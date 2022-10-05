Cuối ngày mai 6/10, CÁT THẦN cảnh báo 3 con giáp này nên tỉnh táo trong mọi quyết định, kẻ tiểu nhân gáng đường, vận trình nhiều trắc trở, xui rủi bám lấy bản mệnh

Tâm linh - Tử vi 05/10/2022 09:23

Cuối ngày mai, 3 con giáp này được cảnh báo nên tỉnh táo trong mọi quyết định kẻo công danh lao dốc, vận trình không mấy khả quan.

Tuổi Thìn

Ngày mai cục diện Tự Hình biến người tuổi Thìn thành một người vô cùng ương ngạnh. Bạn bỏ ngoài tai lời khuyên của người khác vì cho rằng đối phương chẳng thể nào nắm bắt vấn đề rõ ràng được như mình.

Ngoài ra, bạn cũng sẵn sàng tranh cãi, gây gổ với các thành viên trong cùng một tập thể. Chính vì vậy, mọi người đều có xu hướng lánh xa, không muốn hợp tác với bạn, cho dù bạn đã từng đạt được những thành tích đáng nể.

Hỏa – Thủy bất dung cho thấy đường tình duyên của bạn lại có phần sa sút. Dù yêu rất nhiều nhưng sự trái ngược trong quan điểm sống khiến hai người liên tục nảy sinh tranh cãi về những chuyện tưởng chừng như đơn giản, nhỏ nhặt.

Cuối ngày mai 6/10, CÁT THẦN cảnh báo 3 con giáp này nên tỉnh táo trong mọi quyết định, kẻ tiểu nhân gáng đường, vận trình nhiều trắc trở, xui rủi bám lấy bản mệnh - Ảnh 1
Hỏa – Thủy bất dung cho thấy đường tình duyên của bạn lại có phần sa sút - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mão

Trong ngày thứ 5 này, người tuổi Mão gặp chút rắc rối về tiền bạc do bị hung tinh Kiếp Tài chiếu mệnh. Mặc dù có tiền nhưng lại chẳng thể giữ nổi trong tay. Con giáp này yêu thích những thứ xa xỉ, thích thể hiện, đôi khi bạn cố gắng mua những thứ không thực sự cần thiết chỉ để thể hiện mình đẳng cấp nên tiền bạc cứ thế trôi khỏi túi.

Mối quan hệ với gia đình của con giáp này của cũng dễ lâm vào khủng hoảng khi những hiểu lầm, bất đồng liên tiếp xảy ra. Đôi bên không hiểu ý nhau mà trách móc, giận hờn, khiến cho không khí gia đình trở nên căng thẳng. Có lẽ bản mệnh nên dành nhiều thời gian hơn để trò chuyện với người thân, từ đó những vấn đề mâu thuẫn mới có thể giải quyết được.

Cuối ngày mai 6/10, CÁT THẦN cảnh báo 3 con giáp này nên tỉnh táo trong mọi quyết định, kẻ tiểu nhân gáng đường, vận trình nhiều trắc trở, xui rủi bám lấy bản mệnh - Ảnh 2
Mối quan hệ với gia đình của con giáp này của cũng dễ lâm vào khủng hoảng - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tý

Tử vi hàng ngày phương Đông cho biết Thứ Năm 06/10/2022, Tuổi Tý không nên đưa ra những quyết định mạo hiểm, liều lĩnh. Con giáp này có khả năng phải đi công tác xa, vì vậy cần phải hết sức thận trọng chuyện xe cộ để tránh va chạm tai nạn. Nếu không quá quan trọng có thể từ chối.

Vận trình tài lộc của Tuổi Tý ngày mai cũng không được khả quan cho lắm, bản mệnh không nên cho người khác vay mượn tiền bạc nếu không vừa mất tiền lại vừa mất đi tình cảm. Những ý định hay kế hoạch toan tính trong khoảng thời gian này cũng không thực sự khả thi. Tuổi Tý cần phải cân nhắc kỹ càng mọi thứ trước khi đưa ra một quyết định nào đó.

Người tuổi Tý có xu hướng nhớ về người yêu cũ vào ngày mai. Vết thương lòng khá sâu nên chỉ khi bạn thực sự muốn mở lòng thì chuyện tình cảm mới có cơ hội khai hoa nở nhụy. Đáng tiếc là vận tình cảm của tuổi Tý tại thời điểm này lại rơi vào cảnh dở dang vì cảm xúc không ổn định. Cảm giác đơn độc và mơ hồ sẽ không giúp bạn có được mối nhân duyên mới. Cuộc sống vẫn là những chuỗi ngày đơn khăn gối chiếc.

Cuối ngày mai 6/10, CÁT THẦN cảnh báo 3 con giáp này nên tỉnh táo trong mọi quyết định, kẻ tiểu nhân gáng đường, vận trình nhiều trắc trở, xui rủi bám lấy bản mệnh - Ảnh 3
Người tuổi Tý có xu hướng nhớ về người yêu cũ vào ngày mai - Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất chiêm nghiệm, tham khảo

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