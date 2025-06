Hôm nay (8/6), Công an phường An Phú (TP Thuận An, tỉnh Bình Dương) cho biết đơn vị đang điều tra, xác minh làm rõ vụ việc người phụ nữ bị chồng cũ hành hung trước quán cà phê khiến nhiều người phẫn nộ.