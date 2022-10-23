Cuối ngày mai 24/10/2022: Chúc mừng 3 con giáp này thay thời đổi vận, xoay chuyển càn khôn, làm ăn tiến tới, tiền tài về như tháo đổ, tình duyên thuận lợi, gia đạo hài hòa

Tâm linh - Tử vi 23/10/2022 12:25

Cuối ngày mai, 24/10, 3 con giáp này thay thời đổi vận, xoay chuyển càn khôn, làm ăn tiến tới, tiền tài như thác đổ, tình duyên thập phần vượng sắc.

Tuổi Tý

Người tuổi Tý độc thân biết thể hiện sức hút của mình nên nhận được sự chú ý của rất nhiều người khác giới. Bạn có thể trở thành tâm điểm của đám đông, dù xuất hiện ở bất kì đâu.

Người đã lập gia đình rất có trách nhiệm với mái ấm của mình. Dù công việc có vất vả đến mấy, bạn cũng vẫn luôn dành thời gian để ở bên người thân. Bạn cũng sẵn sàng giúp đỡ nửa kia trong các công việc nhà. Nhờ những hành động nhỏ nhặt thường ngày, quan hệ của hai người ngày càng khăng khít.

Tuổi Tý là sẽ có quý nhân đến bên trợ giúp, bạn có thể vượt qua những chông gai thử thách trong thời điểm hiện tại một cách dễ dàng hơn. Tinh thần trách nhiệm của bạn là điều chẳng ai có thể chối cãi được.

Cuối ngày mai 24/10/2022: Chúc mừng 3 con giáp này thay thời đổi vận, xoay chuyển càn khôn, làm ăn tiến tới, tiền tài về như tháo đổ, tình duyên thuận lợi, gia đạo hài hòa - Ảnh 1
Người tuổi Tý độc thân biết thể hiện sức hút của mình nên nhận được sự chú ý  - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dần

Người tuổi Dần bắt tay vào làm việc gì cũng cảm thấy hăng hái, nhiệt tình dưới sự thúc đẩy của Tam Hợp. Ngay cả khi cấp trên giao cho những nhiệm vụ khó khăn, bạn cũng không hề nản lòng thoái chí.

Tình hình tài chính ổn định. Dù chưa đến mức “rủng rỉnh” nhưng vẫn đáp ứng được những nhu cầu cơ bản của bạn

Trên phương diện tình cảm, có một ai đó đang âm thầm dành tình cảm cho bạn đấy. Nếu còn độc thân, bạn hãy quan sát xung quanh nhiều hơn để nhận ra đó là ai. Nếu có thiện cảm với đối phương, bạn nên cho đôi bên một cơ hội để tìm hiểu.

Cuối ngày mai 24/10/2022: Chúc mừng 3 con giáp này thay thời đổi vận, xoay chuyển càn khôn, làm ăn tiến tới, tiền tài về như tháo đổ, tình duyên thuận lợi, gia đạo hài hòa - Ảnh 2
Tình hình tài chính ổn định - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tỵ

Thứ Hai ngày 24/10/2022 này, Tuổi Tỵ sẽ rất tham vọng. Bạn nên tận dụng nguồn năng lượng này vào công việc, có lợi cho con đường tiến thân lên vị trí, chức vụ cao hơn. Ngoài ra muốn thành công thì phải tích lũy kiến thức cho bản thân, đừng nghĩ rằng chỉ cần làm việc siêng năng thôi là đủ. Hãy thôi mơ mộng và vạch ra kế hoạch nâng cao tri thức cho mình càng sớm càng tốt.

Người tuổi Tỵ có một ngày tài lộc dồi dào. Con giáp này vừa kiếm được lại biết cách quản lý, tích lũy nên sau thời gian tích lũy đã để được một khoản không nhỏ, nhìn chung những ngày sắp tới sẽ không phải lo lắng nhiều về chuyện tiền bạc.

Phương diện tình cảm khá tốt, Tuổi Tỵ có thể yên tâm vì luôn có hậu phương vững chắc ủng hộ bạn. Bên cạnh đó, tối nay có thể bạn sẽ nhận được một bất ngờ nho nhỏ từ người ấy đấy.

Cuối ngày mai 24/10/2022: Chúc mừng 3 con giáp này thay thời đổi vận, xoay chuyển càn khôn, làm ăn tiến tới, tiền tài về như tháo đổ, tình duyên thuận lợi, gia đạo hài hòa - Ảnh 3
Người tuổi Tỵ có một ngày tài lộc dồi dào - Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất chiêm nghiệm, tham khảo

Cuối ngày mai 24/10/2022: CHIÊM TINH cảnh báo 3 con giáp này làm việc gì cũng cẩn thận trước sau, kẻ tiểu nhân đặt điều nói xấu, vợ chồng bất hòa, gia đạo bất an

Cuối ngày mai 24/10/2022: CHIÊM TINH cảnh báo 3 con giáp này làm việc gì cũng cẩn thận trước sau, kẻ tiểu nhân đặt điều nói xấu, vợ chồng bất hòa, gia đạo bất an

Cuối ngày mai 24/10, 3 con giáp này được cảnh báo làm việc gì cũng cẩn thận, công danh bị gáng đường, vợ chồng lục đục, gia đạo có tin chẳng lành.

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