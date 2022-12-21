Công việc của người tuổi Tuất trăm bề thuận lợi, đặc biệt là những ai đang làm công việc phải di chuyển nhiều hoặc ai đang xuất ngoại.

Bạn sẽ tìm thấy niềm vui trong những thành tựu mà mình gặt hái được, đi cùng với đó là các khoan tiền thưởng nóng, tiền hoa hồng đầy tay.

Có thể nói rằng đây là khoảng thời gian rất thuận lợi cho những người có kế hoạch đi xa công tác, do đó đừng ngại ngần, càng bôn ba bạn càng có tiền.

Với người làm công ăn lương, bạn chăm chỉ làm việc nên sẽ được cấp trên dành cho phần thưởng. Tiền bạc vất vả làm ra nên bạn chi tiêu rất lý trí, khiến túi tiền ngày càng rủng rỉnh hơn.

Tuổi Thân

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Thân cũng là con giáp nhiều phúc lộc. Họ gặp nhiều may mắn trong cuộc đời. Bởi vì dù đàn ông hay phụ nữ thì người tuổi này đều có sẵn tính tự lập. Họ muốn tự mình làm mọi việc thay vì nhờ vả người khác.

Họ muốn vượt lên người khác chứ không chỉ mãi đứng ở phía sau. Con giáp này rất nghiêm khắc trong cuộc sống, nghiêm túc với công việc. Họ muốn kiếm tiền bằng chính nỗ lực của bản thân.

Vào cuối tháng 11 âm lịch là khoảng thời điểm con giáp tuổi này có thêm cơ hội cũng như thách thức. Đây là lúc họ được tạo điều kiện thuận lợi để phát huy khả năng. Người làm kinh doanh sẽ gặp khách hàng, đối tác mới và cách họ đàm phán với khách hàng, đối tác sẽ quyết định hiệu quả công việc của họ.

Vào cuối tháng 11 âm lịch, con giáp tuổi Thân được dự báo sẽ đạt được những thành tựu nổi trội lĩnh vực mà họ theo đuổi. Bên cạnh đó, người làm kinh doanh cũng vượng tài, vượng lộc, đơn hàng chốt ầm ầm, doanh thu tăng lên nhanh chóng.

Điều làm họ mừng hơn đó chính là gia đình thuận hòa, con cái học hành giỏi giang và hiểu chuyện.

Tuổi Ngọ

Người tuổi Ngọ vào đầu tháng 11 âm lich không mấy thuận lợi cả công danh lẫn tình duyên. Dẫu đã dốc cạn sức lực để cống hiến nhưng họ lại không được cấp trên ghi nhận, lại bị đồng nghiệp chơi xấu nên công sức đều đổ sông đổ biển. Mãi đến cuối tháng 11 âm lịch họ mới rửa sạch hàm oan, danh chính ngôn thuận lấy lại những gì đã mất.

Ngoài thăng chức tăng lương, người tuổi Ngọ còn được hưởng lộc lá trời cho, may mắn tột đỉnh. Họ làm đâu thắng đó, kinh doanh vượng phát, thậm chí còn có cơ may trúng số độc đắc, đổi đời sau một đêm.

Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.