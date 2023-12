Cuối tuần đón lộc, THẦN TÀI thương yêu, 3 con giáp phất nhanh như diều gặp gió, làm đâu thắng đó, thuận lợi trăm đường

Trong những năm gần đây, cuộc sống của tuổi Mùi luôn dậm chân tại chỗ, khiến họ đôi lúc trở nên tuyệt vọng. Tuy nhiên, trời sinh tuổi Mùi vốn là những người luôn có niềm tin trong cuộc sống, nếu chẳng may bi quan thì cũng chỉ là giai đoạn nhất thời, tuổi Mùi luôn không ngừng cố gắng, nỗ lực để xây dựng được cuộc sống sung túc đầy đủ.

Tử vi học có nói, tuổi Mùi là một trong những con giáp được hưởng phúc phần may mắn của thượng đế, vì vậy dù khó khăn thế nào cũng sẽ vượt qua ngoạn mục. Đặc biệt, vào cuối tuần này, sự nghiệp của tuổi Mùi sẽ vững chắc ổn định, kéo theo tài vận cũng dồi dào. Nhờ vậy mà cuộc sống gia đình cũng được hưởng lây, may mắn chồng chất may mắn, mọi thứ đều diễn ra suôn sẻ thuận lợi.