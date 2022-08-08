Qua đêm nay, 8/8: TOP 3 con giáp vận trình rực rỡ, công danh xán lạn, cơ hội thăng chức trong tay, biết nắm bắt sẽ một bước đổi đời, lên hương chỉ sau một đêm, thuận lợi đủ đường, tình duyên vượng sắc

Tử vi hàng ngày của 12 con giáp cho hay thứ Ba ngày 9/8/2022 ngày mai, tài lộc của tuổi Dần vô cùng khả quan. Con giáp này dễ thu hồi được các khoản nợ, đầu tư có lãi, có người kiếm được tiền từ nghề tay trái. Một số rắc rối nhỏ vẫn xuất hiện nhưng không nghiêm trọng.

Mộc sinh Hỏa cũng giúp con giáp này có một ngày mạnh khỏe, thân thể phấn chấn. Nhờ vậy, tinh thần luôn minh mẫn để đương đầu với mọi thử thách cũng như tự tin theo đuổi mục tiêu.

Tuổi Dần may mắn gặp nhiều điều thuận lợi về cả công việc lẫn tình duyên. Cát thần này đặc biệt mang nhân duyên trời ban đến cho bản mệnh. Người chưa có đôi thì mau mau nhanh tay nhanh chân tận dụng lợi thế này để tìm ý trung nhân cho mình.

Mộc sinh Hỏa cũng giúp con giáp này có một ngày mạnh khỏe, thân thể phấn chấn - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thìn

Tử vi hàng ngày của 12 con giáp chỉ ra rằng thứ Ba ngày 9/8/2022 ngày mai, đường tài lộc của tuổi Thìn hanh thông thuận lợi vô cùng. Bản mệnh không có khó khăn gì trên con đường phía trước, cơ hội làm ăn mở rộng, có những đối tác làm ăn hợp lý.

Thời điểm này, thu nhập của bản mệnh tăng tiến đa phần đều nhờ khoản thu từ nghề tay trái. Bản mệnh chịu khó làm việc thêm ngoài giờ là có thể thu được không ít tiền bạc về tay, không có nhiều lo lắng về vấn đề tài chính.

Kim Thổ tương sinh cho thấy sức khỏe của bạn lúc này được đảm bảo, bạn ý thức hơn trong việc giữ gìn sức khỏe bản thân và những người xung quanh. Có thể người khác cho rằng bạn khó tính nhưng bạn vẫn kiên trì với thói quen tốt này.

Kim Thổ tương sinh cho thấy sức khỏe của bạn lúc này được đảm bảo - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tỵ

Theo tử vi ngày mới của 12 con giáp, thứ Ba ngày 9/8/2022 ngày mai, tuổi Tỵ có lợi thế là khéo léo trong các mối quan hệ xã giao nên không cần tốn quá nhiều công sức cũng có thể đạt được thứ mình muốn, kiếm được khoản tiền lớn khi bên cạnh luôn có người sẵn sàng đứng ra giúp đỡ.

Vận trình sự nghiệp trong ngày này khá bình ổn. Khối lượng công việc không ít, vẫn bận rộn song không tới mức tối mắt tối mũi. Có lẽ bản mệnh đã quen với nhịp độ làm việc nhanh nên dù được giao nhiều nhiệm vụ cũng vẫn tỉnh táo để sắp xếp các kế hoạch một cách hợp lý nhất.

Hỏa dưỡng Thổ, đường tình duyên của con giáp này cũng đang khởi sắc rực rỡ. Đào hoa vượng sắc, vợ chồng hòa thuận, gia đình hạnh phúc. Bản mệnh đừng để cho những chuyện nhỏ nhặt trong cuộc sống ảnh hưởng đến tình cảm giữa hai người.

Hỏa dưỡng Thổ, đường tình duyên của con giáp này cũng đang khởi sắc rực rỡ - Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất chiêm nghiệm, tham khảo