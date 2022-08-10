Cuối ngày mai 11/8: CHIÊM TINH cảnh báo cục diện Tương Hại, 3 con giáp này cẩn thận kẻo họa từ đâu rơi xuống đầu, vận trình kém hanh thông, tài chính bất ổn, bản mệnh bất an

Tử vi ngày 11/8/2022 của 12 con giáp thấy cục diện Tương Hại đẩy người tuổi Thìn vào tình huống phải đối diện với nhiều khó khăn. Trong ngày mai, bạn thường không nhận được sự giúp đỡ và ủng hộ của mọi người, thậm chí rơi vào cảnh bị cô lập.

Mộc khắc Thổ, đáng buồn là chuyện tình cảm giữa vợ chồng người tuổi này không được như ý muốn. Đôi bên có thể tranh cãi vì một số vấn đề tưởng chừng nhỏ nhặt. Hai người cần tìm cách dung hòa những điểm khác biệt của mình.

Khi đối diện với hoàn cảnh trên, bạn không nên cảm thấy bất mãn và oán trách người khác. Bạn nên xem lại bản thân và kế hoạch của mình, xem mọi việc liệu đã hợp lý hay chưa, vì sao mà mình lại bị phản đối nhiều đến thế.

Mộc khắc Thổ, đáng buồn là chuyện tình cảm giữa vợ chồng người tuổi này không được như ý muốn - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Sửu

Cục diện xấu trong tử vi ngày 11/08/2022 khiến Tuổi Sửu phải đối mặt với nhiều chuyện đau đầu trong ngày mai. Mỗi khi đưa ra một quyết định nào đó, bạn thường khó nhận được sự giúp đỡ và ủng hộ của mọi người, thậm chí còn bị phản đối quyết liệt.

Có thể chính bạn bè hoặc người thân của bạn là người phản đối bạn. Tuy nhiên, dù bản thân cảm thấy bất mãn, mệt mỏi đến đâu đi chăng nữa thì trước tiên, bạn cũng nên xem lại mình chứ đừng nên nghĩ xấu cho người khác. Hãy xem xét thật kỹ lưỡng những hành động mà bạn dự định làm trong Thứ Tư này bởi vì không phải tự nhiên mà có người ngăn cản bạn làm điều đó.

Ngày Mộc Thổ xung khắc, chuyện tình cảm của con giáp này lại chẳng hề suôn sẻ. Đã đến lúc cần phải xem xét xem tình cảm của cả hai có tiếp tục nên được vun vén để phát triển hay nên buông tay nhau để mỗi người tìm lấy hạnh phúc của riêng mình.

Ngày Mộc Thổ xung khắc, chuyện tình cảm của con giáp này lại chẳng hề suôn sẻ - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tỵ

Tử vi hàng ngày phương Đông cho thấy rằng vào ngày mai Thứ Năm 11/08/2022, Tuổi Tỵ gặp phải cục diện tương hại, vận trình trong ngày bị giảm sút đáng kể. Con giáp này cần chú ý đến lời ăn tiếng nói, tránh những tình huống phát ngôn thiếu suy nghĩ, không biết kiêng nể, dễ tự rước họa vào thân. Hơn nữa, kẻ tiểu nhân luôn chực chờ sơ hở của bạn để tung tin đồn thất thiệt, ảnh hưởng đến uy tín của Tuổi Tỵ.

Những kế hoạch của Tuổi Tỵ đang diễn ra khá trôi chảy nhưng vẫn nên đề phòng tình huống gặp phải trở ngại bởi những tác động của thị phi, bản mệnh có thể cần nhiều thời gian và công sức hơn để mọi thứ quay trở lại quỹ đạo của nó. Vượt qua được những chướng ngại như vậy, Tuổi Tỵ sẽ có được bài học đáng nhớ trong cách đối nhân xử thế.

Mộc khắc Thổ còn nhận thấy bạn và nửa kia dù là vợ chồng nhưng vẫn có những chuyện cần phải thấu hiểu, bao dung hơn cho nhau. Đừng để tình trạng bất đồng ý kiến xảy ra quá thường xuyên, khiến tình cảm giữa đôi bên ngày càng nguội lạnh.

Tuổi Tỵ gặp phải cục diện tương hại, vận trình trong ngày bị giảm sút đáng kể - Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất chiêm nghiệm, tham khảo