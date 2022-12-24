Cuối tuần rộng đường đón lộc, nghênh đón Thần Hoàng: 3 con giáp phúc khí thăng hoa, toàn gia đại cát, làm ăn trúng đậm, tiền tỷ ầm ầm vào túi

Tâm linh - Tử vi 24/12/2022 00:45

Nhờ may mắn có thừa nên vào cuối tuần này, những con giáp sau giàu nhanh vù vù, cơ hội thăng tiến mở ra trước mắt.

Tuổi Dậu

Vào cuối tuần này, tương lai của người tuổi Dậu rất sáng sủa vì thế nói chẳng sai khi họ luôn nằm trong top những con giáp giàu có. Họ biết ưu và nhược của bản thân, dù lời nói có thế nào thì lòng dạ vẫn rất tốt. Họ tận dụng triệt để khả năng của bản thân để góp sức cho thành công trong tương lai. Càng làm lại càng kiên trì bền bỉ, không bỏ cuộc, vì vậy mà dễ dàng gặt hái thành tựu. Tuy nhiên, họ nên làm việc cẩn thận. Từ đây mà tài sản, tiền bạc cũng tăng lên đáng kể, nguồn thu cũng không ngừng gia tăng.

Cuối tuần rộng đường đón lộc, nghênh đón Thần Hoàng: 3 con giáp phúc khí thăng hoa, toàn gia đại cát, làm ăn trúng đậm, tiền tỷ ầm ầm vào túi - Ảnh 1

Trong cuối tuần này, người tuổi Dậu sẽ có những thành tựu to lớn nếu thời điểm này đầu tư cho những kế hoạch phát triển lâu dài. Gia đình của người tuổi Dậu trong 5 năm tới cũng ngày một sung túc, đủ đầy hơn rất nhiều so với bây giờ, nếu không muốn nói là giàu sang bậc nhất, không thiếu thứ gì.

Tuổi Mão

Tuổi Mão có cuối tuần may mắn về chuyện tiền bạc do liên tục tìm được những mối làm ăn lớn. Trong thời gian này, nếu bạn định mở rộng kinh doanh thì đây chính là thời gian có một không hai.

Nếu trong thời gian này, bạn hãy tận dụng cơ hội để tạo dựng được cơ hội cho mình thăng quan phát tài. Nếu như trước đó bạn đang gặp nhiều vận xui thì trong thời gian này bạn sẽ rũ bỏ mọi điều không may cuộc sống vô cùng thuận lợi.

Cuối tuần rộng đường đón lộc, nghênh đón Thần Hoàng: 3 con giáp phúc khí thăng hoa, toàn gia đại cát, làm ăn trúng đậm, tiền tỷ ầm ầm vào túi - Ảnh 2

Trong thời gian tới sự nghiệp của người tuổi Mão sẽ có dấu hiệu khởi sắc, tiền bạc ào ào khiến cuộc sống của bạn vô cùng viên mãn, hơn người.

Tuổi Dần

Dần may mắn được Thiên Ấn chiếu mệnh nên sự nghiệp sẽ tiến triển hơn trước, đặc biệt những bạn làm công chức, văn phòng. Tiếng nói của bạn trong công việc có giá trị, nói có người nghe. Bạn cũng thường xuyên lắng nghe mọi người và nghiêm túc làm ăn, nhưng đôi khi còn hơi nóng tính và thẳng thắn.

Cuối tuần rộng đường đón lộc, nghênh đón Thần Hoàng: 3 con giáp phúc khí thăng hoa, toàn gia đại cát, làm ăn trúng đậm, tiền tỷ ầm ầm vào túi - Ảnh 3

Đường tiền bạc tuổi này khởi sắc vì có Tam Hội nâng đỡ. Vào cuối tuần này bạn sẽ nhận được tiền lương thưởng hoặc tiền hoa hồng không thiếu một xu. Bạn cũng là người biết tiết kiệm phòng lúc ốm đau chứ không hoang phí như lời đồn.

Tình cảm trắc trở vì Mộc Thổ tương khắc. Ai cũng xứng đáng được yêu một cách đàng hoàng và rõ ràng, đừng tin mấy lời hứa suông rồi không làm. Những người có gia đình nên quan tâm con cái nhiều hơn, dạo gần đây sức học của con hơi kém.

Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

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