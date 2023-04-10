Đại cát đại lợi từ ngày 11/4 đến 20/4, 3 con giáp được Thần Tài chấm sổ, tha hồ mua nhà tậu xe, kiếm tiền nhiều cực

Tâm linh - Tử vi 10/04/2023 07:53

Theo tử vi, từ ngày 11/4 - 20/4 nhờ có sự hỗ trợ từ quý nhân mà 3 con giáp này có vận mệnh hanh thông vượt bậc, đời sống ấm no sung túc, công danh sự nghiệp đại thắng, vạn sự hoàn mỹ, song hỷ lâm môn.

Tuổi Hợi

Tốc độ phát triển của những người tuổi Hợi nhanh vượt bậc từ ngày 11/4 - 20/4. Người tuổi này thường thiếu cẩn thận song đã dần dần sửa chữa được khuyết điểm và sẽ gặp được nhiều cơ hội tốt hơn.

Theo tử vi 12 con giáp, công việc làm ăn của con giáp may mắn tuổi Hợi sẽ dần tiến triển. Đây cũng là lúc họ gặp nhiều may mắn hơn, làm gì cũng thuận lợi hanh thông, dễ được quý nhân dẫn đường chỉ lối. Số mệnh chỉ rõ đây là khoảng thời gian tốt đẹp và sung túc với những người thuộc con giáp này.

Đại cát đại lợi từ ngày 11/4 đến 20/4, 3 con giáp được Thần Tài chấm sổ, tha hồ mua nhà tậu xe, kiếm tiền nhiều cực - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu

Trong thời gian vừa qua, người tuổi Dậu đã phải đối mặt với rất nhiều khó khăn, trắc trở, thậm chí có người còn mất mát nhiều thứ, sự nghiệp gặp vấn đề, tài vận khó khăn, kiệt quệ. Thế nhưng, với sự bản lĩnh hơn người, tuổi Dậu đã từng bước tìm hướng giải quyết, làm chủ tình huống.

Theo tử vi từ ngày 11/4 - 20/4, tuổi Dậu là một trong những con giáp may mắn bậc nhất, không những được thần tài chiếu cố nồng hậu mà còn có quý nhân phù trợ, càng làm việc càng tìm được cơ hội để đổi đời. Bản mệnh sẽ dần khẳng định được vị trí của mình trong sự nghiệp, ngoài ra họ còn được tạo điều kiện để tăng thêm thu nhập, nâng cấp cuộc sống lên một mức độ khiến ai cũng phải ngưỡng mộ.

Đại cát đại lợi từ ngày 11/4 đến 20/4, 3 con giáp được Thần Tài chấm sổ, tha hồ mua nhà tậu xe, kiếm tiền nhiều cực - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tý

Từ ngày 11/4 - 20/4, người tuổi Tý sẽ nhận được phúc khí trời ban, mở ra một thời kỳ mới với những thành công rực rỡ hơn trên con đường sự nghiệp. Theo đó, bản mệnh sẽ được thần tài và quý nhân chiếu cố nồng hậu, cuộc sống trong thời gian này có nhiều khởi sắc đáng mong chờ, đặc biệt là tài vận, mua xe trong tầm tay.

Tử vi 12 con giáp dự đoán, tâm trạng hạnh phúc, lại được người tốt giúp đỡ, mọi việc của con giáp tuổi Tý ngày càng suôn sẻ, kiếm tiền với hiệu quả phi thường, cuộc sống tràn ngập niềm vui. Vận trình tình cảm cũng êm ấm, hạnh phúc. Cuộc sống lứa đôi luôn thuận hòa, hạnh phúc trở thành niềm mơ ước của không ít người.

Đại cát đại lợi từ ngày 11/4 đến 20/4, 3 con giáp được Thần Tài chấm sổ, tha hồ mua nhà tậu xe, kiếm tiền nhiều cực - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

* Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

Đúng 10 ngày tiếp theo: Trời đổ cơn mưa tài lộc, 3 con giáp vẫy vùng trong biển tiền, đổi đời chỉ trong thoáng chốc

Đúng 10 ngày tiếp theo: Trời đổ cơn mưa tài lộc, 3 con giáp vẫy vùng trong biển tiền, đổi đời chỉ trong thoáng chốc

Nhờ nhận được sự giúp đỡ của Thần Tài nên 3 con giáp này có cơ hội làm giàu ngay trong 10 ngày tiếp theo.

Xem thêm
Từ khóa:   tử vi 10 ngày tới tử vi hôm nay tử vi ngày 10/4/2023 tu vi hang ngay tu vi 12 con giap con giap may man tử vi ngày mai

TIN MỚI NHẤT

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 26/9/2026, 3 con giáp Thần Tài độ trì, "hốt bạc" ào ào, chuyện thăng chức tăng lương trong tầm tay

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 26/9/2026, 3 con giáp Thần Tài độ trì, "hốt bạc" ào ào, chuyện thăng chức tăng lương trong tầm tay

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 1 phút trước
Đúng hôm nay, thứ Bảy 26/9/2026, Thần Tài lẫn quý nhân trao tài lộc, 3 con giáp tiền tài 'thuận nước xuôi dòng', làm gì cũng lợi, chả mấy mà giàu to

Đúng hôm nay, thứ Bảy 26/9/2026, Thần Tài lẫn quý nhân trao tài lộc, 3 con giáp tiền tài 'thuận nước xuôi dòng', làm gì cũng lợi, chả mấy mà giàu to

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 11 phút trước
Giá trị dinh dưỡng và lợi ích từ loại củ giàu tinh bột quen thuộc

