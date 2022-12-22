Cuối tuần đón lộc, THẦN TÀI thương yêu, 3 con giáp phất nhanh như diều gặp gió, làm đâu thắng đó, thuận lợi trăm đường

Tâm linh - Tử vi 22/12/2022 12:35

Vào cuối tuần này dự sẽ là khoảng thời gian tràn ngập may mắn với 3 con giáp có lộc làm ăn, sự nghiệp phất nhanh không tưởng tượng được.

Tuổi Mùi

Trong những năm gần đây, cuộc sống của tuổi Mùi luôn dậm chân tại chỗ, khiến họ đôi lúc trở nên tuyệt vọng. Tuy nhiên, trời sinh tuổi Mùi vốn là những người luôn có niềm tin trong cuộc sống, nếu chẳng may bi quan thì cũng chỉ là giai đoạn nhất thời, tuổi Mùi luôn không ngừng cố gắng, nỗ lực để xây dựng được cuộc sống sung túc đầy đủ.

Cuối tuần đón lộc, THẦN TÀI thương yêu, 3 con giáp phất nhanh như diều gặp gió, làm đâu thắng đó, thuận lợi trăm đường - Ảnh 1

Tử vi học có nói, tuổi Mùi là một trong những con giáp được hưởng phúc phần may mắn của thượng đế, vì vậy dù khó khăn thế nào cũng sẽ vượt qua ngoạn mục. Đặc biệt, vào cuối tuần này, sự nghiệp của tuổi Mùi sẽ vững chắc ổn định, kéo theo tài vận cũng dồi dào. Nhờ vậy mà cuộc sống gia đình cũng được hưởng lây, may mắn chồng chất may mắn, mọi thứ đều diễn ra suôn sẻ thuận lợi.

Tuổi Thân

Thân là con giáp lanh lẹ, tinh anh và có đầu óc kinh doanh. Ngay từ thuở nhỏ họ đã bộc lộ năng khiếu kiếm tiền của mình, càng lớn con giáp này càng khẳng định việc đi theo nghiệp buôn bán là đúng đắn.

Cuối tuần đón lộc, THẦN TÀI thương yêu, 3 con giáp phất nhanh như diều gặp gió, làm đâu thắng đó, thuận lợi trăm đường - Ảnh 2

Dẫu phải tự lực cánh sinh, một thân một mình đương đầu với khốn khó nơi đất khách quê người cũng không làm con giáp này nhụt chí. Ngược lại, cuộc đời càng khắc nghiệt càng khiến con giáp này quyết tâm vươn lên làm giàu, trở thành đại gia. Thân có số quý nhân nên người gặp người thương, ít khi đố kỵ hãm hại.

Tuổi Dần

Vận thế trước đây của người tuổi Dần không tốt, mọi việc không suôn sẻ, thậm chí còn bị tiểu nhân hãm hại.

Cuối tuần đón lộc, THẦN TÀI thương yêu, 3 con giáp phất nhanh như diều gặp gió, làm đâu thắng đó, thuận lợi trăm đường - Ảnh 3

Nhưng vào cuối tuần này, vận thế của người tuổi Dần dần dần phục hồi. Do có quý nhân phù trợ nên mọi việc trở nên suôn sẻ, thuận lợi, làm bất cứ việc gì con giáp này đều đạt được thành công rực rỡ.

Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

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