẽ được giải quyết êm đẹp. Thời điểm này, tuổi Thân được thần tài và các vị thần may mắn chiếu cố nên có khả năng biến họa thành phúc, sự nghiệp không những phát triển mà tài vận cũng dồi dào.

Vận may sẽ đến với người tuổi Thân giúp con giáp này rủng rỉnh tiền bạc. Thân bước chân ra cửa gặp quý nhân, đón vận khí mới, cuộc đời bước sang một giai đoạn mới hạnh phúc hơn. Con giáp tuổi Thân cũng tích lũy được sự thịnh vượng, giàu có hơn mỗi ngày, sự nghiệp của con giáp này đạt được bước thăng tiến đáng kể. Nếu dành thời gian chuẩn bị và biết cách tận dụng thì đây có thể sẽ trở thành một trong những đỉnh cao cuộc đời.

ĐẠI PHÚ ĐẠI QUÝ, đúng 7 ngày nữa ( 15/11 - 21/11/2022), 3 con giáp lộc lá chạm nóc, Qúy Nhân theo gót, cầu tài đắc tài, cầu lộc đắc lộc, tiền đổ về nặng trĩu túi, phú quý trong tầm tay, làm gì cũng thuận - Ảnh 1
Vận may sẽ đến với người tuổi Thân giúp con giáp này rủng rỉnh tiền bạc, Thân bước chân ra cửa gặp quý nhân, đón vận khí mới, cuộc đời bước sang một giai đoạn mới hạnh phúc hơn - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu

Dậu vốn hiền lành, giỏi giang, con giáp này không ngừng cầu tiến trong cuộc sống với mong muốn sẽ gặp được cơ hội để thay đổi cuộc sống ngày càng tốt hơn. Tử vi 12 con giáp cho biết, trong thời gian này con giáp tuổi Dậu sẽ nhận được sự trợ giúp của Thần Tài, sự nghiệp tiến triển tốt, tài vận hanh thông, có thể nói là đứng đầu về tài lộc. 

Đúng 7 ngày nữa, người tuổi Dậu sẽ được kết bạn với những quý nhân và cao nhân có thể đem lại cho Dậu may mắn kéo dài. Được Thần tài hỗ trợ, tuổi Dậu khá suôn sẻ trong các dự định và đa số các kế hoạch của con giáp này đều thành công hơn cả mong đợi. Không chỉ cải thiện thu nhập và tình hình tài chính của mình, mà tuổi Dậu còn có thể nâng tầm vị thế của mình.

Dậu có quý nhân phù trợ, vận khí vượng phát, tài lộc dồi dào. Con giáp này dễ thăng chức. Dù đầu tư hay làm việc gì cũng thu được số tiền bất ngờ. Nhờ có may mắn và cát tinh chiếu mệnh, Dậu có thể thực hiện những kế hoạch lớn và nhanh chóng vươn lên.

ĐẠI PHÚ ĐẠI QUÝ, đúng 7 ngày nữa ( 15/11 - 21/11/2022), 3 con giáp lộc lá chạm nóc, Qúy Nhân theo gót, cầu tài đắc tài, cầu lộc đắc lộc, tiền đổ về nặng trĩu túi, phú quý trong tầm tay, làm gì cũng thuận - Ảnh 2
Được Thần tài hỗ trợ, tuổi Dậu khá suôn sẻ trong các dự định và đa số các kế hoạch của con giáp này đều thành công hơn cả mong đợi - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ

Ngọ thường có tính cách khôn khéo, lanh lợi, biết cách đối nhân xử thế. Ngọ không chỉ có bạn bè thân thiết cả đời, mà còn giỏi kết giao trong mọi tầng lớp. Do đó, con giáp này thường có cơ hội gặp được quý nhân tương đối cao trong 7 ngày sắp tới. Trong thời gian này, mọi chuyện ngày càng thuận lợi, tuổi Ngọ ghi nhận những thành tựu bùng nổ.

Tử vi 12 con giáp cho biết, con đường tài lộc của con giáp tuổi Ngọ cũng tốt, có cơ hội kiếm tiền, vận may sẽ liên tục đến đế hỗ trợ tài lộc của con giáp này. Những người tuổi Ngọ sẽ có cơ hội thực hiện được những ước mơ đã ấp ủ từ bấy lâu nay. Trong thời gian này, tuổi Ngọ có khả năng gặt hái được nhiều thành công, mọi việc đang làm đều vận hành trơn tru, thuận lợi.

Người tuổi Ngọ sẽ được Thần Tài soi đường chỉ lối, vì thế mà vận tài lộc cũng được khai mở. Trong thời gian này người tuổi Ngọ sẽ có quý nhân phù trợ nên con giáp này sẽ kiếm bộn tiền, cuộc sống giàu sang phú quý đang ở ngay trước mắt.

ĐẠI PHÚ ĐẠI QUÝ, đúng 7 ngày nữa ( 15/11 - 21/11/2022), 3 con giáp lộc lá chạm nóc, Qúy Nhân theo gót, cầu tài đắc tài, cầu lộc đắc lộc, tiền đổ về nặng trĩu túi, phú quý trong tầm tay, làm gì cũng thuận - Ảnh 3
Trong thời gian này, tuổi Ngọ có khả năng gặt hái được nhiều thành công, mọi việc đang làm đều vận hành trơn tru, thuận lợi - Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

 

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