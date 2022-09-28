Cuối ngày ngày mai 29/9: CÁT THẦN dự đoán 3 con giáp này sự nghiệp lên hương, 'xuôi chèo mát mái', hợp đồng rốt ráo, khách hàng vào ùn ùn, tài vận sung túc, vàng bạc chất đầy két, tình - tiền thập phần vượng sắc

Thiên Tài chiếu mệnh, người tuổi Mùi có cơ hội phát tài trong ngày mai, đặc biệt là với những ai làm việc tự do. Bạn chắc chắn sẽ nhận được phần thưởng xứng đáng nếu đã chăm chỉ làm thêm trong suốt thời gian qua.

Chuyện tình cảm của những chú Dê cũng vô cùng êm đẹp, các cặp đôi luôn cảm thông, thấu hiểu và chia sẻ với nhau trong mọi vấn đề của cuộc sống. Bản mệnh được mọi người dành tặng nhiều lời khen vì lối sống trọng tình nghĩa, biết quan tâm, chăm sóc cho gia đình của mình.

Bản mệnh là người thông minh, nhạy bén và cũng rất phóng khoáng với mọi người, tuy nhiên, tật xấu của bạn là hay ba hoa, khoác lác. Đừng quá kiêu ngạo như vậy, hãy khiêm tốn hơn để nhận ra và học hỏi những điều hay từ mọi người.

Chuyện tình cảm của những chú Dê cũng vô cùng êm đẹp - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ

Xem tử vi ngày 29/9/2022 của 12 con giáp, Hỏa sinh Thổ cho thấy người tuổi Ngọ đang xây dựng được những mối quan hệ xã giao tốt đẹp. Trong ngày hôm nay, bạn tự tin thử thách bản thân bởi bạn tin rằng xung quanh luôn có người ủng hộ mình.

Trong gia đình, bản mệnh luôn quan tâm và nhường nhịn nửa kia, nhờ đó mà tình cảm vợ chồng được yên ấm. Dù đôi khi vẫn có ý kiến bất đồng, song hai người đều có thể bình tĩnh thảo luận, không khiến bầu không khí gia đình trở nên căng thẳng.

Người tuổi Ngọ được Chính Ấn nâng đỡ nên gặp nhiều may mắn trong chuyện thi cử, tuy nhiên bạn chớ nên chủ quan, lơ là để mắc lỗi đáng tiếc. Nếu nghiêm túc ôn tập, bạn có thể chinh phục được những đỉnh cao mà trước nay mình không dám mơ tới.

Người tuổi Ngọ được Chính Ấn nâng đỡ nên gặp nhiều may mắn trong chuyện thi cử - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thìn

Người tuổi Thìn đang có Chính Ấn độ mệnh nên vận trình công danh vô cùng suôn sẻ và tốt đẹp. Nỗ lực của bạn bỏ ra đang được ghi nhận xứng đáng, sớm giành được mục tiêu đã đề ra. Ngày này thái độ nghiêm túc và dồn hết tâm sức của bạn được cấp trên đánh giá cao, đồng nghiệp ngưỡng mộ.

Với người làm công ăn lương, về cơ bản, bạn hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao nhưng nhiều khi bạn dễ hài lòng với thực tại nên không muốn cố gắng. Nếu cứ giậm chân tại chỗ mãi tức là bạn đang lãng phí tài năng của mình đấy.

Thổ sinh Kim, mối quan hệ của bạn với gia đình rất hòa hợp. Bạn luôn là một người biết chăm lo cho mái ấm của mình, dù là người bận rộn đến mấy. Bạn trân trọng tình thân vì hiểu rằng đó là thứ tình cảm vô giá mà không gì có thể đánh đổi được.

Thổ sinh Kim, mối quan hệ của bạn với gia đình rất hòa hợp - Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất chiêm nghiệm, tham khảo