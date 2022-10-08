Cuối ngày hôm nay (thứ Bảy 8/10/2022): 3 con giáp trốn được xui rủi, tiêu trừ vận đen, tiền vàng phủ đầy, tài lộc chắn cửa

Tâm linh - Tử vi 08/10/2022 13:43

Dự đoán cuối ngày thứ Bảy này, 3 con giáp may mắn vận trình lên hương, làm ăn xuôi thuận. Bản mệnh phất lên giàu có, cuộc sống dư dả, sung túc.

Tuổi Thân

Người tuổi Thân nhận được muôn vàn tài lộc, sự nghiệp khởi sắc rõ ràng vào cuối ngày hôm nay. Vận may đang đến, bản mệnh có thể tham gia vào các phi vụ làm ăn mạo hiểm để đem về những khoản lợi nhuận khổng lồ. Tuy nhiên, hãy chắc rằng bản thân đủ sức kiểm soát tình hình và biết dừng lại đúng lúc để tránh trường hợp may mắn qua đi, con giáp cũng tiêu tan sự nghiệp.

Con đường tình duyên của Thân dạo gần đây gặp nhiều thuận lợi. Bản mệnh nếu còn độc thân có thể gặp được đối tượng như ý trong thời điểm này. Hãy mở rộng mối quan hệ vì người ấy có thể đến bất kỳ lúc nào.

Cuối ngày hôm nay (thứ Bảy 8/10/2022): 3 con giáp trốn được xui rủi, tiêu trừ vận đen, tiền vàng phủ đầy, tài lộc chắn cửa - Ảnh 1
Người tuổi Thân nhận được muôn vàn tài lộc, sự nghiệp khởi sắc rõ ràng vào cuối ngày hôm nay - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Sửu

Dự đoán cuối ngày hôm nay 8/10, người tuổi Sửu vận trình thăng hạng, tiền rải đầy nhà. Nếu đang có ý định đổi nơi làm việc hay chuyển hẳn sang một lĩnh vực mới, con giáp có thể tiến hành ngay trong thời điểm này. Với năng lực vốn có cùng phúc khí trời cho, Sửu sẽ tìm được môi trường mới để con giáp tha hồ “vùng vẫy”, thể hiện tài năng và nâng cao thu nhập.

Chuyện tình cảm của con giáp thời gian này chưa có nhiều thay đổi. Với người đã thành gia lập thất, tổ ấm hạnh phúc là điều bạn luôn tự hào. Còn với người còn độc thân, con giáp cần kiên nhẫn thêm chút nữa mới có thể tìm thấy tình yêu.

Cuối ngày hôm nay (thứ Bảy 8/10/2022): 3 con giáp trốn được xui rủi, tiêu trừ vận đen, tiền vàng phủ đầy, tài lộc chắn cửa - Ảnh 2
Dự đoán cuối ngày hôm nay 8/10, người tuổi Sửu vận trình thăng hạng, tiền rải đầy nhà - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mùi

Người tuổi Mùi sẽ nhuận sắc tài lộc, làm ăn khấm khá vào thời điểm cuối ngày hôm nay 8/10/2022. Mọi công việc đã được sắp xếp từ trước đó, Mùi giờ đây chỉ cần ngồi yên hưởng phước, chờ tiền chảy về túi.

Con giáp may mắn trong thời gian này có thể gặp được một vài quý nhân cùng chung chí hướng và sẽ hỗ trợ Mùi hết mình trên con đường sự nghiệp phía trước. Trong tình cảm, Mùi nhận được nhiều sự chú ý của người khác phái. Tuy nhiên, mọi quyết định sẽ tùy thuộc vào con giáp, hãy suy nghĩ thật kỹ và đưa ra lựa chọn phù hợp với mình.

Cuối ngày hôm nay (thứ Bảy 8/10/2022): 3 con giáp trốn được xui rủi, tiêu trừ vận đen, tiền vàng phủ đầy, tài lộc chắn cửa - Ảnh 3
Người tuổi Mùi sẽ nhuận sắc tài lộc, làm ăn khấm khá vào thời điểm cuối ngày hôm nay 8/10/2022 - Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

TOP 3 tuổi đón nhiều phước lành vào cuối ngày hôm nay (5/10), Thần Tài cứu giúp qua bể khổ, của cải ồ ạt vào nhà, bạc vàng chất đầy kho

TOP 3 tuổi đón nhiều phước lành vào cuối ngày hôm nay (5/10), Thần Tài cứu giúp qua bể khổ, của cải ồ ạt vào nhà, bạc vàng chất đầy kho

Những con giáp này sẽ có tài vận khởi sắc, tình duyên thăng hoa, hãy tận dụng cơ hội vào cuối ngày hôm nay.

