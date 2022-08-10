Đúng 12h trưa nay 10/8: Mộc sinh Thổ, 3 con giáp này tình duyên đỏ thắm, đào hoa nảy nở, người độc thân tìm thấy nửa kia, vận trình hanh thông, ngập tràn hạnh phúc viên mãn

Tâm linh - Tử vi 10/08/2022 10:37

Tử vi dự đoán vào đúng 12h trưa nay 10/8, 3 con giáp tình duyên đỏ thắm, đào hoa nở rộ, vận trình suôn sẻ hanh thông, tiền tài tới tay, viên mãn thăng hoa.

Tuổi Tý

Tử vi cá nhân hàng ngày phương Đông dự đoán rằng hôm nay Thứ Tư 10/08/2022, vận trình của Tuổi Týở thế tam hợp nên đường tài lộc vượng phát, tiền bạc thu về tay không ít. Nếu bản mệnh đang theo nghiệp kinh doanh buôn bán thì hôm nay sẽ là ngày bội thu, hàng hóa bán chạy tấp nập, lợi nhuận và doanh thu tăng cao.

Hôm nay cũng là ngày tốt để Tuổi Tý mở rộng quy mô kinh doanh hay khởi công, khai trương. Cát khí vượng ngày mới này sẽ giúp tỷ lệ thành công cao hơn. Bởi vậy, nếu có kế hoạch bạn hãy tiến hành, nhưng hãy chắc chắn kế hoạch đã được chuẩn bị kỹ.

Các bạn đang có gia đình hay yêu đương thì có một ngày bình ổn nhờ cục diện hai hành Thổ tương hòa. Với chuyện tình cảm thì cứ để mọi thứ thuận theo tự nhiên, hôm nay dù bạn có cưỡng cầu cũng không được. 

 

Đúng 12h trưa nay 10/8: Mộc sinh Thổ, 3 con giáp này tình duyên đỏ thắm, đào hoa nảy nở, người độc thân tìm thấy nửa kia, vận trình hanh thông, ngập tràn hạnh phúc viên mãn - Ảnh 1
Hôm nay cũng là ngày tốt để Tuổi Tý mở rộng quy mô kinh doanh hay khởi công, khai trương - Ảnh minh họa: Internet

 

Tuổi Ngọ

 

Trong ngày thứ Tư, con đường sự nghiệp của tuổi Ngọ diễn ra tương đối hanh thông. Con giáp này có khá nhiều cơ hội “thăng quan tiến chức” trong thời điểm này do có may mắn che chở. Do đó, bản mệnh hãy nên tranh thủ lúc này để trau dồi thêm kỹ năng chuyên môn bởi nó sẽ mang lại nhiều lợi ích trong công việc sắp tới. 

 

Thứ Tư này sẽ là một ngày đưa tới vận may về tiền bạc bất ngờ cho Tuổi Ngọ nhưng thay vì nghĩ về việc mua sắm gì thì bạn nên thanh toán khoản nợ trước vì khi đó bạn mới cảm thấy tâm tư thoải mái nhất, làm mọi việc cũng hiệu quả hơn. Bên cạnh đó, hãy nghĩ về một khoản tích lũy phòng khi có việc cần Tuổi Ngọ nhé.

 

Hai hành Thổ tương hòa dự báo mặt tình cảm sóng yên biển lặng không có gì đáng lo ngại. Gia đình luôn là nơi bạn có thể hoàn toàn tin tưởng, nhận được lời khuyên, che chở bạn khi khó khăn và là nơi chia sẻ khi bạn gặp áp lực. 

 

Đúng 12h trưa nay 10/8: Mộc sinh Thổ, 3 con giáp này tình duyên đỏ thắm, đào hoa nảy nở, người độc thân tìm thấy nửa kia, vận trình hanh thông, ngập tràn hạnh phúc viên mãn - Ảnh 2
Hai hành Thổ tương hòa dự báo mặt tình cảm sóng yên biển lặng không có gì đáng lo ngại - Ảnh minh họa: Internet

 

Tuổi Tuất

 

Ngày thứ Tư, con đường sự nghiệp của tuổi Tuất thuận lợi, suôn sẻ. Những kế hoạch mà con giáp này thực hiện dần đi vào quỹ đạo ổn định, đồng thời các thách thức cũng dần được hóa giải. Qua đó, bản mệnh được cấp trên đánh giá cao, do đó hãy nắm bắt ngay cơ hội này để mang lại cho mình nhiều bước tiến đáng kể trong sự nghiệp. 

 

Theo tử vi hàng ngày của 12 con giáp, Thứ Tư 10/08/2022, vận may tài lộc sẽ ghé thăm Tuổi Tuất, chuyện làm ăn buôn bán vô cùng hanh thông và thuận lợi. Bản thân Tuổi Tuất sẽ tìm được hướng đi mới cho mình sau bao lâu tìm kiếm, hứa hẹn với những thị trường tiềm năng và thành công vững chắc sẽ tới trong tương lai gần.

 

Đường tình cảm nảy nở nhờ Hỏa sinh Thổ. Bạn có thể lên kế hoạch một chuyến đi chơi ngắn ngày để gia đình thêm gắn bó, bớt căng thẳng. Đã đến lúc các cặp đang yêu nên nghĩ xa hơn cho chuyện tương lai đôi lứa, 2 bạn cũng rất mong chờ điều này phải không.

 

Đúng 12h trưa nay 10/8: Mộc sinh Thổ, 3 con giáp này tình duyên đỏ thắm, đào hoa nảy nở, người độc thân tìm thấy nửa kia, vận trình hanh thông, ngập tràn hạnh phúc viên mãn - Ảnh 3
Đường tình cảm nảy nở nhờ Hỏa sinh Thổ - Ảnh minh họa: Internet

 

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất chiêm nghiệm, tham khảo

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