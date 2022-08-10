Cuối ngày mai 11/8: CHIÊM TINH cảnh báo cục diện Tương Hại, 3 con giáp này cẩn thận kẻo họa từ đâu rơi xuống đầu, vận trình kém hanh thông, tài chính bất ổn, bản mệnh bất an

Tâm linh - Tử vi 10/08/2022 18:47

Chiêm tinh cảnh báo vào cuối ngày mai, cục diện không tốt ảnh hưởng, 3 con giáp phải cẩn thận đủ đường, tài chính bất ổn, bản mệnh bất an.

Tuổi Thìn

Tử vi ngày 11/8/2022 của 12 con giáp thấy cục diện Tương Hại đẩy người tuổi Thìn vào tình huống phải đối diện với nhiều khó khăn. Trong ngày mai, bạn thường không nhận được sự giúp đỡ và ủng hộ của mọi người, thậm chí rơi vào cảnh bị cô lập.

Khi đối diện với hoàn cảnh trên, bạn không nên cảm thấy bất mãn và oán trách người khác. Bạn nên xem lại bản thân và kế hoạch của mình, xem mọi việc liệu đã hợp lý hay chưa, vì sao mà mình lại bị phản đối nhiều đến thế.

Mộc khắc Thổ, đáng buồn là chuyện tình cảm giữa vợ chồng người tuổi này không được như ý muốn. Đôi bên có thể tranh cãi vì một số vấn đề tưởng chừng nhỏ nhặt. Hai người cần tìm cách dung hòa những điểm khác biệt của mình.

 

Cuối ngày mai 11/8: CHIÊM TINH cảnh báo cục diện Tương Hại, 3 con giáp này cẩn thận kẻo họa từ đâu rơi xuống đầu, vận trình kém hanh thông, tài chính bất ổn, bản mệnh bất an - Ảnh 1
Mộc khắc Thổ, đáng buồn là chuyện tình cảm giữa vợ chồng người tuổi này không được như ý muốn - Ảnh minh họa: Internet

 

Tuổi Sửu

Cục diện xấu trong tử vi ngày 11/08/2022 khiến Tuổi Sửu phải đối mặt với nhiều chuyện đau đầu trong ngày mai. Mỗi khi đưa ra một quyết định nào đó, bạn thường khó nhận được sự giúp đỡ và ủng hộ của mọi người, thậm chí còn bị phản đối quyết liệt.

Có thể chính bạn bè hoặc người thân của bạn là người phản đối bạn. Tuy nhiên, dù bản thân cảm thấy bất mãn, mệt mỏi đến đâu đi chăng nữa thì trước tiên, bạn cũng nên xem lại mình chứ đừng nên nghĩ xấu cho người khác. Hãy xem xét thật kỹ lưỡng những hành động mà bạn dự định làm trong Thứ Tư này bởi vì không phải tự nhiên mà có người ngăn cản bạn làm điều đó.

Ngày Mộc Thổ xung khắc, chuyện tình cảm của con giáp này lại chẳng hề suôn sẻ. Đã đến lúc cần phải xem xét xem tình cảm của cả hai có tiếp tục nên được vun vén để phát triển hay nên buông tay nhau để mỗi người tìm lấy hạnh phúc của riêng mình.

Cuối ngày mai 11/8: CHIÊM TINH cảnh báo cục diện Tương Hại, 3 con giáp này cẩn thận kẻo họa từ đâu rơi xuống đầu, vận trình kém hanh thông, tài chính bất ổn, bản mệnh bất an - Ảnh 2
Ngày Mộc Thổ xung khắc, chuyện tình cảm của con giáp này lại chẳng hề suôn sẻ - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tỵ

Tử vi hàng ngày phương Đông cho thấy rằng vào ngày mai Thứ Năm 11/08/2022, Tuổi Tỵ gặp phải cục diện tương hại, vận trình trong ngày bị giảm sút đáng kể. Con giáp này cần chú ý đến lời ăn tiếng nói, tránh những tình huống phát ngôn thiếu suy nghĩ, không biết kiêng nể, dễ tự rước họa vào thân. Hơn nữa, kẻ tiểu nhân luôn chực chờ sơ hở của bạn để tung tin đồn thất thiệt, ảnh hưởng đến uy tín của Tuổi Tỵ.