Giá trị dinh dưỡng và lợi ích từ loại củ giàu tinh bột quen thuộc

Dinh dưỡng 2 giờ 1 phút trước
Sau hôm nay, thứ Bảy 26/9/2026, thần Tài 'xướng tên' 3 con giáp ngửa đầu đón quý nhân, cúi đầu hốt tài lộc, sự nghiệp thăng tiến như 'cá chép hóa rồng'

Sau hôm nay, thứ Bảy 26/9/2026, thần Tài 'xướng tên' 3 con giáp ngửa đầu đón quý nhân, cúi đầu hốt tài lộc, sự nghiệp thăng tiến như 'cá chép hóa rồng'

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 16 phút trước
Nỗi băn khoăn của người vợ khi quà mừng cưới là căn nhà nhưng không được đứng tên sổ đỏ

Nỗi băn khoăn của người vợ khi quà mừng cưới là căn nhà nhưng không được đứng tên sổ đỏ

Tâm sự gia đình 3 giờ 1 phút trước
Cuối ngày hôm nay (26/9/2026), 3 con giáp 'gánh bạc gánh vàng' về nhà, tiền tài quấn lấy thân, sung túc bất ngờ

Cuối ngày hôm nay (26/9/2026), 3 con giáp 'gánh bạc gánh vàng' về nhà, tiền tài quấn lấy thân, sung túc bất ngờ

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 46 phút trước
Nỗi lòng người phụ nữ chịu đựng 5 năm nghi ngờ, đay nghiến từ mẹ chồng vì nghi án chửa giả

Nỗi lòng người phụ nữ chịu đựng 5 năm nghi ngờ, đay nghiến từ mẹ chồng vì nghi án chửa giả

Tâm sự 4 giờ 1 phút trước
Sự hai mặt của mẹ chồng trước mặt họ hàng và nỗi thất vọng trước phản ứng của người chồng

Sự hai mặt của mẹ chồng trước mặt họ hàng và nỗi thất vọng trước phản ứng của người chồng

Tâm sự Eva 5 giờ 1 phút trước
Nỗi lòng người con dâu trước áp lực tiền bạc từ mẹ chồng và câu nói khiến không khí lắng xuống

Nỗi lòng người con dâu trước áp lực tiền bạc từ mẹ chồng và câu nói khiến không khí lắng xuống

Tâm sự 6 giờ 1 phút trước
Sự thật đằng sau quyết định đuổi chồng ra khỏi nhà giữa đêm của người vợ chịu nhiều ức hiếp

Sự thật đằng sau quyết định đuổi chồng ra khỏi nhà giữa đêm của người vợ chịu nhiều ức hiếp

Tâm sự gia đình 7 giờ 1 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Bảy 26/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ tiền vàng bát ngát, sự nghiệp hồng phát, Tý - Thân xui xẻo liên miên, khó khăn trăm bề

Tử vi thứ Bảy 26/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ tiền vàng bát ngát, sự nghiệp hồng phát, Tý - Thân xui xẻo liên miên, khó khăn trăm bề

TP.HCM: Cả gia đình bị tấn công, 2 người không qua khỏi, 2 người bị thương

TP.HCM: Cả gia đình bị tấn công, 2 người không qua khỏi, 2 người bị thương

Đúng ngày mai, thứ Bảy 26/9/2026, 3 con giáp sự nghiệp tăng tiến như 'hổ mọc thêm cánh', buôn may bán đắt, gặp hung hóa cát, hốt tài lộc thiên hạ

Đúng ngày mai, thứ Bảy 26/9/2026, 3 con giáp sự nghiệp tăng tiến như 'hổ mọc thêm cánh', buôn may bán đắt, gặp hung hóa cát, hốt tài lộc thiên hạ

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp Thần Tài yêu thương, túi tiền ngày càng phình to, tài khoản ngày càng tăng số

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp Thần Tài yêu thương, túi tiền ngày càng phình to, tài khoản ngày càng tăng số

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 26/9/2026, 3 con giáp Thần Tài độ trì, "hốt bạc" ào ào, chuyện thăng chức tăng lương trong tầm tay

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 26/9/2026, 3 con giáp Thần Tài độ trì, "hốt bạc" ào ào, chuyện thăng chức tăng lương trong tầm tay

Đúng hôm nay, thứ Bảy 26/9/2026, Thần Tài lẫn quý nhân trao tài lộc, 3 con giáp tiền tài 'thuận nước xuôi dòng', làm gì cũng lợi, chả mấy mà giàu to

Đúng hôm nay, thứ Bảy 26/9/2026, Thần Tài lẫn quý nhân trao tài lộc, 3 con giáp tiền tài 'thuận nước xuôi dòng', làm gì cũng lợi, chả mấy mà giàu to

Sau hôm nay, thứ Bảy 26/9/2026, thần Tài 'xướng tên' 3 con giáp ngửa đầu đón quý nhân, cúi đầu hốt tài lộc, sự nghiệp thăng tiến như 'cá chép hóa rồng'

Sau hôm nay, thứ Bảy 26/9/2026, thần Tài 'xướng tên' 3 con giáp ngửa đầu đón quý nhân, cúi đầu hốt tài lộc, sự nghiệp thăng tiến như 'cá chép hóa rồng'

Cuối ngày hôm nay (26/9/2026), 3 con giáp 'gánh bạc gánh vàng' về nhà, tiền tài quấn lấy thân, sung túc bất ngờ

Cuối ngày hôm nay (26/9/2026), 3 con giáp 'gánh bạc gánh vàng' về nhà, tiền tài quấn lấy thân, sung túc bất ngờ

12 giờ đêm, hàng xóm bất ngờ đập cửa, vợ chồng tôi không ngờ lại chứng kiến cảnh tượng này

12 giờ đêm, hàng xóm bất ngờ đập cửa, vợ chồng tôi không ngờ lại chứng kiến cảnh tượng này