Xem thêm
Từ khóa:   tử vi cuối ngày tử vi thứ 7 tử vi ngày 8/10/2022 3 con giáp may mắn

TIN MỚI NHẤT

Sự thật đằng sau cái quỳ gối của người vợ khi nhận đôi khuyên tai từ chồng đi xa về

Sự thật đằng sau cái quỳ gối của người vợ khi nhận đôi khuyên tai từ chồng đi xa về

Tâm sự 1 giờ 17 phút trước
Sự thật đằng sau hành động quay sang mượn tiền của mẹ chồng trong lúc con cái nợ nần

Sự thật đằng sau hành động quay sang mượn tiền của mẹ chồng trong lúc con cái nợ nần

Tâm sự gia đình 1 giờ 47 phút trước
Màn cay đắng vì chửa trước và sự thay đổi tình thế không ai ngờ sau một đêm mưa gió

Màn cay đắng vì chửa trước và sự thay đổi tình thế không ai ngờ sau một đêm mưa gió

Tâm sự 2 giờ 17 phút trước
Sự thật đằng sau chiếc nhẫn kim cương trăm triệu và câu nói đi kèm của người chồng

Sự thật đằng sau chiếc nhẫn kim cương trăm triệu và câu nói đi kèm của người chồng

Tâm sự gia đình 3 giờ 17 phút trước
Trúng số độc đắc vào đúng ngày 2/10/2026, 3 con giáp thu nhập tăng vọt, phúc lộc viên mãn, không cần bon chen của nả vẫn đầy tay

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 2/10/2026, 3 con giáp thu nhập tăng vọt, phúc lộc viên mãn, không cần bon chen của nả vẫn đầy tay

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 32 phút trước
Sự thật đằng sau quyết định kết hôn vội vã và nỗi cay đắng của người chồng khi nhận ra sai lầm

Sự thật đằng sau quyết định kết hôn vội vã và nỗi cay đắng của người chồng khi nhận ra sai lầm

Tâm sự gia đình 3 giờ 47 phút trước
Sự thật đằng sau tiếng động lạ dưới bếp khiến dâu trẻ vác gậy đi bắt trộm

Sự thật đằng sau tiếng động lạ dưới bếp khiến dâu trẻ vác gậy đi bắt trộm

Tâm sự gia đình 4 giờ 17 phút trước
Người phụ nữ đã cố gắng xuống tàu nhưng mất thăng bằng và ngã xuống sân ga, bị mắc kẹt bên dưới

Người phụ nữ đã cố gắng xuống tàu nhưng mất thăng bằng và ngã xuống sân ga, bị mắc kẹt bên dưới

Video 4 giờ 47 phút trước
Thiên thời - địa lợi - nhân hòa, 3 con giáp thu hái tài lộc, công việc thăng tiến, ví tiền căng đầy, giàu to thấy rõ trong tháng 10

Thiên thời - địa lợi - nhân hòa, 3 con giáp thu hái tài lộc, công việc thăng tiến, ví tiền căng đầy, giàu to thấy rõ trong tháng 10

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 17 phút trước
Khinh thông gia quê nhà lên chơi, mẹ chồng nhận cái kết sốc sau câu nói của mẹ tôi

Khinh thông gia quê nhà lên chơi, mẹ chồng nhận cái kết sốc sau câu nói của mẹ tôi

Tâm sự gia đình 5 giờ 17 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Sáu 2/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất tiền bạc rủng rỉnh, sự nghiệp suôn sẻ trăm bề, Mão - Tỵ nợ như chúa chổm, xui xẻo liên tiếp ập đến

Tử vi thứ Sáu 2/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất tiền bạc rủng rỉnh, sự nghiệp suôn sẻ trăm bề, Mão - Tỵ nợ như chúa chổm, xui xẻo liên tiếp ập đến

Top 4 trái cây giàu omega-3 tốt cho sức khỏe không nên bỏ qua

Top 4 trái cây giàu omega-3 tốt cho sức khỏe không nên bỏ qua

Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 1/10/2026, 3 con giáp chạm tay trúng rương vàng, Phúc Lộc nhân đôi, túi tiền nặng trĩu, Phát Lộc Phát Tài

Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 1/10/2026, 3 con giáp chạm tay trúng rương vàng, Phúc Lộc nhân đôi, túi tiền nặng trĩu, Phát Lộc Phát Tài

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Qua đêm nay, 3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng

Qua đêm nay, 3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 2/10/2026, 3 con giáp thu nhập tăng vọt, phúc lộc viên mãn, không cần bon chen của nả vẫn đầy tay

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 2/10/2026, 3 con giáp thu nhập tăng vọt, phúc lộc viên mãn, không cần bon chen của nả vẫn đầy tay

Thiên thời - địa lợi - nhân hòa, 3 con giáp thu hái tài lộc, công việc thăng tiến, ví tiền căng đầy, giàu to thấy rõ trong tháng 10

Thiên thời - địa lợi - nhân hòa, 3 con giáp thu hái tài lộc, công việc thăng tiến, ví tiền căng đầy, giàu to thấy rõ trong tháng 10

Nửa đầu tháng 10 dương lịch, 3 con giáp Thiên Tuế chọn mặt gửi vàng, kiếm tiền cực đỉnh, làm ít hưởng nhiều, an nhàn hưởng Lộc

Nửa đầu tháng 10 dương lịch, 3 con giáp Thiên Tuế chọn mặt gửi vàng, kiếm tiền cực đỉnh, làm ít hưởng nhiều, an nhàn hưởng Lộc

Qua đêm nay, 3 con giáp Thần Tài nổ lộc, trúng số độc đắc, Tài Lộc chạm 'đỉnh của chóp', sự nghiệp bước sang chương mới

Qua đêm nay, 3 con giáp Thần Tài nổ lộc, trúng số độc đắc, Tài Lộc chạm 'đỉnh của chóp', sự nghiệp bước sang chương mới

Từ ngày 21 đến cuối tháng 8 âm lịch, 3 con giáp hoan hỷ được Phật thương trời độ, liên tiếp đón tin vui, đại phú đại quý

Từ ngày 21 đến cuối tháng 8 âm lịch, 3 con giáp hoan hỷ được Phật thương trời độ, liên tiếp đón tin vui, đại phú đại quý