Những kế hoạch của Tuổi Tỵ đang diễn ra khá trôi chảy nhưng vẫn nên đề phòng tình huống gặp phải trở ngại bởi những tác động của thị phi, bản mệnh có thể cần nhiều thời gian và công sức hơn để mọi thứ quay trở lại quỹ đạo của nó. Vượt qua được những chướng ngại như vậy, Tuổi Tỵ sẽ có được bài học đáng nhớ trong cách đối nhân xử thế.

Mộc khắc Thổ còn nhận thấy bạn và nửa kia dù là vợ chồng nhưng vẫn có những chuyện cần phải thấu hiểu, bao dung hơn cho nhau. Đừng để tình trạng bất đồng ý kiến xảy ra quá thường xuyên, khiến tình cảm giữa đôi bên ngày càng nguội lạnh.

Cuối ngày mai 11/8: CHIÊM TINH cảnh báo cục diện Tương Hại, 3 con giáp này cẩn thận kẻo họa từ đâu rơi xuống đầu, vận trình kém hanh thông, tài chính bất ổn, bản mệnh bất an - Ảnh 3
Tuổi Tỵ gặp phải cục diện tương hại, vận trình trong ngày bị giảm sút đáng kể - Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất chiêm nghiệm, tham khảo

Đúng 12h trưa nay 10/8: Mộc sinh Thổ, 3 con giáp này tình duyên đỏ thắm, đào hoa nảy nở, người độc thân tìm thấy nửa kia, vận trình hanh thông, ngập tràn hạnh phúc viên mãn

Đúng 12h trưa nay 10/8: Mộc sinh Thổ, 3 con giáp này tình duyên đỏ thắm, đào hoa nảy nở, người độc thân tìm thấy nửa kia, vận trình hanh thông, ngập tràn hạnh phúc viên mãn

Tử vi dự đoán vào đúng 12h trưa nay 10/8, 3 con giáp tình duyên đỏ thắm, đào hoa nở rộ, vận trình suôn sẻ hanh thông, tiền tài tới tay, viên mãn thăng hoa.

Xem thêm
Từ khóa:   12 con giáp 12 con giáp tử vi con giáp xui xẻo

TIN MỚI NHẤT

Câu chuyện dở khóc dở cười của người chồng trong suốt thai kỳ của vợ vì một sơ suất nhỏ

Câu chuyện dở khóc dở cười của người chồng trong suốt thai kỳ của vợ vì một sơ suất nhỏ

Tâm sự gia đình 1 giờ 17 phút trước
Trúng số độc đắc đúng ngày 4/10/2026, 3 con giáp túi tiền nặng trịch, sự nghiệp thăng tiến như 'ngựa phi mã', cuộc sống vạn điều suôn sẻ

Trúng số độc đắc đúng ngày 4/10/2026, 3 con giáp túi tiền nặng trịch, sự nghiệp thăng tiến như 'ngựa phi mã', cuộc sống vạn điều suôn sẻ

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 32 phút trước
Phản ứng của mẹ chồng khi biết lý do thật sự đằng sau kết quả xét nghiệm ADN của cháu

Phản ứng của mẹ chồng khi biết lý do thật sự đằng sau kết quả xét nghiệm ADN của cháu

Tâm sự 2 giờ 17 phút trước
Nỗi ân hận tột cùng của người vợ ngày nhận ra mục đích thật sự đằng sau khoản tiền riêng của chồng

Nỗi ân hận tột cùng của người vợ ngày nhận ra mục đích thật sự đằng sau khoản tiền riêng của chồng

Tâm sự 3 giờ 17 phút trước
Đúng ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp khổ tận cam lai, lương thưởng hậu hĩnh, chuẩn bị đón Tết linh đình

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp khổ tận cam lai, lương thưởng hậu hĩnh, chuẩn bị đón Tết linh đình

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 27 phút trước
Phản ứng của người vợ ngày phát hiện lý do chồng luôn hăng hái trông con giúp nhà bên

