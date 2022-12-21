Trúng số độc đắc cuối tháng 11 Âm lịch đỏ rực rỡ: 3 con giáp sai tài vượng lộc, của cải tăng vù vù, tiền về tay liên tục, tài khoản nhảy số ầm ầm

Tâm linh - Tử vi 21/12/2022 18:35

Vào cuối tháng 11 âm lịch, bản mệnh 3 con giáp này vượng duyên vô cùng, may mắn sát bên nên làm ăn thuận lợi, có tiền càng lúc càng nhiều.

Tuổi Tuất

Công việc của người tuổi Tuất trăm bề thuận lợi, đặc biệt là những ai đang làm công việc phải di chuyển nhiều hoặc ai đang xuất ngoại.

Trúng số độc đắc cuối tháng 11 Âm lịch đỏ rực rỡ: 3 con giáp sai tài vượng lộc, của cải tăng vù vù, tiền về tay liên tục, tài khoản nhảy số ầm ầm - Ảnh 1

Bạn sẽ tìm thấy niềm vui trong những thành tựu mà mình gặt hái được, đi cùng với đó là các khoan tiền thưởng nóng, tiền hoa hồng đầy tay.

Có thể nói rằng đây là khoảng thời gian rất thuận lợi cho những người có kế hoạch đi xa công tác, do đó đừng ngại ngần, càng bôn ba bạn càng có tiền.

Với người làm công ăn lương, bạn chăm chỉ làm việc nên sẽ được cấp trên dành cho phần thưởng. Tiền bạc vất vả làm ra nên bạn chi tiêu rất lý trí, khiến túi tiền ngày càng rủng rỉnh hơn.

Tuổi Thân

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Thân cũng là con giáp nhiều phúc lộc. Họ gặp nhiều may mắn trong cuộc đời. Bởi vì dù đàn ông hay phụ nữ thì người tuổi này đều có sẵn tính tự lập. Họ muốn tự mình làm mọi việc thay vì nhờ vả người khác.

Trúng số độc đắc cuối tháng 11 Âm lịch đỏ rực rỡ: 3 con giáp sai tài vượng lộc, của cải tăng vù vù, tiền về tay liên tục, tài khoản nhảy số ầm ầm - Ảnh 2

Họ muốn vượt lên người khác chứ không chỉ mãi đứng ở phía sau. Con giáp này rất nghiêm khắc trong cuộc sống, nghiêm túc với công việc. Họ muốn kiếm tiền bằng chính nỗ lực của bản thân.

Vào cuối tháng 11 âm lịch là khoảng thời điểm con giáp tuổi này có thêm cơ hội cũng như thách thức. Đây là lúc họ được tạo điều kiện thuận lợi để phát huy khả năng. Người làm kinh doanh sẽ gặp khách hàng, đối tác mới và cách họ đàm phán với khách hàng, đối tác sẽ quyết định hiệu quả công việc của họ.

Vào cuối tháng 11 âm lịch, con giáp tuổi Thân được dự báo sẽ đạt được những thành tựu nổi trội lĩnh vực mà họ theo đuổi. Bên cạnh đó, người làm kinh doanh cũng vượng tài, vượng lộc, đơn hàng chốt ầm ầm, doanh thu tăng lên nhanh chóng.

Điều làm họ mừng hơn đó chính là gia đình thuận hòa, con cái học hành giỏi giang và hiểu chuyện.

Tuổi Ngọ

Người tuổi Ngọ vào đầu tháng 11 âm lich không mấy thuận lợi cả công danh lẫn tình duyên. Dẫu đã dốc cạn sức lực để cống hiến nhưng họ lại không được cấp trên ghi nhận, lại bị đồng nghiệp chơi xấu nên công sức đều đổ sông đổ biển. Mãi đến cuối tháng 11 âm lịch họ mới rửa sạch hàm oan, danh chính ngôn thuận lấy lại những gì đã mất.

Trúng số độc đắc cuối tháng 11 Âm lịch đỏ rực rỡ: 3 con giáp sai tài vượng lộc, của cải tăng vù vù, tiền về tay liên tục, tài khoản nhảy số ầm ầm - Ảnh 3

Ngoài thăng chức tăng lương, người tuổi Ngọ còn được hưởng lộc lá trời cho, may mắn tột đỉnh. Họ làm đâu thắng đó, kinh doanh vượng phát, thậm chí còn có cơ may trúng số độc đắc, đổi đời sau một đêm.

Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

Từ 12h ngày 21/12: Tạm Hợp cục nâng đỡ, sao may mắn xuất hiện, 3 con giáp bước chân giới nhà giàu, làm ăn phát đạt, tiền của dồi dào, tài lộc vô biên

Từ 12h ngày 21/12: Tạm Hợp cục nâng đỡ, sao may mắn xuất hiện, 3 con giáp bước chân giới nhà giàu, làm ăn phát đạt, tiền của dồi dào, tài lộc vô biên

Tử vi dự đoán từ 12h trưa ngày 21/12, những con giáp này có sự nghiệp thăng tiến liên tục, gặp may mắn tới nên kiếm tiền nhàn tênh.

Xem thêm
Từ khóa:   tử vi cuối tháng 11 âm lịch tử vi hôm nay 12 con giáp tử vi ngày mai tử vi tuần mới tử vi 12 con giáp tử vi ngày 21/12/2022

TIN MỚI NHẤT

Đúng 12h30 hôm nay, thứ Ba 29/9/2026, 3 con giáp sẽ 'thay da đổi thịt', tiền tài đếm không xuể, nhanh chóng vươn lên thành đại gia

Đúng 12h30 hôm nay, thứ Ba 29/9/2026, 3 con giáp sẽ 'thay da đổi thịt', tiền tài đếm không xuể, nhanh chóng vươn lên thành đại gia

Tâm linh - Tử vi 37 phút trước
Đi làm lại sau 6 tháng thất nghiệp, nam nhân viên gặp ngay người quen trong vai trò sếp tổng

Đi làm lại sau 6 tháng thất nghiệp, nam nhân viên gặp ngay người quen trong vai trò sếp tổng

Tâm sự 37 phút trước
Đúng 20h hôm nay, ngày 29/9/2026, 3 con giáp Quý Nhân vây quanh, sự nghiệp cất cánh, gian khổ mấy rồi cũng thành công, tương lai tốt đẹp

Đúng 20h hôm nay, ngày 29/9/2026, 3 con giáp Quý Nhân vây quanh, sự nghiệp cất cánh, gian khổ mấy rồi cũng thành công, tương lai tốt đẹp

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 7 phút trước
3 con giáp trúng số độc đắc đúng 300 tỷ vào ngày 29/9/2026 như 'phượng hoàng vươn lên từ đống tro tàn', tiền bạc giăng đầy lối, sự nghiệp chạm đến đỉnh vinh quang

3 con giáp trúng số độc đắc đúng 300 tỷ vào ngày 29/9/2026 như 'phượng hoàng vươn lên từ đống tro tàn', tiền bạc giăng đầy lối, sự nghiệp chạm đến đỉnh vinh quang

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 17 phút trước
Từng trách hận khi vợ bỏ đi để lại con nhỏ, người chồng xót xa khi biết nguyên nhân

Từng trách hận khi vợ bỏ đi để lại con nhỏ, người chồng xót xa khi biết nguyên nhân

Tâm sự gia đình 1 giờ 37 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp có số đại phú, làm ăn suôn sẻ, Tài Lộc đầy kho, công danh vững bước, phước khí dồi dào

Đúng ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp có số đại phú, làm ăn suôn sẻ, Tài Lộc đầy kho, công danh vững bước, phước khí dồi dào

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 7 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, thần Tài đón vạn điều may, 3 con giáp tiền vàng đổ vào nhà ầm ầm, phú quý đại tài, phúc khí vô biên

Đúng ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, thần Tài đón vạn điều may, 3 con giáp tiền vàng đổ vào nhà ầm ầm, phú quý đại tài, phúc khí vô biên

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 22 phút trước
Sự thật đằng sau việc người vợ bỏ đi để lại con nhỏ cho chồng nuôi dưỡng

