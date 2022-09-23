Cuối tháng 9 khổ tận, đầu tháng 10 qua cơn bĩ cực, 3 con giáp được sao Thiên Vương soi sáng, lộc lá bay đầy nhà, của cải chồng chất

Dưới đây là những con giáp may mắn, tài khoản ngân hàng chạm đỉnh, công danh đạt đỉnh cao, mọi sự đều hanh thông vào đầu tháng 10.

Tuổi Thìn Vào đầu tháng 10, bạn sẽ được cấp trên trọng dụng, cân nhắc cho lên chức nắm giữ quyền hành lớn trong tay. Tuy nhiên bạn không kiêu ngạo nên được nhiều người yêu mến, kính nể. Cuộc sống của bạn sẽ gặp nhiều chuyện vui, tiền bạc đổ về tiêu xài không hết. Thời điểm này, bạn tha hồ sắm vàng, mua quần áo hàng hiệu, thậm chí còn đi chơi đó đây không lo nghĩ bất cứ chuyện gì. Tinh thần, sức khỏe của bạn cũng được cải thiện nên làm gì cũng thành công, hanh thông ngoài mong đợi. Bên cạnh đó chuyện tình cảm cũng như ý, độc thân tìm được duyên lành.

Vào đầu tháng 10, bạn sẽ được cấp trên trọng dụng, cân nhắc cho lên chức nắm giữ quyền hành lớn trong tay - Ảnh minh họa: Internet Tuổi Thân Thân là con giáp may mắn bậc nhất được nhiều người công nhận. Bạn khá thông minh, nhanh nhẹn nên nắm bắt được nhiều cơ hội tốt, thực hiện được nhiều dự án riêng của bản thân. Thân khá cầu toàn nên làm chuyện gì cũng phải tính toán trước sau. Trong đầu tháng 10, công việc của Thân sẽ gây được ấn tượng với cấp trên và đồng nghiệp. Nhờ vậy, vận trình của bạn thăng tiến không ngừng, tiền đổ về như nước tiêu cả đời không hết. Thời điểm này, hiệu quả công việc của bạn tăng lên, số tiền trong tài khoản cũng tăng theo cấp số nhân. Hãy chuẩn bị tinh thần đón nhận nhiều điều tốt đẹp trong thời điểm này.

Trong đầu tháng 10, công việc của Thân sẽ gây được ấn tượng với cấp trên và đồng nghiệp - Ảnh minh họa: Internet Tuổi Mùi Theo tử vi mới nhất, Mùi là con giáp bản lĩnh có thể hạ gục nhiều đối thủ cạnh tranh. Nhờ vậy mà bạn khẳng định được vai trò của mình, vận trình ngày càng đi lên. Trong đầu tháng 10, những người làm ăn kinh doanh nhận được khá nhiều lộc lớn, tiền đếm mỏi tay. Người làm công ăn lương được khen thưởng, cơ hội thăng chức đổ về giúp bạn được nhiều người ngưỡng mộ. Thu nhập của bạn tăng vọt, trúng hợp đồng lớn, không còn gặp bất cứ khó khăn, trở ngại nào như trước đây. Tuy nhiên chuyện tình cảm của bạn lại không như ý, người độc thân vẫn độc thân không thể nào thoát ế được vì quá bận rộn với công việc. Trong đầu tháng 10, những người làm ăn kinh doanh nhận được khá nhiều lộc lớn, tiền đếm mỏi tay - Ảnh minh họa: Internet (*) Thông tin mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

Trúng số 2 lần liên tiếp trong 9 ngày cuối tháng 9 (22/9 - 30/9), 3 con giáp nhận ân sủng Thần Tài, vận may chạm ngõ, tiền nhiều như lá rụng mùa thu Tử vi nói, trong 9 ngày cuối tháng 9 dương lịch, 3 con giáp này được Thần Tài yêu chiều hết mực ban cho vận đổi đời nếu biết nắm bắt thì cuộc sống thật sự bước sang một trang mới giàu có và thịnh vượng không ai sánh bằng.

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