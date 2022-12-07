Tử vi ngày mai, thứ 5 ngày 8/12/2022: Va trúng tiểu nhân, kẻ gian hãm hại, tiền bạc tiêu nhiều như nước, dễ lâm cảnh nợ nần

Xem tử vi thứ Năm ngày 8/12/2022 của 12 con giáp, bạn sẽ biết điều gì sắp xảy đến với mình trong một ngày, từ đó giữ thế chủ động, giải quyết gọn gàng mọi chuyện.

Tuổi Sửu Ngày mới của Sửu mặt công việc lâm Tỷ Kiên sẽ ảnh hưởng nhiều đến những bạn đang làm công chức, văn phòng hoặc kinh doanh. Anh em đồng nghiệp có nhiều người không thích bạn, hễ thấy bạn tiến bộ hơn một chút là nóng ruột, đi làm mà chỉ muốn đặt điều nói xấu hạ bệ nhau. Mặt tiền bạc gần đây Sửu tiêu khá nhiều cho đám cưới, ma chay, tiệc tùng nhưng có vẻ như lương mới về nên không bị ảnh hưởng nhiều. Hy vọng bản mệnh vẫn giữ được phong độ như ngày hôm nay trong quản lý chi tiêu. Đường tình cảm bình ổn hơn mọi ngày nhờ hai hành Thổ tương hòa. Chuyện tình cảm có chút bất đồng nhưng may là hai bạn đủ chín chắn để hiểu và cùng nhau tháo gỡ những khúc mắc. Buổi tối hãy rủ mọi người trong nhà làm bữa tối cùng nhau để gắn kết tình cảm.

Ngày mới của Sửu mặt công việc lâm Tỷ Kiên sẽ ảnh hưởng nhiều đến những bạn đang làm công chức, văn phòng hoặc kinh doanh - Ảnh minh họa: Internet Tuổi Mão Thứ 5 ngày 8/12/2022 của tuổi Mão gặp Thiên Quan nên sẽ có hung hiểm trong công việc như có nhiệm vụ đột xuất, đồng nghiệp ngang cơ chơi xấu, bạn làm ăn có ý định lật mặt. Càng làm chức cao thì càng nên cẩn thận, chẳng ai có ý định tốt thật sự với bạn mãi đâu nhé. Cục diện Mộc khắc Thổ khiến vận tình cảm lao đao, bạn gặp không ít chuyện xui xẻo liên lụy trực tiếp đến gia đình, bản thân. Có người muốn phá hoại gia đình Mão nên toàn đứng bên ngoài “đổ dầu vào lửa”. Chuyện trong nhà nên kín miệng kẻo kẻ gian có cơ hội hãm hại.

Thứ 5 ngày 8/12/2022 của tuổi Mão gặp Thiên Quan nên sẽ có hung hiểm trong công việc như có nhiệm vụ đột xuất, đồng nghiệp ngang cơ chơi xấu, bạn làm ăn có ý định lật mặt - Ảnh minh họa: Internet Tuổi Mùi Thứ 5 này dự đoán, tuổi Mùi lâm Tỷ kiên nên làm việc gì cũng cô độc, lủi thủi một mình. Bạn có tính vô tư, nghĩ sao nói vậy nên dễ làm phật lòng đồng nghiệp, khách hàng. Công việc thì vẫn diễn ra theo đúng kế hoạch nhưng kết quả chưa thực sự khiến bạn hài lòng. Tử vi hàng ngày dự báo đường tình cảm nhiều trục trặc vì lâm Tương Xung. Vợ chồng sống với nhau lâu có chuyện gì thì giải quyết từ từ, không ai nhường ai thì chỉ có nước đi đến đổ vỡ. Anh em trong nhà cũng vậy, càng đoàn kết thì gia đình càng nhiều lộc và ngược lại, Mùi hãy lưu tâm. Tiền bạc gặp hai hành Thổ tương hòa nên không có dịch chuyển. Thu nhập đến từ công việc chính chứ không phải việc phụ bên ngoài nên chớ ôm đồm quá nhiều việc khi mà việc chính còn chưa xong. Thứ 5 này dự đoán, tuổi Mùi lâm Tỷ kiên nên làm việc gì cũng cô độc, lủi thủi một mình. Bạn có tính vô tư, nghĩ sao nói vậy nên dễ làm phật lòng đồng nghiệp, khách hàng - Ảnh minh họa: Internet (*) Thông tin mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/tu-vi-ngay-mai-thu-5-ngay-8-12-2022-va-trung-tieu-nhan-ke-gian-ham-hai-tien-bac-tieu-nhieu-nhu-nuoc-de-lam-canh-no-nan-531623.html