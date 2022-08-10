Cuối ngày hôm nay 10/8: 3 con giáp ra đường cẩn thận giữ chặt túi tiền kẻo tiền của hao mất, bản mệnh gặp rắc rối, xui xẻo bủa vây, vận trình nhiều trắc trở

Tâm linh - Tử vi 10/08/2022 11:50

Tử vi cảnh báo vào cuối ngày hôm nay 10/8, 3 con giáp ra đường giữ chặt túi tiền, vàng bạc hao mất, xui xẻo bủa vây, vận trình kém hanh thông.

Tuổi Mão

Chiếu theo vận trình tử vi Thứ Tư 10/08/2022 cho thấy Tuổi Mão sẽ rất dễ gặp phải căng thẳng từ những vấn đề nhỏ nhặt trong cuộc sống. Áp lực gây ra bởi những cảm xúc tiêu cực từ ngày này qua ngày khác bị dồn nén quá mức, Tuổi Mão sẽ trở nên khó kiểm soát bản thân, dễ dàng nổi nóng, cáu gắt đôi khi chỉ vì những việc không hề đáng bận tâm.

Tuổi Mão cần phải học cách vượt qua những nóng nảy nhất thời của mình trong công việc cũng như trong cuộc sống, để mọi thứ diễn ra suôn sẻ dù cho ở hoàn cảnh nào đi chăng nữa. Đây cũng là nguyên nhân khiến sức khỏe của con giáp này trở nên tồi tệ hơn. Hãy dành thời gian để thư giãn, giúp cơ thể hồi phục, thay vì mải chạy theo tham vọng.

Vận tình cảm không tốt vì Mộc khắc Thổ. Chuyện trong gia đình khiến bạn buồn bực, lo lắng và bất an rất nhiều. Một số người phải chạy vạy ngược xuôi để lo hộ việc cho con cái hoặc cha mẹ, thực sự rất bận và mệt.

Cuối ngày hôm nay 10/8: 3 con giáp ra đường cẩn thận giữ chặt túi tiền kẻo tiền của hao mất, bản mệnh gặp rắc rối, xui xẻo bủa vây, vận trình nhiều trắc trở - Ảnh 1
Tuổi Mão cần phải học cách vượt qua những nóng nảy nhất thời của mình - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu

Công việc của Tuổi Dậu ngày 10/08/2022 sẽ không được thuận cho lắm, một phần là do bạn đánh giá thấp khả năng của mình, không dám đứng ra nhận trọng trách. Tuy nhiên bạn hoàn toàn có thể làm được nếu có đủ quyết tâm.

Đừng bao giờ so sánh bản thân với người khác bởi cái họ thể hiện ra chỉ là sự hoành tráng phía trước chứ không phải là tiếng thở dài đằng sau. Có thể bạn ghen tị khi thấy họ nhiều tiền nhưng biết đâu họ lại ngưỡng mộ bạn có thể ngủ một giấc êm ái tới tận hôm sau.

Tình cảm: Vận trình tình cảm không như ý. Đào hoa dữ khiến cho bạn và nửa kia sẽ phải đối mặt với nhiều vấn đề bất lợi trong chuyện tình cảm. 

Cuối ngày hôm nay 10/8: 3 con giáp ra đường cẩn thận giữ chặt túi tiền kẻo tiền của hao mất, bản mệnh gặp rắc rối, xui xẻo bủa vây, vận trình nhiều trắc trở - Ảnh 2
Đừng bao giờ so sánh bản thân với người khác - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Hợi

Theo tử vi ngày mới của 12 con giáp, Thứ Tư 10/08/2022, do tác động xấu của các hung tinh, Tuổi Hợiphải đối mặt với nhiều vấn đề nan giải liên quan đến việc ứng xử, nhất là khi đó lại là những người bạn bè thân thiết với mình. Con giáp này nên từ tốn, đừng cố tỏ ra mình biết hết mọi thứ bởi điều đó sẽ gây cảm giác khó chịu cho người khác.

Hôm nay Tuổi Hợi có thể sẽ gặp rắc rối từ những thông tin bị sai lệch, lời nói bị hiểu sai ý. Thậm chí có người còn phản ứng rất mạnh mẽ với lời nói của con giáp này. Hãy chắc chắn mình đã kiểm tra mọi thứ và cẩn trọng khi diễn đạt suy nghĩ của mình. Ngoài ra, tình cảm cũng có điềm báo nảy sinh nhiều mâu thuẫn gây rạn nứt.

Tình cảm: Vận trình tình cảm lúc thăng khi trầm. Người đã kết hôn cần quan tâm hơn nữa với tình yêu của mình bởi hạnh phúc được duy trì bền vững khi cả hai đều vun vén tình cảm từng ngày. 

Cuối ngày hôm nay 10/8: 3 con giáp ra đường cẩn thận giữ chặt túi tiền kẻo tiền của hao mất, bản mệnh gặp rắc rối, xui xẻo bủa vây, vận trình nhiều trắc trở - Ảnh 3
Hôm nay Tuổi Hợi có thể sẽ gặp rắc rối từ những thông tin bị sai lệch, lời nói bị hiểu sai ý - Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất chiêm nghiệm, tham khảo

Đúng 12h trưa nay 10/8: Mộc sinh Thổ, 3 con giáp này tình duyên đỏ thắm, đào hoa nảy nở, người độc thân tìm thấy nửa kia, vận trình hanh thông, ngập tràn hạnh phúc viên mãn

Đúng 12h trưa nay 10/8: Mộc sinh Thổ, 3 con giáp này tình duyên đỏ thắm, đào hoa nảy nở, người độc thân tìm thấy nửa kia, vận trình hanh thông, ngập tràn hạnh phúc viên mãn

Tử vi dự đoán vào đúng 12h trưa nay 10/8, 3 con giáp tình duyên đỏ thắm, đào hoa nở rộ, vận trình suôn sẻ hanh thông, tiền tài tới tay, viên mãn thăng hoa.

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