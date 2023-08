Hôm nay cũng là ngày tốt để Tuổi Tý mở rộng quy mô kinh doanh hay khởi công, khai trương - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ

Trong ngày thứ Tư, con đường sự nghiệp của tuổi Ngọ diễn ra tương đối hanh thông. Con giáp này có khá nhiều cơ hội “thăng quan tiến chức” trong thời điểm này do có may mắn che chở. Do đó, bản mệnh hãy nên tranh thủ lúc này để trau dồi thêm kỹ năng chuyên môn bởi nó sẽ mang lại nhiều lợi ích trong công việc sắp tới.

Thứ Tư này sẽ là một ngày đưa tới vận may về tiền bạc bất ngờ cho Tuổi Ngọ nhưng thay vì nghĩ về việc mua sắm gì thì bạn nên thanh toán khoản nợ trước vì khi đó bạn mới cảm thấy tâm tư thoải mái nhất, làm mọi việc cũng hiệu quả hơn. Bên cạnh đó, hãy nghĩ về một khoản tích lũy phòng khi có việc cần Tuổi Ngọ nhé.

Hai hành Thổ tương hòa dự báo mặt tình cảm sóng yên biển lặng không có gì đáng lo ngại. Gia đình luôn là nơi bạn có thể hoàn toàn tin tưởng, nhận được lời khuyên, che chở bạn khi khó khăn và là nơi chia sẻ khi bạn gặp áp lực.

Tuổi Tuất

Ngày thứ Tư, con đường sự nghiệp của tuổi Tuất thuận lợi, suôn sẻ. Những kế hoạch mà con giáp này thực hiện dần đi vào quỹ đạo ổn định, đồng thời các thách thức cũng dần được hóa giải. Qua đó, bản mệnh được cấp trên đánh giá cao, do đó hãy nắm bắt ngay cơ hội này để mang lại cho mình nhiều bước tiến đáng kể trong sự nghiệp.

Theo tử vi hàng ngày của 12 con giáp, Thứ Tư 10/08/2022, vận may tài lộc sẽ ghé thăm Tuổi Tuất, chuyện làm ăn buôn bán vô cùng hanh thông và thuận lợi. Bản thân Tuổi Tuất sẽ tìm được hướng đi mới cho mình sau bao lâu tìm kiếm, hứa hẹn với những thị trường tiềm năng và thành công vững chắc sẽ tới trong tương lai gần.

Đường tình cảm nảy nở nhờ Hỏa sinh Thổ. Bạn có thể lên kế hoạch một chuyến đi chơi ngắn ngày để gia đình thêm gắn bó, bớt căng thẳng. Đã đến lúc các cặp đang yêu nên nghĩ xa hơn cho chuyện tương lai đôi lứa, 2 bạn cũng rất mong chờ điều này phải không.

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất chiêm nghiệm, tham khảo