Cuối ngày mai 30/9: CHIÊM TINH cảnh báo vận trình 3 con giáp này không theo kế hoạch, công danh lao dốc vì tiểu nhân quấy phá, tiền tài lao dốc, tình duyên trên bờ tan vỡ

Tâm linh - Tử vi 29/09/2022 14:22

Cuối ngày mai 30/9, 3 con giáp này vận trình không theo kế hoạch, sự nghiệp bị gáng đường bởi tiểu nhân, tiền tài thâm hụt, tình duyên trúc trắc.

Tuổi Hợi

Thiên Quan cho thấy tuổi Hợi chưa sẵn sàng để đối diện với một quyết định quan trọng nào đó. Lý do vì bạn đang trở nên cảm tính, không thể nhìn nhận mọi việc một cách lý trí và khách quan. Nếu vậy, bạn nên cho mình thêm thời gian để cân nhắc, đừng vội vàng đưa ra lựa chọn trong giai đoạn này.

Thổ - Thủy xung khắc cho thấy nếu bạn bộc lộ suy nghĩ trong ngày mai có thể khiến vài người khó chịu. Đừng trút hết những cảm xúc tiêu cực của mình lên mọi người xung quanh, họ chẳng cảm thấy thoải mái đâu. Thay vào đó, bạn nên cố tìm hướng giải quyết vấn đề, hoặc tìm một người bạn đáng tin cậy và thân thiết để chia sẻ.

Mối quan hệ giữa mệnh chủ và nửa kia không quá tốt đẹp. Một vấn đề bất chợt nảy sinh khiến hai người đều cảm thấy buồn bực, khó thông cảm được cho đối phương. Hãy trò chuyện với nhau trước khi đưa ra những lời phán xét.

Cuối ngày mai 30/9: CHIÊM TINH cảnh báo vận trình 3 con giáp này không theo kế hoạch, công danh lao dốc vì tiểu nhân quấy phá, tiền tài lao dốc, tình duyên trên bờ tan vỡ - Ảnh 1
Mối quan hệ giữa mệnh chủ và nửa kia không quá tốt đẹp - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu

Do ảnh hưởng của cục diện Tương Hại, người tuổi Dậu chẳng thể nào bình tĩnh đối diện với rắc rối như mọi ngày. Bạn thường xuyên thay đổi suy nghĩ và cách hành động, khiến cho nhiều người cảm thấy khó hiểu và khó có thể đặt lòng tin nơi bạn.

Ở giữa tập thể, bản mệnh nên hạn chế những cảm xúc tiêu cực, gây ảnh hưởng đến bầu không khí xung quanh. Nếu cảm thấy mệt mỏi, bạn nên cho bản thân mình được nghỉ ngơi, không nên cố gắng làm việc quá sức, bởi như vậy thì càng dễ mắc lỗi sai.

Thổ khí vượng khiến thể trạng của bản mệnh không được tốt, cơ thể thường xuyên đau nhức, nhất là đối với những ai đang có bệnh thì lúc này bệnh hay bị tái phát. Ngoài việc uống thuốc đầy đủ bạn cũng nên biết chăm sóc cả yếu tố tinh thần nữa nhé. 

Cuối ngày mai 30/9: CHIÊM TINH cảnh báo vận trình 3 con giáp này không theo kế hoạch, công danh lao dốc vì tiểu nhân quấy phá, tiền tài lao dốc, tình duyên trên bờ tan vỡ - Ảnh 2
Do ảnh hưởng của cục diện Tương Hại, người tuổi Dậu chẳng thể nào bình tĩnh đối diện với rắc rối - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mùi

Cục diện Tương Phá khiến người tuổi Mùi dễ rơi vào tình trạng chi tiêu tốn kém trong ngày mai. Bạn có thể phải dùng tiền cho các hoạt động xã giao hoặc mua sắm hàng ngày. Để không rơi vào cảnh cháy túi, hãy chú ý giảm bớt chi tiêu cho những món đồ không cần thiết.

Đặc biệt nếu có ý định đi xa hoặc đến nơi công cộng, bạn cần chú ý bảo vệ tài sản, chớ để mình rơi vào cảnh bị mất trộm, mất cắp. Đồng thời, bạn cũng cần giữ lý trí, chớ vội tin theo lời rủ rê, lôi kéo mua hàng hoặc đầu tư của người khác. Muốn làm giàu, bạn nên cố gắng dựa trên sức của chính mình.

Nếu bạn là người chưa lập gia đình, vận trình về phương diện tình cảm vào Thứ Sáu này cho thấy bạn không nên thầm yêu trộm nhớ mà cần nên mở lời hoặc hẹn ước, bạn không nên e dè hoặc ngồi yên chờ đợi. Bạn nên chủ động bày tỏ ý định của bạn, nếu bạn chậm trễ sẽ có người khác xen vào làm bất lợi cho bạn. Bạn cũng không nên tính đến chuyện tiền bạc, giàu nghèo, bạn nên tiến tới càng nhanh càng tốt.

Cuối ngày mai 30/9: CHIÊM TINH cảnh báo vận trình 3 con giáp này không theo kế hoạch, công danh lao dốc vì tiểu nhân quấy phá, tiền tài lao dốc, tình duyên trên bờ tan vỡ - Ảnh 3
Cục diện Tương Phá khiến người tuổi Mùi dễ rơi vào tình trạng chi tiêu tốn kém trong ngày mai - Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất chiêm nghiệm, tham khảo

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