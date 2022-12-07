Sau Rằm tháng 11, 3 tuổi này là con Trời cháu Phật, tụ lộc tích tiền, người người yêu mến, giàu sang phát tài

Tâm linh - Tử vi 07/12/2022 04:44

Tử vi có nói, sau Rằm tháng 11 có 3 con giáp sẽ gặt hái nhiều may mắn, vô cùng giàu có.

Tuổi Dần

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Dần mạnh mẽ, nghị lực, dám nghĩ dám làm. Đa phần họ không xuất thân trong những gia đình khá giả nhưng người tuổi này có khả năng thay đổi cuộc đời họ bằng những cách khác nhau. Con giáp này luôn tin rằng số phận nằm trong bàn tay mình. Ngay cả khi gặp khó khăn, sóng gió, họ luôn cố gắng, nỗ lực hết mình để vươn lên.

Sau ngày Rằm tháng 11, mọi nỗ lực của người tuổi hổ sẽ được đền đáp. Họ đạt được những thành tựu đáng ngưỡng mộ trong công việc. Những khoản đầu tư của họ trước kia bắt đầu sinh lời. Con giáp này nếu làm kinh doanh sẽ có thêm cơ hội để mở rộng quy mô kinh doanh. Trong khi đó, người làm trồng trọt, chăn nuôi thì mùa vụ bội thu, nông sản bán được mùa, được giá. Con giáp này làm không hết việc, tiền thu về đầy túi, tinh thần phấn chấn.

Sau Rằm tháng 11, 3 tuổi này là con Trời cháu Phật, tụ lộc tích tiền, người người yêu mến, giàu sang phát tài - Ảnh 1
Sau ngày Rằm tháng 11, mọi nỗ lực của người tuổi hổ sẽ được đền đáp - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mão

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Mão sống rất đơn giản, không mưu cầu danh lợi quá cao xa. Họ có thể tìm thấy niềm vui trong cuộc sống của mình. Họ sống lạc quan và luôn nhìn nhận mọi thứ một cách tích cực nhất. Điều này khiến tâm lý của người tuổi Mão luôn ổn định. Người tuổi này giỏi đối nhân xử thế, có nhiều mối quan hệ tốt.

Sau Rằm tháng 11, người cầm tinh con mèo sẽ có sự thay đổi lớn trong sự nghiệp. Họ sẽ chuyển sang làm việc ở một môi trường mới hoặc dấn thân vào lĩnh vực mà họ yêu thích. Người đang thất nghiệp cũng sẽ sớm tìm được công việc phù hợp. Không những thế, con giáp tuổi Mão còn có đào hoa gõ cửa. Họ "thu hoạch kép" cả sự nghiệp và tình duyên và ngày một tự tin hơn trong cuộc sống.

Sau Rằm tháng 11, 3 tuổi này là con Trời cháu Phật, tụ lộc tích tiền, người người yêu mến, giàu sang phát tài - Ảnh 2
Sau Rằm tháng 11, người cầm tinh con mèo sẽ có sự thay đổi lớn trong sự nghiệp - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thân

Do bước vào cát vận nên sau Rằm tháng 11, tài vận của tuổi Thân vượng phát, thu nhập tăng lên nhanh chóng, bên cạnh đó sự nghiệp của con giáp này cũng thăng tiến không ngừng. Ngoài ra, vận thế của người tuổi Thân trong thời gian này sẽ thăng tiến vùn vụt. Thông qua những nỗ lực này, sẽ không mất nhiều thời gian để Thân sống một cuộc sống tràn ngập tài lộc, vinh hoa phú quý.

Con giáp này còn nhận được vận may về đường tình duyên. Người độc thân tuổi Thân sẽ được tỏ tình. Các cặp đôi sẽ chính thức ra mắt gia đình hai bên, đặt nền tảng cho đám cưới vào thời gian sắp tới. Với những cặp vợ chồng có người tuổi Thân, hỷ sự sẽ nằm ở tin vui quý tử.

Sau Rằm tháng 11, 3 tuổi này là con Trời cháu Phật, tụ lộc tích tiền, người người yêu mến, giàu sang phát tài - Ảnh 3
Do bước vào cát vận nên sau Rằm tháng 11, tài vận của tuổi Thân vượng phát, thu nhập tăng lên nhanh chóng, bên cạnh đó sự nghiệp của con giáp này cũng thăng tiến không ngừng - Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

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