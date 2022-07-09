Cuối ngày mai 10/7, những con giáp này cẩn thận gặp rắc rối, vận trình kém hanh thông, tài chính bất ổn, bản mệnh bất an, tình duyên trên bờ vực rạn nứt

CN ngày 10/7/2022 là một ngày mà thời vận của Tuổi Thìn chưa được hanh thông, cho nên các việc mà bạn toan tính đều gặp trở ngại, không thuận lợi như ý bạn muốn. Vì thế, bạn đang ở trong tâm trạng tiến thoái lưỡng nan, phân vân không biết nên tiến tới hay rút lui, nếu bỏ ngang thì không đành lòng, mà tiếp tục làm thì hết sức khó khăn.

Tuổi Thìn nên kiên nhẫn khi gặp chuyện trái ý, bị thiệt thòi hoặc vất vả nhọc nhằn mà chẳng được lợi lộc gì, nên cẩn thận về lời nói, tranh cãi không có lợi, cũng không nên tham vọng làm ăn lớn lao, lại càng thêm nhọc sức mà cũng không thu hoạch được tài lộc.

Tuổi Thìn nên ra sức cố gắng làm cho hết mình, còn việc thành công hay thất bại là tùy theo ý trời, bạn chớ nên quá lo lắng cho mệt tâm trí. Tóm lại, muốn thành đạt nguyện vọng, bạn phải kiên nhẫn bền chí, không nên bỏ cuộc, bạn sẽ vượt qua được mọi thử thách, bạn là người tài trí lo gì không đạt được sở nguyện.

Tuổi Thìn nên kiên nhẫn khi gặp chuyện trái ý - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tỵ

Tử vi hàng ngày phương Đông cho biết CN ngày 10/07/2022, Tuổi Tỵ không nên đưa ra những quyết định mạo hiểm, liều lĩnh. Con giáp này có khả năng phải đi công tác xa, vì vậy cần phải hết sức thận trọng chuyện xe cộ để tránh va chạm tai nạn. Nếu không quá quan trọng có thể từ chối.

Vận trình tài lộc của Tuổi Tỵ cuối ngày mai cũng không được khả quan cho lắm, bản mệnh không nên cho người khác vay mượn tiền bạc nếu không vừa mất tiền lại vừa mất đi tình cảm. Những ý định hay kế hoạch toan tính trong khoảng thời gian này cũng không thực sự khả thi. Tuổi Tỵ cần phải cân nhắc kỹ càng mọi thứ trước khi đưa ra một quyết định nào đó.

Chuyện tình cảm của người tuổi Tỵ không có nhiều tín hiệu tích cực, đặc biệt là người độc thân khó tìm được đối tượng phù hợp. Thời điểm này, bạn không nên sa đà vào chuyện tình cảm mà nên dành thời gian cho những mục đích khác trong cuộc sống.

Chuyện tình cảm của người tuổi Tỵ không có nhiều tín hiệu tích cực - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dần

Công việc của tuổi Dần trong ngày mai diễn ra gặp nhiều rắc rối. Kiếp Tài xuất hiện cảnh báo người tuổi Dần nên hạ thấp cái tôi, kiểm soát tốt cảm xúc của mình. Chính cách cư xử nóng vội và giận quá mất khôn đã gây ra cho con giáp này không ít sai lầm.

Vận trình tài lộc gặp khó. Bản mệnh có thể sẽ mất đi những khoản hời hậu hĩnh vì sự chủ quan của mình.

Bạn cần chú ý tới sức khỏe của mình, bụng dạ có vẻ yếu hơn, nên ăn những thứ dễ tiêu hóa như sữa chua, rau xanh, hạn chế những món ăn nhanh, nhiều dầu mỡ như đồ chiên rán...

Công việc của tuổi Dần trong ngày mai diễn ra gặp nhiều rắc rối - Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất chiêm nghiệm, tham khảo