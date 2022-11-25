Đã tìm ra 3 con giáp bị sao quả tạ rơi trúng đầu, đối đầu trực diện với nghịch cảnh, vận trình lao dốc trầm trọng trong tháng 12

Tuổi Dậu cần xác định tinh thần đối mặt với khó khăn trong công việc. Cục diện Tương Phá mang đến nhiều tác động tiêu cực cho vận trình của bản mệnh.

Dưới tác động của Nguyệt Lệnh Mộc Dục, một số người có thể trở nên nông nổi, thiếu kiên nhẫn, bỏ công việc dở dang khiến mọi chuyện càng thêm rắc rối. Nếu cứ tiếp tục tình trạng đó, vận trình của tuổi Dậu sẽ càng ngày càng đi xuống.

Trong tháng, tuổi Dậu cần phải cố gắng làm việc bằng chính sức mình, đừng hy vọng đến việc dựa dẫm vào ai. Một khi đã xác định mục tiêu, bản mệnh cần tin tưởng và định hướng đó.

Trong tháng 12 tới đây, tuổi Dậu cần lập kế hoạch làm việc rõ ràng và thực hiện một cách nghiêm túc để hạn chế các rắc rối có thể xảy ra.

Vận trình tài lộc của tuổi Dậu trong tháng này cũng không có gì khởi sắc. Bản mệnh không mong kiếm được bộn tiền, chỉ mong không hao tài tốn của.

Đây là thời điểm tuổi Dậu cần hết sức chú ý đến việc đầu tư, hợp tác làm ăn.

Tuổi Mão

Vào tháng cuối cùng của năm, tuổi Mão sẽ gặp nhiều khó khăn trong công việc, thậm chí còn bị tiểu nhân hãm hại. Trước mọi biến cố, điều tuổi Mão cần là cái đầu lạnh, luôn bình tĩnh để xử lý ổn thỏa rắc rối.

Do phạm tiểu nhân nên tuổi Mão cần hết sức cẩn thận với những đối tượng tiếp cận mình. Chỉ cần bạn lơ là, chủ quan là có thể bị ném đá giấu tay. Tốt nhất là bạn hãy tập trung lo việc của mình để tránh xui xẻo hoặc sự cố không đáng.

Trong giao tiếp ứng xử, tuổi Mão nên hạ cái tôi xuống một chút, biết lắng nghe nhiều hơn để không làm người khác phật lòng, cũng lắng nghe được những lời khuyên hữu ích.

Nếu là người làm ăn kinh doanh thì khoảng thời gian này cũng tương đối khó khăn với tuổi Mão. Các bạn có thể để lỡ những cơ hội làm ăn, bị kẻ xấu cạnh tranh, tiền bạc có dấu hiệu hao hụt.

Tuổi Ngọ

Công việc của người tuổi Ngọ sẽ chẳng thể nào thuận lợi được như mong muốn ban đầu, mà nguyên nhân chính là do các mối quan hệ xã giao của bạn liên tiếp gặp phải trục trặc.

Vì thế, bạn cần phải chú ý điều chỉnh mối quan hệ với đồng nghiệp. Nếu có mâu thuẫn xảy ra, đôi bên đều cần phải kiềm chế sự nóng nảy, tránh rơi vào tình trạng lục đục nội bộ, khiến mọi chuyện ngày càng gay gắt, khó giải quyết hơn.

Chia buồn cùng 3 con giáp xui xẻo nhất tháng 12, họ thường xuyên bị kẻ tiểu nhân ngáng đường, phải hết sức cẩn trọng. Ảnh minh họa: Internet

Khi tinh thần sa sút, thất vọng, thậm chí cảm thấy mình đã bị lạc mất phương hướng, bạn nên tâm sự với những người mà mình thực sự tin tưởng chứ đừng kể lể với bất cứ ai. Kẻ xấu có thể lợi dụng lúc này để phát hiện điểm yếu, từ đó có cách hãm hại bạn.

Bên cạnh đó, bản mệnh nên cởi mở hơn trong lối suy nghĩ, đừng mãi đi theo những lối mòn đã được vạch sẵn. Đôi khi, hãy thay đổi góc độ nhìn nhận vấn đề, bạn sẽ thấy mọi việc chẳng còn khó khăn, bế tắc như lúc đầu nữa.

* Thông tin mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.