Phản ứng của người vợ ngày phát hiện lý do chồng luôn hăng hái trông con giúp nhà bên

Ngoại tình 4 giờ 17 phút trước
Đúng 16h30 ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp như 'chuột sa hũ nếp', tiền tài viên mãn, sự nghiệp gặt hái thành quả xứng đáng

Đúng 16h30 ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp như 'chuột sa hũ nếp', tiền tài viên mãn, sự nghiệp gặt hái thành quả xứng đáng

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 22 phút trước
Lý do khiến cô dâu quyết định hủy đám cưới ngay cận ngày trọng đại

Lý do khiến cô dâu quyết định hủy đám cưới ngay cận ngày trọng đại

Ngoại tình 5 giờ 17 phút trước
Kể từ ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'mã đáo thành công', tiền bạc phất lên như vũ bão, về già được hưởng cuộc sống an nhàn

Kể từ ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'mã đáo thành công', tiền bạc phất lên như vũ bão, về già được hưởng cuộc sống an nhàn

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 32 phút trước
Món đồ người vợ để lại khiến nhà chồng lập tức năn nỉ quay về

Món đồ người vợ để lại khiến nhà chồng lập tức năn nỉ quay về

Tâm sự gia đình 5 giờ 47 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi Chủ Nhật 4/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi sự nghiệp vượng phát, tiền tài tràn vào nhà, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Tử vi Chủ Nhật 4/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi sự nghiệp vượng phát, tiền tài tràn vào nhà, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 3/10/2026, 3 con giáp đổi vận giàu sang, số ‘ngậm thìa vàng’ công dαnh sự nghiệp thuận lợi, cả đời sống tгong nhung lụa

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 3/10/2026, 3 con giáp đổi vận giàu sang, số ‘ngậm thìa vàng’ công dαnh sự nghiệp thuận lợi, cả đời sống tгong nhung lụa

Giá vàng hôm nay, ngày 3/10/2026: Miếng SJC và nhẫn giảm 600 nghìn/lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 3/10/2026: Miếng SJC và nhẫn giảm 600 nghìn/lượng

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Trúng số độc đắc đúng ngày 4/10/2026, 3 con giáp túi tiền nặng trịch, sự nghiệp thăng tiến như 'ngựa phi mã', cuộc sống vạn điều suôn sẻ

Trúng số độc đắc đúng ngày 4/10/2026, 3 con giáp túi tiền nặng trịch, sự nghiệp thăng tiến như 'ngựa phi mã', cuộc sống vạn điều suôn sẻ

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp khổ tận cam lai, lương thưởng hậu hĩnh, chuẩn bị đón Tết linh đình

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp khổ tận cam lai, lương thưởng hậu hĩnh, chuẩn bị đón Tết linh đình

Đúng 16h30 ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp như 'chuột sa hũ nếp', tiền tài viên mãn, sự nghiệp gặt hái thành quả xứng đáng

Đúng 16h30 ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp như 'chuột sa hũ nếp', tiền tài viên mãn, sự nghiệp gặt hái thành quả xứng đáng

Kể từ ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'mã đáo thành công', tiền bạc phất lên như vũ bão, về già được hưởng cuộc sống an nhàn

Kể từ ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'mã đáo thành công', tiền bạc phất lên như vũ bão, về già được hưởng cuộc sống an nhàn

Thần Tài chiếu cố sau ngày 3/10/2026, 3 con giáp tài lộc bung cửa, trúng số giàu to, vận may ập đến không ngừng

Thần Tài chiếu cố sau ngày 3/10/2026, 3 con giáp tài lộc bung cửa, trúng số giàu to, vận may ập đến không ngừng

Tử vi 2 ngày cuối tuần, 3 con giáp ra ngõ gặp Quý Nhân, đường đời rộng mở, làm ăn phát đạt, sự nghiệp thăng tiến không ngừng

Tử vi 2 ngày cuối tuần, 3 con giáp ra ngõ gặp Quý Nhân, đường đời rộng mở, làm ăn phát đạt, sự nghiệp thăng tiến không ngừng