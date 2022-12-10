Cuối tuần này (10/12 - 11/12): Tam hỷ lâm môn, 3 con giáp hai tay nắm đầy tiền, phúc khí dồi dào, giàu có khôn xiết

Tâm linh - Tử vi 10/12/2022 03:43

Tử vi dự đoán, cuối tuần này (10/12 - 11/12), 3 con giáp may mắn ăn nên làm ra, tiền tài dư dả, sống đời phủ phê.

Tuổi Tý

Người tuổi Tý biết nhìn xa trông rộng, biết tích lũy, họ không chấp nhận phải đối mặt với cuộc sống khó khăn trắc trở. Không như những người khác chạy trốn khi gặp vấn đề khó khăn, tuổi Tý sẽ ra sức tìm cách giải quyết, tìm cách thay đổi mọi thứ để cuộc sống thoải mái hơn.

Thời gian cuối tuần này (10/12 - 11/12), con giáp tuổi Tý sẽ gặp được nhiều hỷ sự. Công việc và tài vận có những chuyển biến tích cực, họ sẽ tìm được phương hướng mới cho kế hoạch sắp tới, thậm chí là đổi đời, phát tài không ngờ, có khả năng mua nhà mua xe.

Cuối tuần này (10/12 - 11/12): Tam hỷ lâm môn, 3 con giáp hai tay nắm đầy tiền, phúc khí dồi dào, giàu có khôn xiết - Ảnh 1
Thời gian cuối tuần này (10/12 - 11/12), con giáp tuổi Tý sẽ gặp được nhiều hỷ sự - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mùi

Tuổi Mùi vốn hiền lành, kiên nhẫn, nhờ vậy mà xung quanh luôn có quý nhân chiếu cố nồng hậu. Bước vào một giai đoạn nhất định, tuổi Mùi sẽ công thành danh toại về mọi mặt. Năm 2022 này là một năm có nhiều thay đổi đối với tuổi Mùi.

Những người tuổi Mùi hãy chuẩn bị tinh thần sẽ gặp được nhiều may mắn từ sự nghiệp, tài vận đến đời sống tinh thần đều có chuyển biến tích cực khi sang 2 ngày cuối tuần này. Công việc tuổi Mùi khởi sắc bất ngờ, đối với những người làm công ăn lương sẽ nhận được tin vui, được cấp trên giao cho nhiều trọng trách đáng mong chờ, tạo điều kiện thăng quan tiến chức, càng làm việc càng sinh lời.

Cuối tuần này (10/12 - 11/12): Tam hỷ lâm môn, 3 con giáp hai tay nắm đầy tiền, phúc khí dồi dào, giàu có khôn xiết - Ảnh 2
Những người tuổi Mùi hãy chuẩn bị tinh thần sẽ gặp được nhiều may mắn từ sự nghiệp, tài vận đến đời sống tinh thần đều có chuyển biến tích cực khi sang 2 ngày cuối tuần này - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dần

Năm Nhâm Dần 2022 này vốn là năm tuổi của con giáp này, nhưng không có gì đáng lo ngại bởi lẽ tuổi Dần là những người có bản lĩnh hơn người, họ luôn biết tự mình vượt qua mọi thứ, cố gắng thay đổi bản thân để thích hợp với cục diện hiện tại.

Đúng cuối tuần này, những người tuổi Dần sẽ gặp được nhiều hỷ sự. Bất kể làm việc gì tuổi Dần cũng gặp được nhiều may mắn. Người làm ăn kinh doanh, đầu tư cứ hết mình, có thể sẽ đổi đời trong chớp mắt. Dần cũng nên mở lòng hơn, quyết đoán hơn thì có thể thành công rực rỡ.

Cuối tuần này (10/12 - 11/12): Tam hỷ lâm môn, 3 con giáp hai tay nắm đầy tiền, phúc khí dồi dào, giàu có khôn xiết - Ảnh 3
Đúng cuối tuần này, những người tuổi Dần sẽ gặp được nhiều hỷ sự. Bất kể làm việc gì tuổi Dần cũng gặp được nhiều may mắn - Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

Sau Rằm tháng 11, 3 tuổi này là con Trời cháu Phật, tụ lộc tích tiền, người người yêu mến, giàu sang phát tài

Sau Rằm tháng 11, 3 tuổi này là con Trời cháu Phật, tụ lộc tích tiền, người người yêu mến, giàu sang phát tài

Tử vi có nói, sau Rằm tháng 11 có 3 con giáp sẽ gặt hái nhiều may mắn, vô cùng giàu có.

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