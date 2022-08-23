Cuối ngày mai 24/8: Thương quan giá họa, 3 con giáp này chú ý giữ chặt túi tiền kẻo tiền của hao mất, tài chính lao dốc, gia đạo có chuyện không vui

Tâm linh - Tử vi 23/08/2022 16:20

Cuối ngày mai 24/8, 3 con giáp này giữ chặt túi tiền kẻo tiền của không cánh mà bay, tài chính lao dốc, công danh bất ổn.

Tuổi Thân

Công việc của tuổi Thân trong ngày mai diễn ra không được dễ dàng. Có quá nhiều khó khăn ập xuống khiến người tuổi này tưởng chừng như không thể chống đỡ nổi. Bản mệnh nên tìm đến sự giúp đỡ của những người xung quanh hoặc tạm gác công việc một thời gian sẽ tốt hơn vào lúc này.

Vận trình tài lộc lên xuống thất thường. Bản mệnh chưa biết cách quản lý tài chính khéo léo nên khó tránh những khoản phát sinh ngoài ý muốn.

Mộc khắc Thổ, chuyện tình cảm giữa người tuổi này và nửa kia không được như ý muốn. Đôi bên có thể tranh cãi vì một số vấn đề tưởng chừng nhỏ nhặt trong gia đình. Sau khi trải qua mâu thuẫn, đôi bên cần nhìn nhận lại vấn đề để có thể hiểu về nhau hơn.

Cuối ngày mai 24/8: Thương quan giá họa, 3 con giáp này chú ý giữ chặt túi tiền kẻo tiền của hao mất, tài chính lao dốc, gia đạo có chuyện không vui - Ảnh 1
Mộc khắc Thổ, chuyện tình cảm giữa người tuổi này và nửa kia không được như ý muốn - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ

Thương Quan nhắc nhở con giáp tuổi Ngọ cẩn trọng kẻo sai sót. Lý lẽ mà ai đó đưa ra có thể khá lạnh lùng, khó chịu, nhưng rõ ràng họ đã đúng. Hãy lắng nghe lời khuyên của họ và có sự cân nhắc nhất định, thay vì để "gió thoảng qua tai".

Ngũ hành tương sinh gây ảnh hưởng không nhỏ về mặt xu hướng, quan điểm thẩm mỹ, và điều đó khiến bạn được chú ý, quan tâm nhiều hơn. Bạn hoàn toàn có thể tự tin và những thể hiện của mình ở hiện tại đấy.

Tỷ Kiên còn khuyên bản mệnh nên mở rộng mối quan hệ với mọi người xung quanh, không nên sống trong thế giới của riêng mình. Chẳng ai có thể tồn tại độc lập trong xã hội, và bạn cũng vậy thôi, đến một lúc nào đó, bạn sẽ nhận ra rằng mình chẳng thể hoàn thành mọi việc.

Cuối ngày mai 24/8: Thương quan giá họa, 3 con giáp này chú ý giữ chặt túi tiền kẻo tiền của hao mất, tài chính lao dốc, gia đạo có chuyện không vui - Ảnh 2
Thương Quan nhắc nhở con giáp tuổi Ngọ cẩn trọng kẻo sai sót - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu

Công việc của tuổi Dậu trong ngày mai diễn ra tương đối khó khăn. Tử vi ngày mới cho thấy có tín hiệu cãi vả, xung đột trong mối quan hệ với đồng nghiệp. Ngoài ra, người tuổi Dậu còn không kiểm soát tốt cảm xúc của mình, không giữ được bình tĩnh để đưa ra đánh giá khách quan nhất.

Bạn là con giáp không thừa nhận lỗi sai lại cộng thêm Thiên Quan khiến con giáp tuổi Dậu mất phương hướng, dường như quãng thời gian qua quả là một giai đoạn đầy căng thẳng, mệt mỏi, vậy thì người tuổi Thân hãy cho bản thân thêm thời gian để thư giãn và nạp năng lượng nhé. Bạn cần được nghỉ ngơi đấy.

Mộc khắc Thổ, con giáp này dành quá nhiều thời gian cho công việc xã hội nên thường quên mất công việc gia đình. Đừng tìm cớ đẩy mọi trách nhiệm cho người ấy, bởi xây dựng mái ấm không phải là trách nhiệm của riêng ai.

Cuối ngày mai 24/8: Thương quan giá họa, 3 con giáp này chú ý giữ chặt túi tiền kẻo tiền của hao mất, tài chính lao dốc, gia đạo có chuyện không vui - Ảnh 3
Mộc khắc Thổ, con giáp này dành quá nhiều thời gian cho công việc xã hội - Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất chiêm nghiệm, tham khảo

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