Cuối tháng 4 âm lịch: Ngàn vạn điều phước ghé đến, 3 con giáp TÀI LỘC LEO THANG, Cát thần nâng đỡ, tài khoản tăng nhanh cấp tốc

Tâm linh - Tử vi 20/05/2022 13:00

Trong những ngày cuối tháng 4 âm lịch, 3 con giáp may mắn dưới đây sẽ gặp trúng vận may, tài lộc rủng rỉnh không ai sánh bằng.

Tuổi Thân

Vào dịp cuối tháng 4 âm lịch, đường tài lộc của người tuổi Thân sẽ có dịp tăng trở lại mạnh mẽ sau nhiều người trông mong. Công việc hiện tại giúp con giáp thu về được nhiều tài lộc. Vận may ập về mang cho họ nhiều sự thay đổi mạnh mẽ và phát triển vượt bậc trong cuộc sống.

Sau nhiều ngày vất vả, đây là lúc tuổi Dần nhận được những gì xứng đáng với công sức họ bỏ ra. Ước mơ cuộc sống giàu sang phú quý mong mỏi từ lâu hoàn toàn có thể trở thành hiện thực với tuổi Thân ở thời điểm này.

Cuối tháng 4 âm lịch: Ngàn vạn điều phước ghé đến, 3 con giáp TÀI LỘC LEO THANG, Cát thần nâng đỡ, tài khoản tăng nhanh cấp tốc - Ảnh 1
Vào dịp cuối tháng 4 âm lịch, đường tài lộc của người tuổi Thân sẽ có dịp tăng trở lại mạnh mẽ sau nhiều người trông mong - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Sửu

Những người tuổi Sửu lương thiện sẽ gặp nhiều vận may vào những ngày cuối tháng 4 âm lịch. Cát thần mang tới cho con giáp này những cơ may tiền bạc mà không phải ai cũng có được. Tài lộc tăng vọt, bản mệnh làm việc gì cũng thuận buồm xuôi gió. 

Cơ hội làm giàu dồi dào giúp người cầm tinh con Trâu có thể thu về được nhiều lợi ích. Người tuổi Sửu sẽ may mắn khi tìm được đối tác tin cậy cũng như có được nguồn khách hàng ổn định và đáng tin. Tài lộc tự chạy vào túi mà không cần phải lo toan quá nhiều.

Cuối tháng 4 âm lịch: Ngàn vạn điều phước ghé đến, 3 con giáp TÀI LỘC LEO THANG, Cát thần nâng đỡ, tài khoản tăng nhanh cấp tốc - Ảnh 2
Những người tuổi Sửu lương thiện sẽ gặp nhiều vận may vào những ngày cuối tháng 4 âm lịch - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mùi

Vận trình của Mùi suôn sẻ trăm bề, tài lộc có điểm sáng trong cuối tháng 4 âm lịch. Nhờ có cát thần soi bóng, nhiều người thành công đến ngoài sức tưởng tượng, cũng nhờ nỗ lực và cả những trả giá trước nay của bạn. Đường tài lộc khả quan hơn so với thời gian trước.

Tuổi Mùi sẽ có nhiều cơ hội gặt hái nhiều thành công hơn dự tính. Ngay cả khi gặp khó khăn, Mùi có thể bình tĩnh đối mặt không lùi bước, không bỏ cuộc và luôn can đảm tiến về phía trước, giành lấy những gì xứng đáng với công sức đã bỏ ra.

Cuối tháng 4 âm lịch: Ngàn vạn điều phước ghé đến, 3 con giáp TÀI LỘC LEO THANG, Cát thần nâng đỡ, tài khoản tăng nhanh cấp tốc - Ảnh 3
Vận trình của Mùi suôn sẻ trăm bề, tài lộc có điểm sáng trong cuối tháng 4 âm lịch - Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

Đẩy lùi vận đen, đúng 22 ngày tới, 3 con giáp được Ngọc Hoàng 'chấm sổ đỏ', vận may nở rộ, tiền tiêu không cần lo nghĩ

Đẩy lùi vận đen, đúng 22 ngày tới, 3 con giáp được Ngọc Hoàng 'chấm sổ đỏ', vận may nở rộ, tiền tiêu không cần lo nghĩ

Trong 22 ngày tới, 3 con giáp gặp vận đỏ trong sự nghiệp. Công việc hanh thông, thuận lợi giúp họ thu hái bộn tiền.

Xem thêm
Từ khóa:   3 con giáp 12 con giáp tử vi tử vi 12 con giáp may mắn tử vi ngày 20/5 tử vi tháng 4 âm lịch tử vi tháng 5 tử vi hôm nay tử vi ngày mai

TIN MỚI NHẤT

Đang tiếp nhiên liệu tại trạm xăng, ô tô phát nổ kinh hoàng, may mắn không có người thương vong

Đang tiếp nhiên liệu tại trạm xăng, ô tô phát nổ kinh hoàng, may mắn không có người thương vong

Video 43 phút trước
Máy bay vận chuyển y tế chở 6 người "mất tích" sau khi cất cánh

Máy bay vận chuyển y tế chở 6 người "mất tích" sau khi cất cánh

Video 1 giờ 13 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Ba 6/10/2026, Thần Tài lẫn quý nhân trao tài lộc, 3 con giáp xoè tay hứng hồng phúc, phú quý vô biên, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió'