Sự thật đằng sau việc người vợ bỏ đi để lại con nhỏ cho chồng nuôi dưỡng

Tâm sự gia đình 2 giờ 37 phút trước
Tử vi thứ Tư 30/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi bội thu tiền bạc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Tý - Thân đại hạn khó lường, công việc trắc trở liên tục

Tử vi thứ Tư 30/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi bội thu tiền bạc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Tý - Thân đại hạn khó lường, công việc trắc trở liên tục

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 52 phút trước
Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 29/9/2026, 3 con giáp thời vận đến gần, Quý Nhân ban Lộc, một bước lên mây, làm ăn thuận lợi, vàng bạc chật két

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 29/9/2026, 3 con giáp thời vận đến gần, Quý Nhân ban Lộc, một bước lên mây, làm ăn thuận lợi, vàng bạc chật két

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 7 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Ba 29/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ vận trình hanh thông, túi tiền rủng rỉnh, Mão - Thân sự nghiệp lao dốc, tài lộc ảm đạm

Tử vi thứ Ba 29/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ vận trình hanh thông, túi tiền rủng rỉnh, Mão - Thân sự nghiệp lao dốc, tài lộc ảm đạm

Danh tính con trai đổ xăng đốt nhà vì thấy bừa bộn khiến cha tử vong

Danh tính con trai đổ xăng đốt nhà vì thấy bừa bộn khiến cha tử vong

3 con giáp có mệnh giàu sang bất ngờ, nhận được khoản tiền 'từ trên trời rơi xuống', tiêu xài phủ phê, không lo hết sạch sau ngày 28/9/2026

3 con giáp có mệnh giàu sang bất ngờ, nhận được khoản tiền 'từ trên trời rơi xuống', tiêu xài phủ phê, không lo hết sạch sau ngày 28/9/2026

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Mừng 3 con giáp MÂY VÀNG GIÓ BẠC phủ vận mệnh, hoan hỷ đón tin vui, kiếm tiền dễ dàng, tài lộc xum xuê, công thành danh toại trong tháng 10, tháng 11 dương lịch

Mừng 3 con giáp MÂY VÀNG GIÓ BẠC phủ vận mệnh, hoan hỷ đón tin vui, kiếm tiền dễ dàng, tài lộc xum xuê, công thành danh toại trong tháng 10, tháng 11 dương lịch

Đúng 12h30 hôm nay, thứ Ba 29/9/2026, 3 con giáp sẽ 'thay da đổi thịt', tiền tài đếm không xuể, nhanh chóng vươn lên thành đại gia

Đúng 12h30 hôm nay, thứ Ba 29/9/2026, 3 con giáp sẽ 'thay da đổi thịt', tiền tài đếm không xuể, nhanh chóng vươn lên thành đại gia

Đúng 20h hôm nay, ngày 29/9/2026, 3 con giáp Quý Nhân vây quanh, sự nghiệp cất cánh, gian khổ mấy rồi cũng thành công, tương lai tốt đẹp

Đúng 20h hôm nay, ngày 29/9/2026, 3 con giáp Quý Nhân vây quanh, sự nghiệp cất cánh, gian khổ mấy rồi cũng thành công, tương lai tốt đẹp

3 con giáp trúng số độc đắc đúng 300 tỷ vào ngày 29/9/2026 như 'phượng hoàng vươn lên từ đống tro tàn', tiền bạc giăng đầy lối, sự nghiệp chạm đến đỉnh vinh quang

3 con giáp trúng số độc đắc đúng 300 tỷ vào ngày 29/9/2026 như 'phượng hoàng vươn lên từ đống tro tàn', tiền bạc giăng đầy lối, sự nghiệp chạm đến đỉnh vinh quang

Đúng ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp có số đại phú, làm ăn suôn sẻ, Tài Lộc đầy kho, công danh vững bước, phước khí dồi dào

Đúng ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp có số đại phú, làm ăn suôn sẻ, Tài Lộc đầy kho, công danh vững bước, phước khí dồi dào

Đúng ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, thần Tài đón vạn điều may, 3 con giáp tiền vàng đổ vào nhà ầm ầm, phú quý đại tài, phúc khí vô biên

Đúng ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, thần Tài đón vạn điều may, 3 con giáp tiền vàng đổ vào nhà ầm ầm, phú quý đại tài, phúc khí vô biên