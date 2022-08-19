Cuối ngày mai 20/8: CHIÊM TINH cảnh báo 3 con giáp làm việc gì cũng trắc trở trăm bề, sự nghiệp lao dốc, tài chính bất ổn, tình duyên chẳng được như ý

Tâm linh - Tử vi 19/08/2022 21:51

Cuối ngày mai 20/8: 3 con giáp này làm việc gì cũng khó khăn, trắc trở, vận trình kém hanh thông, tình duyên không được như ý.

Tuổi Dần

Tử vi hàng ngày cảnh báo, người tuổi Dần vấp phải Hại Thái Tuế nên vận trình trong ngày khó được như ý. Bạn nên chú ý tới lời ăn tiếng nói của mình ở chốn công sở. Việc không phải của mình tốt nhất không nên xen vào, vừa tránh thị phi vừa tránh bị lôi kéo bè phái.

Tài chính cũng dễ sa sút, nếu bản mệnh không cẩn thận thì mất tiền của như chơi. Hung thần này có thể khiến cho bản mệnh nhầm lẫn, phạm phải sai lầm không đáng có, tin tưởng người không đáng tin, dẫn đến hậu quả là tiền mất tật mang.

Tình cảm: Vận trình tình cảm đáng lo. Không khí gia đình trở nên căng thẳng hơn bao giờ hết do chịu tác động của Tỷ Kiên. Tử vi khuyên bạn cần phải tìm hướng giải quyết nhanh chóng để không dẫn tới tình trạng rạn nứt.

Cuối ngày mai 20/8: CHIÊM TINH cảnh báo 3 con giáp làm việc gì cũng trắc trở trăm bề, sự nghiệp lao dốc, tài chính bất ổn, tình duyên chẳng được như ý - Ảnh 1
Vận trình tình cảm đáng lo - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu

Trong ngày thứ Bảy, con đường sự nghiệp của tuổi Dậu diễn ra gặp đủ rắc rối. Dự báo người tuổi này liên tục gặp khó khăn trong công việc do chịu ảnh hưởng của Thiên Quan chiếu mệnh. Hãy bình tĩnh để tránh được ra những quyết định sai lầm trong lúc này. 

Bản mệnh cần chú ý thói quen nói năng, cư xử quá mức thẳng thắn của mình không phải lúc nào cũng là tốt. Khi phê bình người khác, tuổi Dậu cũng nên sử dụng những từ ngữ uyển chuyển, giúp người nghe dễ tiếp thu hơn.

Mối quan hệ giữa tuổi Dậu và con cái không quá thuận hòa, có thể là vì con giáp này và con cái hoặc cha mẹ của mình vẫn chưa thực sự thấu hiểu nhau. Hãy dành thời gian để bình tĩnh trò chuyện giải tỏa khúc mắc và bao dung với đối phương hơn.

Cuối ngày mai 20/8: CHIÊM TINH cảnh báo 3 con giáp làm việc gì cũng trắc trở trăm bề, sự nghiệp lao dốc, tài chính bất ổn, tình duyên chẳng được như ý - Ảnh 2
Mối quan hệ giữa tuổi Dậu và con cái không quá thuận hòa - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Hợi

Tử vi ngày mới dự đoán, vận trình công việc của tuổi Hợi diễn ra không như mong muốn. Người tuổi này không giữ được bình tĩnh trong quá trình xử lý công việc nên đã dẫn đến một loạt rắc rối khiến cho bản mệnh phải tốn một khoảng thời gian để giải quyết triệt để vấn đề này. 

Thực tế bạn đang đặt mình ở vị trí trung tâm và cho rằng những điều mình suy nghĩ là đúng mà không chịu lắng nghe ý kiến của mọi người. Nếu bản mệnh cứ bảo thủ như vậy thì chẳng mấy chốc sẽ gây thù chuốc oán khắp nơi, thậm chí trượt chân khỏi vị trí hiện tại của mình.

 

Trên phương diện tình cảm, bản mệnh và nửa kia chẳng được như ý trong ngày mai. Con giáp này có thể cảm thấy bất mãn vì nửa kia không hiểu được ý muốn của mình, nhưng trước hết, tuổi Hợi cần xem lại mình, có lẽ mong muốn của bản mệnh quá sức vô lý.

 

Cuối ngày mai 20/8: CHIÊM TINH cảnh báo 3 con giáp làm việc gì cũng trắc trở trăm bề, sự nghiệp lao dốc, tài chính bất ổn, tình duyên chẳng được như ý - Ảnh 3
Trên phương diện tình cảm, bản mệnh và nửa kia chẳng được như ý - Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trogn bà chỉ mang tính chất chiêm nghiệm, tham khảo

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