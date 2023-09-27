Cuối tháng 9 'nước đẩy thuyền lên', đầu tháng 10 'sải cánh phượng hoàng', 3 con giáp được ơn trên ban lộc, tiền tài leo thang

Tâm linh - Tử vi 27/09/2023 10:19

Điểm danh top 3 con giáp may mắn làm đâu được đấy suôn sẻ thuận lợi trong mọi mặt cuộc sống vào cuối tháng 9 đến đầu tháng 10.

Tuổi Mão

Trời sinh tuổi Mão là người biết ứng phó mọi tình huống, điều đặc biệt họ luôn suy nghĩ đến tình huống xấu nhất để không phải thất vọng, thay vào đó họ vẫn sẽ nỗ lực nhiều hơn, dù không được nhiều như nếu có lòng thì ắt sẽ thành công.

Tử vi học có nói, cuối tháng 9 đến đầu tháng 10, tài vận của tuổi Mão sẽ bất ngờ thay đổi. Tuổi Mão sẽ gặp cơ hội tốt giúp họ đổi đời, nếu không mua được nhà xe thì ít nhất con đường sự nghiệp cũng ổn định vững chãi, thu hút nhiều tài vận, kiếm được khoảng kha khá.

Cuối tháng 9 'nước đẩy thuyền lên', đầu tháng 10 'sải cánh phượng hoàng', 3 con giáp được ơn trên ban lộc, tiền tài leo thang - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tỵ

Tử vi học có nói, sang cuối tháng 9 đến đầu tháng 10, cuộc sống của tuổi Tỵ sẽ thuận buồm xuôi gió, làm gì cũng may mắn, suôn sẻ. Tuy nhiên, điều đó có vẻ đến muộn hơn là họ mong đời. Những tháng đầu năm, tuổi Tỵ đã trải qua nhiều thử thách, khó khăn, thậm chí khiến họ mất hết hy vọng.

Đặc biệt, vận may tuổi Tỵ sẽ thay đổi. Đây là lúc họ sẽ cảm nhận được sự may mắn của mình. Tuổi Tỵ cần phải bình tĩnh quan sát mọi thứ, có khả năng bạn sẽ gặp được quý nhân và người này sẽ giúp bạn gầy dựng sự nghiệp vững chắc, từ đó tài vận cũng dồi dào. 

Cuối tháng 9 'nước đẩy thuyền lên', đầu tháng 10 'sải cánh phượng hoàng', 3 con giáp được ơn trên ban lộc, tiền tài leo thang - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ

Thời gian qua, tuổi Ngọ đã phải trải qua nhiều khó khăn, nhưng vì họ là người luôn có tinh thần lạc quan, nhìn mọi chuyện theo cách đơn giản nên tất cả đều được giải quyết êm đẹp. Tuổi Ngọ không tham vọng, họ biết chấp nhận thực tế và không ngừng nỗ lực, cố gắng.

Tử vi học có nói, bước sang cuối tháng 9 đến đầu tháng 10, cuộc sống tuổi Ngọ sẽ thay đổi bất ngờ. Không những được các vị thần may mắn chiếu cố mà họ còn được thần tài điểm danh, bất kể làm việc gì cũng thuận lợi, suôn sẻ. Đối với những người kinh doanh sẽ dễ dàng sinh lời trong việc đầu tư.

Cuối tháng 9 'nước đẩy thuyền lên', đầu tháng 10 'sải cánh phượng hoàng', 3 con giáp được ơn trên ban lộc, tiền tài leo thang - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

Tử vi thứ Tư ngày 13/9/2023, TOP 3 con giáp uống no lộc trời, túi tiền rủng rỉnh, đời sang trang mới huy hoàng

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Theo tử vi thứ Tư ngày 13/9/2023, những người thuộc 3 con giáp may mắn này vận trình biến chuyển tích cực, thuận lợi hanh thông, đi đâu làm gì cũng dễ có quý nhân giúp sức.

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