Đúng ngày mai, thứ Ba 6/10/2026, Thần Tài lẫn quý nhân trao tài lộc, 3 con giáp xoè tay hứng hồng phúc, phú quý vô biên, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió'

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 21 phút trước
Tử vi thứ Ba 6/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất phúc khí dồi dào, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Thân đối mặt với họa phá tài, tài lộc ảm đạm

Tử vi thứ Ba 6/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất phúc khí dồi dào, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Thân đối mặt với họa phá tài, tài lộc ảm đạm

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 35 phút trước
Bắt sống trăn khổng lồ dài 3 mét bò vào nhà vệ sinh của ký túc xá nữ

Bắt sống trăn khổng lồ dài 3 mét bò vào nhà vệ sinh của ký túc xá nữ

Video 1 giờ 43 phút trước
Đâm trúng cặp vợ chồng đang đi bộ, nữ tài xế phóng xe bỏ chạy liền bị cảnh sát bắt giữ

Đâm trúng cặp vợ chồng đang đi bộ, nữ tài xế phóng xe bỏ chạy liền bị cảnh sát bắt giữ

Video 2 giờ 13 phút trước
Ô tô mất kiểm soát lao xuống vực sâu 100 mét khiến 3 người thương vong

Ô tô mất kiểm soát lao xuống vực sâu 100 mét khiến 3 người thương vong

Video 3 giờ 13 phút trước
Chồng Lê Thúy nhắn nhủ: “Anh lấy em đâu phải để duy trì nòi giống”

Chồng Lê Thúy nhắn nhủ: “Anh lấy em đâu phải để duy trì nòi giống”

Hậu trường 3 giờ 32 phút trước
Công dụng của lá mơ lông với sức khoẻ ít người biết

Công dụng của lá mơ lông với sức khoẻ ít người biết

Dinh dưỡng 5 giờ 13 phút trước
Hà Nội: Cháy nhà xưởng phụ tùng xe máy, khói đen bốc cao

Hà Nội: Cháy nhà xưởng phụ tùng xe máy, khói đen bốc cao

Đời sống 5 giờ 17 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Đúng ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 5/10/2026, 3 con giáp được Thần Tài 'mở kho báu', vượt mọi khó khăn, tài lộc vụt sáng, NGẬP TRONG BIỂN TIỀN

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 5/10/2026, 3 con giáp được Thần Tài 'mở kho báu', vượt mọi khó khăn, tài lộc vụt sáng, NGẬP TRONG BIỂN TIỀN

Trúng số độc đắc đúng ngày 5/10/2026, 3 con giáp kiếm tiền mệt nghỉ, vận may liên tiếp về nhà, sự nghiệp nhảy vọt đầy ngoạn mục

Trúng số độc đắc đúng ngày 5/10/2026, 3 con giáp kiếm tiền mệt nghỉ, vận may liên tiếp về nhà, sự nghiệp nhảy vọt đầy ngoạn mục

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Đúng ngày mai, thứ Ba 6/10/2026, 3 con giáp được Ngọc Hoàng 'cưng như trứng mỏng', Phúc Khí hơn người, tiền bạc đổ về túi nhiều không xuể

Đúng ngày mai, thứ Ba 6/10/2026, 3 con giáp được Ngọc Hoàng 'cưng như trứng mỏng', Phúc Khí hơn người, tiền bạc đổ về túi nhiều không xuể

Đúng ngày mai, thứ Ba 6/10/2026, Thần Tài lẫn quý nhân trao tài lộc, 3 con giáp xoè tay hứng hồng phúc, phú quý vô biên, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió'

Đúng ngày mai, thứ Ba 6/10/2026, Thần Tài lẫn quý nhân trao tài lộc, 3 con giáp xoè tay hứng hồng phúc, phú quý vô biên, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió'

Tử vi thứ Ba 6/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất phúc khí dồi dào, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Thân đối mặt với họa phá tài, tài lộc ảm đạm

Tử vi thứ Ba 6/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất phúc khí dồi dào, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Thân đối mặt với họa phá tài, tài lộc ảm đạm

Thần May Mắn 'điểm mặt chỉ tên' sau ngày 5/10/2026, 3 con giáp tài vận vượng phát, thu nhập tăng lên gấp đôi gấp ba

Thần May Mắn 'điểm mặt chỉ tên' sau ngày 5/10/2026, 3 con giáp tài vận vượng phát, thu nhập tăng lên gấp đôi gấp ba

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 5/10/2026, 3 con giáp được Thần Tài 'mở kho báu', vượt mọi khó khăn, tài lộc vụt sáng, NGẬP TRONG BIỂN TIỀN

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 5/10/2026, 3 con giáp được Thần Tài 'mở kho báu', vượt mọi khó khăn, tài lộc vụt sáng, NGẬP TRONG BIỂN TIỀN

Trúng số độc đắc đúng ngày 5/10/2026, 3 con giáp kiếm tiền mệt nghỉ, vận may liên tiếp về nhà, sự nghiệp nhảy vọt đầy ngoạn mục

Trúng số độc đắc đúng ngày 5/10/2026, 3 con giáp kiếm tiền mệt nghỉ, vận may liên tiếp về nhà, sự nghiệp nhảy vọt đầy ngoạn mục